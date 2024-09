IBM Z Batch Resiliency permette di gestire la resilienza di applicazioni e dati non gestiti da database sfruttando una dettagliata reportistica di analisi, e di fornire insight per ridurre la necessità di interventi manuali nella gestione di dati esterni al controllo del database. Per determinare l'impatto degli incidenti che hanno danneggiato i dati e ridurre i rischi, vengono determinate rapidamente le interdipendenze e le vulnerabilità. In questo modo si riduce la necessità di ricorrere a competenze settoriali e ad analisi soggette a errori oltre che dispendiose in termini di tempo.