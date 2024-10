Cos'è la trasformazione finanziaria?

I progressi della tecnologia e dei dati hanno ridefinito ciò che è possibile per la finanza. Grazie ai dati completi è più facile collegare le prestazioni in tutta l'azienda. L'obiettivo non è semplicemente automatizzare l'efficienza, ma anche ripensare i servizi offerti dalla finanza e il modo in cui può aggiungere valore al business.

Quando si tratta di finanza autonoma, non esiste un modello operativo da seguire uguale per tutti e le aziende non dovrebbero cercare di replicarne altri. Tuttavia, esistono dei principi generali che tutte le aziende dovrebbero seguire e adottare. Questi includono, tra gli altri: diritti decisionali, considerazioni sulle risorse professionali, struttura organizzativa, prestazioni, approvvigionamento.