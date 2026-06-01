Cos'è lo sviluppo rapido di applicazioni?

I team si mettono al lavoro rapidamente a costruire mockup, prototipi cliccabili, flussi UI iniziali e demo funzionali durante la fase di progettazione. Sono usati per convalidare idee e scoprire problemi di usabilità. Il consenso delle parti interessate viene ottenuto durante tutto il processo. I requisiti astratti vengono chiariti man mano che il processo mette in luce cosa è importante e cosa no. Le ipotesi sbagliate vengono smascherate precocemente e la comprensione unitaria di ciò che il prodotto deve raggiungere si consolida gradualmente.

È importante che il prototipo non sia visto come qualcosa "di facciata". È un punto di partenza, che spesso si evolve direttamente nel prodotto finale.