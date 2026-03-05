Inizia con una chiara dichiarazione del problema. Identifica quali decisioni i leader devono prendere e quando. Specifica l'ambito, i vincoli e le assunzioni e chiarisci chi possiede le decisioni e chi le influenza. Spiega perché il problema è importante e collegalo a un impatto misurabile, come ricavi, costi, rischi o conformità. Definisci il successo in modo concreto ed evita di fissare obiettivi vaghi.

Gli analisti devono anche fare distinzione tra variabili controllabili e incontrollabili per garantire chiarezza su dove c'è flessibilità. Conferma l'allineamento con la strategia e i valori aziendali. Mantieni la definizione breve. Una dichiarazione di problema focalizzata guida l'analisi, previene il dilatamento dell'ambito e garantisce che i team valutino gli scenari in base allo stesso obiettivo.