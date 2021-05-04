L'RPA è composta da tre tecnologie principali: automazione dei workflow, screen scraping e AI. La combinazione unica di queste tecnologie consente all'RPA di risolvere la sfida della produttività delle attività manuali sul desktop.
Argomenti trattati in questo capitolo:
La Robotic Process Automation (RPA) è un programma (in questo caso, è un robot software) che imita l'interazione degli utenti umani con il desktop per eseguire attività, ad esempio copiare informazioni da un foglio di calcolo Excel a un modulo, inserire i dati dei clienti ed effettuare un ordine su un sito Web, ecc. Anche se partiamo dal presupposto che molte attività umane siano state automatizzate nel mondo digitale di oggi, c'è ancora gran parte del nostro lavoro quotidiano che richiede manodopera manuale, e gran parte si tratta di lavoro ripetitivo.
Immagina di essere un addetto ai dati responsabile dell'elaborazione delle fatture in entrata che ti vengono inviate via e-mail o fax. Dovrai leggere la fattura in arrivo, che può essere un documento PDF o un'immagine fax, e inserire l'ordine manualmente nella tua applicazione per gli ordini. Se si tratta di un nuovo cliente che sta effettuando l'ordine, potresti anche dover creare manualmente l'account cliente. Con una RPA, il robot può utilizzare varie tecniche OCR (Optical Character Recognition) e tecniche intelligenti di elaborazione dei documenti per leggere la fattura e poi simulare i clic del mouse e i tasti premuti sullo schermo del computer per inserire le informazioni nell'applicazione per gli ordini.
Una differenza fondamentale tra RPA e altri metodi di automazione, come script o API, è che l'RPA non si limita alla riga di comando o all'API, ma anche alle interfacce utente. Nonostante i progressi nelle varie tecniche di modernizzazione, ci sono ancora molte applicazioni aziendali legacy (ad esempio, CICS, IMS, SAP) o applicazioni native (ad esempio, basate su Windows) che non forniscono API o riga di comando moderne per l'automazione. In alcuni casi, l'utente semplicemente non ha accesso alle API (immagina di utilizzare un'applicazione web di terze parti come un sito web bancario o una libreria online) poiché le possibilità che consentano agli utenti regolari di accedere alla loro API di backend sono molto ridotte. Per automatizzare le attività che coinvolgono questi sistemi, è necessario l'RPA.
L'automazione robotica dei processi (RPA) è composta da tre tecnologie principali: automazione del flusso di lavoro, screen scraping e intelligenza artificiale (AI). È la combinazione unica di queste tre tecnologie che consente all'RPA di risolvere una sfida di produttività con attività desktop manuali che altrimenti avrebbero un ritorno sull'investimento (ROI) debole.
Quando l'RPA è stata introdotta per la prima volta, si pensava che fosse solo una tecnologia di screen scraping. In un certo senso, non è sbagliato: l'RPA è un'evoluzione dello screen scraping con un uso più intelligente della tecnologia di variazione come l'assistenza dello schermo, un parsing più intelligente dei dati dell'interfaccia utente (ad esempio, controlli nativi di Windows, modello DOM del browser web) e un modo più scalabile di gestire molti robot contemporaneamente.
Prima dell'introduzione di massa dell'RPA sul mercato, c'erano circa tre categorie di automazione del workflow: processo diretto completamente manuale, semiautomatico incentrato sull'uomo e completamente automatizzato. Lo scopo di quasi tutti i progetti di automazione è spostare la percentuale di processi completamente manuali verso processi diretti completamente automatizzati. Il desiderio di avere il maggior numero possibile di processi diretti è ciò che ha contribuito a promuovere l'economia delle API, poiché ogni servizio deve essere accessibile tramite API e programmato per eliminare tutti gli interventi umani:
Il problema è che è necessario un investimento tra il processo incentrato sull'uomo e il processo diretto, e a volte l'investimento richiesto può essere significativamente superiore ai benefici. Come conseguenza, vedremo che molti progetti iniziali di automazione si concentrano su processi aziendali critici dove il ROI sarebbe più grande. Questi set di processi aziendali critici spesso rappresentano solo il 10% dei processi aziendali e la maggior parte del resto sono quelli che chiamiamo "processi long-tail" e incentrati sull'uomo, ma non sono abbastanza significativi da giustificare l'investimento richiesto per creare una nuova API o la riprogettazione dei processi.
È qui che l'uso dell'RPA è convincente e pratico. L'RPA è in grado di automatizzare diverse attività desktop ripetitive che altrimenti sarebbero difficili e dispendiose in termini di tempo da automatizzare senza un'adeguata integrazione di API. Il fatto che molte soluzioni RPA (inclusa IBM® Robotic Process Automation) forniscano strumenti di authoring low-code combinati con la registrazione dello schermo e una tecnologia più intelligente rende ancora più facile e veloce per gli utenti creare la soluzione.
Ciò che si ottiene è una via di mezzo tra i processi incentrati sull'uomo e quelli diretti in cui utilizziamo un approccio ibrido che coinvolge umani, robot e API per guidare l'automazione:
Per identificare se ci sono opportunità per utilizzare la Robotic Process Automation all'interno della tua organizzazione, ci sono tre punti che puoi esaminare per primi:
Esistono due principali tipologie di robot nella Robotic Process Automation (RPA): supervisionati e non supervisionati. Quando il settore RPA fu introdotto per la prima volta sul mercato, la maggior parte dei robot erano "non supervisionati". In sostanza, un bot automatico era come un cronjob, tranne che in questo caso, i bot venivano inviati (di solito in base a una pianificazione) per essere eseguiti su un computer designato.
I "bot supervisionati", introdotti in seguito, sono bot che possono essere avviati su richiesta dagli utenti sui loro computer. In questi casi, è probabile che i bot automatizzino solo una parte dell'attività complessiva e non l'intera attività.
I bot supervisionati presentano due vantaggi principali rispetto a quelli non supervisionati:
Di recente stiamo assistendo a una tendenza crescente secondo cui le aziende stanno implementando più bot oltre a quelli non supervisionati tradizionali.
Oggi, ci sono diverse aree in cui la Robotic Process Automation (RPA) utilizza l'AI (con la piena aspettativa di espandersi a più caso d'uso in futuro). Fondamentalmente, ciò che l'RPA cerca di fare è imitare le azioni dell'uomo mentre svolge i suoi compiti.
Ecco quattro esempi:
Il punto di forza indiscusso dell'RPA è avere un ROI chiaro e avere una programmabilità da parte degli utenti business di tutti i giorni. L'RPA, come concetto, è molto potente e possiede un grande potenziale per ulteriori innovazioni e applicazioni. L'RPA consente alle aziende di passare dai loro sistemi legacy o esistenti alla più moderna economia delle API senza dover prima modernizzare le loro piattaforme. Ci sono diverse aree in cui l'RPA si evolverà:
Dai un'occhiata al podcast The Art of Automation, e in particolare all'episodio 4 in cui incontro Jerry Cuomo per parlare dell'RPA.
Scopri come IBM Robotic Process Automation può offrire vantaggi economici pari a 992.000 USD e un ROI del 124% alla tua organizzazione.
Scopri il ruolo dell'RPA nell'automazione dei processi IT, dal potenziamento della trasformazione digitale alla promozione di iniziative di automazione incentrate sul business.
IBM Robotic Process Automation è un software che mira ad automatizzare le attività di back-office ripetitive e dispendiose in termini di tempo, utilizzando robot software che emulano le azioni umane su un computer. Fa parte della soluzione IBM per l'automazione aziendale.