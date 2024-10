Esempi di strategia aziendale

Una strategia di differenziazione mirata - a differenza di una strategia di differenziazione su vasta scala, che cerca di conquistare enormi quote di mercato fornendo un bene premium - adatta il suo piano aziendale a un gruppo selezionato di consumatori. Il fornitore di articoli per l'outdoor REI ha avuto un notevole successo nella differenziazione mirata grazie a una serie di decisioni aziendali e strategie di marketing che sottolineano i valori del suo target demografico. Nel caso di REI, la differenziazione del prodotto si basa sul modo in cui l'azienda comunica i suoi valori fondamentali e fornisce un'esperienza de cliente unica.

REI si posiziona spesso come un marchio dell' outdoor etico e sostenibile: come afferma l'azienda, preferisce mettere "lo scopo prima dei profitti" (link esterno a ibm.com). Fin dalla sua nascita, l'azienda ha posto l'attenzione su iniziative come il modello di partecipazione cooperativa e gli impegni di sostenibilità come un modo per distinguersi dalla concorrenza, che invece si rivolge a un pubblico più generico. Di recente, il marchio si è impegnato in una strategia di marketing relativamente rischiosa che riflette il suo obiettivo di acquisire uno specifico target di clienti fedeli.

A partire dal 2015, REI ha chiuso i suoi negozi in occasione del Black Friday (link esterno a ibm.com), il giorno di shopping più popolare dell'anno, e ha incoraggiato i dipendenti a trascorrere la giornata all'aperto. L'iniziativa è stata accompagnata da una campagna sui social media per rafforzare l'impatto del marchio. REI potrebbe vendere prodotti a un costo più elevato rispetto ai suoi concorrenti e gestire meno di 200 negozi, ma il suo modello di business si basa sull'idea che un gruppo fedele di clienti troverà i suoi messaggi e i suoi prodotti sufficientemente rilevanti da pagare un sovrapprezzo per acquistare dei beni che potrebbero facilmente trovare altrove.