IBM Z Anomaly Analytics utilizza lo storico dei log e delle metriche di IBM Z per creare un modello che rispecchi il normale comportamento operativo. I dati ottenuti in tempo reale vengono quindi confrontati con questo modello, in modo da rilevare eventuali comportamenti anomali e avvisare l'IT.

Nel panorama digitale odierno è imperativo che i servizi e le applicazioni essenziali di un'azienda siano sempre disponibili. Per le aziende che sfruttano applicazioni ibride, incluso IBM Z, rilevare e individuare le cause principali dei problemi che ne derivano è diventato più complesso. A questo si associano i costi in continua crescita, la carenza di skill e le abitudini degli utenti in continuo cambiamento.