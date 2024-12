L'applicazione web IBM Z Backup Resiliency z/OSMF offre una dashboard personalizzabile, utile per verificare e gestire il tuo stato di resilienza. Unica per ogni browser, la dashboard è composta da riquadri configurati dall'utente che possono essere impostati per generare report sia sui file critici che sui backup del table space Db2. Gli indicatori chiave, come i file critici privi di backup e i file critici con accessi imprevisti (ai fini dell'auditing), vengono tracciati, dopodiché informazioni dettagliate sono disponibili sotto forma di tabelle interattive. La percentuale complessiva di backup, chiamata anche "Comfort Index", viene rappresentata graficamente per un'astrazione di alto livello della preparazione al backup del sito.