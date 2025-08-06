Cos'è la pianificazione delle vendite?

Un piano di vendita a lungo termine è un documento strategico che delinea gli obiettivi, le strategie e le priorità di vendita dell'organizzazione per un lungo periodo, in genere dai tre ai cinque anni. Serve da roadmap per la crescita futura e prende in considerazione le tendenze del mercato, il panorama e l'allocazione delle risorse.

I piani a lungo termine enfatizzano il pensiero generale e gettano le basi per piani annuali o trimestrali più tattici. Spesso comportano ricerche di mercato approfondite e una pianificazione degli scenari e richiedono l'input di vari reparti, tra cui vendite, marketing e leadership esecutiva.