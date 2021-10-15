La velocità del business oggi richiede agilità ed efficienza che possono essere raggiunte solo attraverso l'automazione. IDC prevede che l'impatto economico mondiale dell'automazione basata sull'AI su tutte le linee di business e le funzioni IT sarà vicino ai 3 trilioni di dollari entro la fine del 2022.
Poiché gli esperti stanno discutendo dei vantaggi di due tipi di automazione dei processi (automazione intelligente e iper-automazione), molti altri hanno iniziato a mettere in discussione la differenza tra i due. Questi due concetti sono semplicemente termini intercambiabili o c'è una differenza evidente tra loro e tra i vantaggi che apportano alle aziende?
L'automazione intelligente (IA) e l'iper-automazione contribuiscono entrambe all'esplosione dell'uso di piattaforme di automazione e strumenti di automazione basati sull'AI nel panorama aziendale e nell'IT. Entrambi si riferiscono all'uso dell'automazione per semplificare i processi utilizzando tecnologie e miglioramenti avanzati. In tal modo, questi strumenti aiutano a migliorare la qualità dei risultati di automazione e la qualità delle interazioni con i clienti.
Tuttavia, ci sono delle differenze sostanziali.
In breve, l'automazione intelligente è composta da Robotic Process Automation (RPA), intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML). L'iper-automazione è un approccio disciplinato e orientato al business che le organizzazioni utilizzano per identificare, controllare e automatizzare rapidamente il maggior numero possibile di processi aziendali e IT. Pertanto, l'automazione intelligente viene spesso utilizzata negli sforzi di iperautomazione.
L'automazione intelligente prevede l'uso di tecnologie di automazione come l'automazione robotica dei processi (RPA), l'intelligenza artificiale (AI), il machine learning (ML) e la gestione dei processi aziendali (BPM) per semplificare e scalare le attività e il processo decisionale tra le organizzazioni.
L'automazione intelligente ha ricevuto una risposta favorevole dal mercato perché semplifica i processi, migliora l'efficienza operativa e libera tempo, permettendo ai dipendenti di concentrarsi su ciò che conta di più. Può anche affrontare attività complesse in tempo reale e semplificare drasticamente i workflow, sbloccare nuove possibilità per creare valore e raggiungere una crescita sostenuta.
L'automazione intelligente (IA) crea ottimizzazione e favorisce il successo aziendale semplificando i processi aziendali utilizzando l'intelligenza artificiale e le tecnologie di automazione di base. L'IA consente alle aziende di fare quanto segue:
Qualsiasi ambiente può trarre beneficio dalla semplificazione dei processi manuali e dall'automazione. Dall'assistenza sanitaria alla finanza alla produzione e oltre, l'uso dell'automazione intelligente può offrire benefici che migliorano l'esperienza del cliente e hanno un impatto sui profitti.
Un esempio particolare di IA al lavoro sono è il Department of Veterans Affairs degli Stati Uniti. L'elaborazione manuale delle richieste era un onere enorme che richiedeva diverse centinaia di persone per smistare la posta e inserire i dati nei database. Come molti processi ad alta intensità umana, si trattava di un processo soggetto a errori e costoso.
Il dipartimento ha adottato l'IA per automatizzare i propri processi aziendali utilizzando tecnologie avanzate come i bot RPA. Questo approccio ha ridotto i tempi di consegna del 90%, risparmiando tempo e soddisfacendo i clienti con maggiore velocità e precisione.
L'iper-automazione è il concetto di automatizzare tutto ciò che in un'organizzazione può essere automatizzato. L'intento dell'iper-automazione è semplificare i processi in un'organizzazione utilizzando l'automazione intelligente dei processi (IPA), che include AI, RPA e altre tecnologie da eseguire senza intervento umano.
L'ipera-utomazione utilizza spesso altre tecnologie, come il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), l'elaborazione intelligente dei documenti (IDP) e l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP), per fornire un'automazione di qualità superiore utilizzando dati provenienti da varie fonti. I gemelli digitali o l'organizzazione gemella digitale (DTO) vengono spesso utilizzati per la modellazione per migliorare le operazioni e valutare l'impatto dell'automazione.
L'iper-automazione è considerata da Gartner una delle 10 principali tendenze tecnologiche strategiche. Secondo Gartner, l'85% dei partecipanti "aumenterà o manterrà il livello degli investimenti nell'ipera-utomazione della propria organizzazione nei prossimi 12 mesi, e oltre il 56% ha già quattro o più iniziative di iper-automazione in corso".
Gartner considera l'iper-automazione una necessità nel mercato odierno. "L'iper-automazione sta rapidamente passando da un'opzione a una condizione di sopravvivenza", e identifica i "processi di lavoro obsoleti come il problema numero uno in relazione alla forza lavoro".
L'iper-automazione offre molti vantaggi alle organizzazioni che desiderano trasformare il proprio business. Semplifica i processi aziendali eliminando le attività ripetitive e automatizzando quelle manuali. L'iper-automazione consente inoltre a un'organizzazione di completare le attività con coerenza, precisione e velocità e di ridurre i costi.
In definitiva, l'iper-automazione alimenta la trasformazione digitale semplificando i processi aziendali e tecnologici interni. L'iper-automazione migliora l'esperienza del cliente attraverso tempi di risposta più rapidi, risultati più precisi, tempo di mercato più rapido e molti altri risultati positivi che hanno un impatto diretto sull'esperienza del cliente e dell'utente.
Qualsiasi organizzazione può trarre beneficio dall'iper-automazione, in particolare quelle afflitte da una qualità dei prodotti incoerente e da processi inefficienti, o quelle che si trovano in un ambiente competitivo in cui andare avanti con prodotti di qualità superiore e interazioni di mercato più preziose equivale a condividere quote di mercato e migliorare i ricavi.
Un'azienda manifatturiera fornisce un ottimo esempio dell'ampiezza e della profondità dei miglioramenti che l'iper-automazione può offrire a un'organizzazione. Processi aziendali come la fatturazione, le interazioni con i clienti, l'inventario e la gestione delle buste paga possono utilizzare l'iper-automazione per l'automazione dei processi aziendali (BPA) per semplificare l'azienda su larga scala.
Utilizzando process mining, un'organizzazione può avere un quadro migliore dei propri processi e identificare quali processi trarrebbero il massimo beneficio dall'AI e dall'automazione. Nella tecnologia e nei processi di fabbricazione, ad esempio, l'uso dell'RPA per automatizzare la produzione fisica e i processi della supply chain, oltre a BPA per rispondere all'indirizzo delle best practice, può avere un enorme effetto sulla qualità e sulla velocità della produzione. Nel complesso, l'iper-automazione che utilizza BPA e RPA per semplificare le operazioni di back e front-end genera un miglioramento della qualità, della velocità, della precisione e dei costi con un impatto significativo sul futuro delle prestazioni aziendali.
Scopri di più su come sfruttare appieno il valore dell'iper-automazione.
Inizia il tuo viaggio con l'automazione basata sull'AI di IBM e IBM® Cloud Paks per l'automazione, che possono aiutarti a ridurre i tuoi processi manuali dell'80%. Costruiti su una piattaforma aperta e ibrida e integrati con Watson, i nuovi IBM® Automation Cloud Paks sono la prima suite integrata del settore di software aziendali e IT specifici per dominio. Includono un unico sistema esperto e una libreria di automazioni appositamente create, pre-addestrate da esperti e attingendo alla vasta conoscenza del dominio IBM e alla profonda esperienza di settore.
Un software di automazione basato su AI consente ai team aziendali e IT di scoprire facilmente come vengono eseguiti i processi, decidere cosa automatizzare in base alle informazioni provenienti da dati strutturati e dati non strutturati e automatizzare e migliorare continuamente i workflow che vengono eseguiti centralmente, nelle reti e fino all'edge.
Scopri in che modo la combinazione di APM e strumenti di ottimizzazione dei costi dell'hybrid cloud aiuta le organizzazioni a ridurre i costi e ad aumentare la produttività.
Scopri come riposizionare i tuoi team IT e integrare l'AI e l'automazione nella tua organizzazione per promuovere il successo aziendale.
Sfrutta la potenza dell'AI e dell'automazione per risolvere in modo proattivo i problemi in tutto lo stack di applicazioni.
Ripensa il tuo business con l'AI e l'automazione IBM, ti aiuteranno a rendere più proattivi i sistemi IT, più efficienti i processi e più produttive le persone.
Ottieni di più dai processi aziendali automatizzati e dalle operazioni IT con i servizi di consulenza per l'automazione IBM.
Sfrutta la potenza dell'AI e dell'automazione per risolvere in modo proattivo i problemi in tutto lo stack di applicazioni.