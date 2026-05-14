Cos'è la memoria virtuale?

Un unità di elaborazione centrale (CPU) è il componente funzionale principale di un computer e utilizza diverse forme di memoria. La RAM è una forma di utilizzo della memoria più veloce e accessibile, ma di dimensioni non illimitate. Il disco rigido della CPU, invece, offre molto spazio di storage, ma con tempi di accesso più lenti.

La memoria reale è installata sulla CPU. La memoria reale si riferisce all'hardware della RAM in cui i dati vengono temporaneamente conservati per un uso immediato e attivo. (I programmatori si riferiscono alla memoria reale anche come memoria fisica o memoria principale.) Al contrario, la memoria secondaria è considerata non volatile, il che significa che tali dispositivi di archiviazione mantengono le capacità di memorizzazione anche quando la macchina è spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione. Questo differisce dalla RAM, così come molte altre variabili di prestazioni.

Se i due tipi fossero interpretati come automobili, la RAM sarebbe come una piccola auto sportiva appariscente: veloce, costosa e con spazio a malapena sufficiente per un conducente e un passeggero (capacità ridotta). La memoria secondaria è più lenta ed economica, come un minivan economico, con una capacità notevolmente maggiore rispetto a quella offerta dalla memoria primaria.

L'hard disk, chiamato anche hard disk drive (HDD), funziona come unità di archiviazione e lettore combinati, mentre il disco rigido stesso è il piatto fisico all'interno dell'HDD e dove vengono codificati i dati magnetici.

Nella maggior parte dei casi, l'uso degli HDD è stato sostituito dal solid-state drive (SSD). L'SSD svolge le stesse funzioni ma utilizza memoria flash sotto forma di chip di memoria non volatili che non richiedono l'uso di parti mobili. Le unità SSD si confrontano favorevolmente con gli HDD grazie alla loro elevata velocità, al profilo fisico più sottile e al ridotto consumo energetico.

La memoria virtuale funziona convertendo temporaneamente la RAM che era stata utilizzata in precedenza, ma da allora è rimasta inattiva e inutilizzata per qualche tempo. Il sistema operativo estrae i dati da quella RAM appena usata e li inserisce in un file swap (o file di pagina) sul disco rigido.

Il sistema operativo quindi mette in servizio immediatamente la RAM appena pulita. La memoria aggiuntiva "presa in prestito" da quella RAM aiuta a eseguire i molteplici programmi dell'utente del computer senza problemi di prestazioni del sistema o rallentamenti percepiti nella velocità operativa.