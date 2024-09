zDMF consente di evitare la migrazione manuale dei set di dati ed è in grado di accelerare l'implementazione di nuove tecnologie di storage. supportando la migrazione di set di dati senza interruzioni in ambienti multivendor. Consente inoltre il consolidamento di modelli (MOD) di qualsiasi dimensione. zDMF semplifica la copia di set di dati chiusi. È possibile copiare set di dati chiusi all'inizio della migrazione, per velocizzare la migrazione dei set di dati non utilizzati.