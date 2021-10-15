Inizia il tuo viaggio con l'automazione basata sull'AI di IBM e IBM® Cloud Paks per l'automazione, che possono aiutarti a ridurre i tuoi processi manuali dell'80%. Costruiti su una piattaforma aperta e ibrida e integrati con Watson, i nuovi IBM® Automation Cloud Paks sono la prima suite integrata del settore di software aziendali e IT specifici per dominio. Includono un unico sistema esperto e una libreria di automazioni appositamente create, pre-addestrate da esperti e attingendo alla vasta conoscenza del dominio IBM e alla profonda esperienza di settore.

Un software di automazione basato su AI consente ai team aziendali e IT di scoprire facilmente come vengono eseguiti i processi, decidere cosa automatizzare in base alle informazioni provenienti da dati strutturati e dati non strutturati e automatizzare e migliorare continuamente i workflow che vengono eseguiti centralmente, nelle reti e fino all'edge.