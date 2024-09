L'IBM z/OS Workload Interaction Navigator consente di interpretare i dati dell'infrastruttura IBM z/OS Workload Interaction Correlator. Questa infrastruttura è progettata per essere utilizzata sia dagli exploiter z/OS che da quelli middleware e per prescrivere il modo in cui vengono generati i dati di riepilogo di ciascun exploiter, consentendo così di definire e correlare dinamicamente le anomalie nelle prestazioni eterogenee specifiche per i vari clienti, senza alcuna politica predefinita. È possibile esaminare le attività correlate al workload che contribuiscono a coinvolgere l'attività causale e a escludere le altre.