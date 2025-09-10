DNS pubblico e DNS privato, che differenza c'è?

Il DNS è stato oggetto di cambiamenti significativi e ne subirà ancora man mano che la tecnologia correlata continuerà a progredire e cercherà di stare al passo con l'attuale espansione globale degli utenti.

Prendiamo ad esempio il protocollo di routing Internet IPv4 . L'IPv4 (Internet Protocol versione 4) è stato sviluppato negli anni '70 e introdotto formalmente all'inizio degli anni '80, prima della rivoluzione di Internet. Gli indirizzi IPv4 sono etichette numeriche a 32 bit che possono essere assegnate a qualsiasi dispositivo connesso a una rete di computer e sono essenziali per scopi di comunicazione e routing. Gli indirizzi IPv4 sono espressi come lunghe stringhe di numeri, separate a vari intervalli tramite punti.

In base alle leggi della probabilità, possiamo calcolare che con la quantità di numeri interi contenuti in ogni indirizzo IPv4, sono possibili circa 4,3 miliardi di indirizzi. E anche questo numero enorme si è rivelato insufficiente per soddisfare il pool sempre crescente di dispositivi tecnologici che devono essere connessi alle reti.

E qui entra in scena l'IPv6 (Internet Protocol versione 6), introdotto nel 1995 per mitigare questa situazione di “sovraffollamento”. La prima cosa che si nota confrontando i due protocolli è quanto sia più grande l'IPv6, che offre indirizzi a 128 bit esattamente 4 volte più grandi delle loro controparti IPv4.

Questo aumento porta a un pool di possibili indirizzi così ampio che è difficile da immaginare. La cifra in questione è 340 trilioni di trilioni di trilioni, calcolata come 3,4 x 10 alla 38a potenza ed espressa numericamente come 3,4 seguito da 38 zeri. È difficile immaginare che un pool così tanto ampio possa mai prosciugarsi. Eppure, lo stato di utilizzo dei computer in tutto il mondo è tale che la sua crescita senza precedenti richiederebbe una risposta così enorme.

Inoltre a fornire quattro volte lo spazio per gli indirizzi dell'IPv4, l'IPv6 include Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC). Questa caratteristica consente ai dispositivi di configurare i propri indirizzi senza dover ricorrere a un server DHCP esterno, riducendo così anche il traffico di rete.

L'IPv6 utilizza anche un tipo avanzato di record DNS che abbina un nome di dominio a un indirizzo IPv6 idoneo. Questo record DNS è chiamato “AAAA” e rappresenta un significativo passo avanti rispetto al “record A”, ovvero il record DNS che contiene un indirizzo IPv4 appropriato. La differenza tra un record AAAA (talvolta chiamato Quad-A-Record) e un record A è principalmente una maggiore capacità, affinché gli AAAA possano ospitare il pesante identificatore a 128 bit utilizzato.

Un modo efficace per superare i record A e AAAA è quello di creare un CNAME (che sta per nome canonico). Un CNAME è un tipo di record DNS che funziona come alias per determinati domini o sottodomini. Una piccola limitazione da tener presente è che un nome host con un CNAME non può abilitare record A o record AAAA che già riportano quel nome.

L'IPv6 non è l'unico protocollo chiave che è stato aggiornato nel tempo. Il Transport Layer Security (TLS) è un protocollo altamente crittografato che salvaguarda le comunicazioni basate sul web e di altra rete. Il TLS è un aggiornamento del 1999 di un protocollo precedente denominato Secure Sockets Layer (SSL). Come l'SSL, il TLS fornisce un mezzo per autenticare gli utenti, bloccare gli accessi non autorizzati e preservare e verificare l'integrità dei dati.