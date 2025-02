Che cos'è l'ingegneria del prodotto?

L'ingegneria del prodotto può riferirsi all'ingegneria del software o alla progettazione di nuovi prodotti come apparecchi elettronici, attrezzature industriali o automobili. Indipendentemente dal prodotto finale, l'ingegneria del prodotto comporta un approccio multidisciplinare. Ciò può significare unire aspetti dell'ingegneria meccanica, dell'ingegneria elettrica, dell'ingegneria del software e di altri campi pertinenti per creare prodotti innovativi e di alta qualità.

L'ingegneria del prodotto di successo offre prodotti che non solo soddisfano i requisiti funzionali e tecnici, ma offrono anche esperienze utente migliorate e completano la strategia aziendale generale di un'organizzazione. Per un'organizzazione spesso è utile sistematizzare il processo di ingegneria del prodotto, delineando una roadmap dettagliata e designando i product manager per garantire un processo rapido e conveniente. Questo aiuterà un'organizzazione a massimizzare il valore di un prodotto per l'intero ciclo di vita.