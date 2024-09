La sua missione è creare sicurezza finanziaria per le comunità a basso reddito attraverso la tecnologia alimentata dalle persone. Change Machine svolge il suo lavoro attraverso una piattaforma SaaS (Software as a Service) in grado di trasformare il modo in cui le persone raggiungono gli obiettivi finanziari. Utilizzata dai coach finanziari presso organizzazioni di servizi sociali ed enti pubblici, la piattaforma presenta uno strumento di collaborazione sociale per gli operatori, un portale di formazione su vari argomenti di coaching finanziario e un'app di gestione dei casi su Salesforce AppExchange per assistere i coach durante la consulenza con i clienti.

La piattaforma contiene una serie di prodotti e servizi fintech che Change Machine ha verificato essere inclusivi, sicuri ed efficaci. La piattaforma è alimentata dalle persone, nel senso che riflette gli insight e l'esperienza dei coach finanziari e dei clienti, e include una funzione che utilizza l'analisi AI dei dati dei clienti per consigliare prodotti fintech pertinenti.

Non è sempre stato così. All'inizio del 2020, Change Machine ha sviluppato una serie di standard per valutare i prodotti fintech in termini di convenienza, inclusività e sicurezza, nonché il modo in cui ciascun prodotto mirava a creare sicurezza finanziaria. La prima iterazione del motore di raccomandazione, chiamata Marketplace Relief, è stata lanciata per mitigare l'insicurezza finanziaria durante la recessione economica dovuta alla pandemia di Covid. Sono stati creati criteri per filtrare prodotti e servizi pertinenti e controllati per soddisfare le esigenze dei clienti. Se le esigenze fossero di aumentare il risparmio e migliorare il credito, ad esempio, il motore di raccomandazione avrebbe consigliato prodotti e servizi di risparmio e credito.

Sebbene il sistema funzionasse bene, l'approccio era limitato. "Il nostro motore di raccomandazione originale è stato progettato da un piccolo gruppo di coach provenienti da luoghi particolari e in un momento particolare", spiega David Bautista, Director of Product Development di Change Machine. "Per ampliare la portata delle sue conoscenze e dei prodotti che poteva consigliare, volevamo che il motore di raccomandazione fosse in grado di aggiornarsi lungo il percorso."

Le regole di raccomandazione hanno sollevato un'altra preoccupazione. "I coach hanno identificato le regole in base alla loro competenza ed esperienza di lavoro con i clienti, ma non sapevamo come sfruttare anche i dati dei clienti archiviati nei nostri sistemi, ad esempio quali servizi i clienti utilizzano più comunemente e quali soglie aggiuntive sono necessarie in base a comuni situazioni finanziarie", afferma Robert Zarate-Morales, Assistant Director of Product Development. "L'utilizzo dei dati potrebbe fornire insight migliori sulle esigenze dei clienti."

Inoltre, il motore di raccomandazione non considerava se i clienti accettassero o rifiutassero i prodotti e servizi consigliati, un indicatore dell'impatto della funzione.