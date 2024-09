Viene fornita una serie completa di dashboard su più piattaforme per la creazione di report, tra cui Cognos Analytics, per mettere a disposizione insight più facili da adottare per le diverse esigenze degli utenti, dagli analisti delle prestazioni ai responsabili della pianificazione della capacità e della gestione delle operazioni IT. I dati gestiti possono anche essere trasmessi in streaming su una piattaforma di analytics esterna a tua scelta, come Splunk o Elastic Stack, direttamente o tramite IBM Z Common Data Provider, consentendo di visualizzare e analizzare i dati IBM Z all'interno di piattaforme aziendali.