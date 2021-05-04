Il problema è che è necessario un investimento tra il processo incentrato sull'uomo e il processo diretto, e a volte l'investimento richiesto può essere significativamente superiore ai benefici. Come conseguenza, vedremo che molti progetti iniziali di automazione si concentrano su processi aziendali critici dove il ROI sarebbe più grande. Questi set di processi aziendali critici spesso rappresentano solo il 10% dei processi aziendali e la maggior parte del resto sono quelli che chiamiamo "processi long-tail" e incentrati sull'uomo, ma non sono abbastanza significativi da giustificare l'investimento richiesto per creare una nuova API o la riprogettazione dei processi.

È qui che l'uso dell'RPA è convincente e pratico. L'RPA è in grado di automatizzare diverse attività desktop ripetitive che altrimenti sarebbero difficili e dispendiose in termini di tempo da automatizzare senza un'adeguata integrazione di API. Il fatto che molte soluzioni RPA (inclusa IBM® Robotic Process Automation) forniscano strumenti di authoring low-code combinati con la registrazione dello schermo e una tecnologia più intelligente rende ancora più facile e veloce per gli utenti creare la soluzione.

Ciò che si ottiene è una via di mezzo tra i processi incentrati sull'uomo e quelli diretti in cui utilizziamo un approccio ibrido che coinvolge umani, robot e API per guidare l'automazione: