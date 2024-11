I vantaggi dell'adozione di un modello cloud includono un'implementazione rapida (nessun tempo di consegna per l'installazione e la configurazione locale del prodotto), una configurazione minima (solo per la trasmissione di dati), l'alleggerimento delle risorse di personale necessarie per gestire i problemi di elaborazione o per installare la manutenzione del prodotto e un facile accesso a servizi di consulenza IntelliMagic e IBM® parziali per integrare le competenze locali. L'interfaccia intuitiva e interattiva con soglie e raccomandazioni di best practice integrate accelera anche la formazione multipiattaforma e di nuovi assunti.