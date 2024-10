Gli sviluppi del machine learning hanno portato all'addestramento delle macchine al riconoscimento di schemi, che ora viene talvolta utilizzato nell'imaging radiologico. La visione artificiale basata sull'intelligenza artificiale (link esterno a ibm.com) viene spesso utilizzata per analizzare le mammografie e per lo screening precoce del cancro ai polmoni. I medici che valutano la mammografia per il cancro al seno non individuano il 40% (link esterno a ibm.com) dei tumori, e l'apprendimento automatico (ML) può migliorare questa percentuale. Il ML viene inoltre utilizzato per classificare i tumori, individuare fratture ossee difficili da vedere a occhio nudo e rilevare disturbi neurologici.

Il ML viene talvolta utilizzato per esaminare le cartelle cliniche dei pazienti e i risultati per creare nuovi piani terapeutici. Nella ricerca genetica, nella modificazione genica e nel sequenziamento del genoma, il ML viene utilizzato per identificare l'impatto dei geni sulla salute. Il ML può identificare marcatori genetici e geni che risponderanno o meno a un trattamento o a un farmaco specifico e potrebbero causare effetti collaterali significativi in alcune persone. Queste analisi avanzate possono portare a raccomandazioni personalizzate su farmaci o trattamenti basate sui dati.

La scoperta e la produzione di nuovi farmaci, che tradizionalmente passano attraverso test impegnativi, costosi e lunghi, possono essere accelerate grazie al ML. Pfizer (link esterno a ibm.com) utilizza le funzionalità di ML di IBM Watson per scegliere i candidati migliori per le sperimentazioni cliniche nella sua ricerca immuno-oncologica. Geisinger Health System utilizza l'AI e il ML sui suoi dati clinici per aiutare a prevenire la mortalità per sepsi. Lavorano con il team Data Science and AI Elite di IBM per costruire modelli che prevedano quali pazienti sono a maggior rischio di sepsi, il che li aiuta a dare priorità alle cure, ridurre i ricoveri ospedalieri rischiosi e costosi e diminuire il tasso di mortalità per sepsi.