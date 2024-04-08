Product Lifecycle Management per organizzazioni basate sui dati

In un mondo in cui ogni azienda è ora una società tecnologica, tutte le imprese devono diventare esperte nella gestione dei propri prodotti digitali per rimanere competitive. In altre parole, hanno bisogno di una solida strategia di gestione del ciclo di vita del prodotto digitale (PLM). Il PLM offre valore standardizzando i processi legati al prodotto, dall'ideazione allo sviluppo del prodotto, dal go-to-market, ai miglioramenti e alla manutenzione. Questo garantisce un'esperienza del cliente moderna. La base fondamentale di una solida strategia PLM è costituita da dati di prodotto sani e ordinati, ma la gestione dei dati è il punto in cui le aziende faticano di più. Per utilizzare al meglio le nuove tecnologie come l'AI per l'innovazione, è fondamentale che le aziende dispongano di asset ben organizzati e gestiti.

Gartner ha stimato che l'80% delle organizzazioni non riesce a scalare le imprese digitali a causa di processi di governance obsoleti. I dati sono un asset, ma per fornire valore devono essere organizzati, standardizzati e gestiti. Le aziende devono investire nella governance dei dati in anticipo, poiché è difficile, impegnativo e computazionalmente costoso porre rimedio a grandi quantità di asset di dati eterogenei non organizzati. Oltre a garantire la sicurezza dei dati, i programmi di governance devono concentrarsi sull'organizzazione dei dati, sull'identificazione delle non conformità e sulla prevenzione di fughe o perdite di dati.