Tag
Business automation

Distinguere automazione intelligente e iper-automazione

Illustrazione isometrica che rappresenta l'automazione

Un confronto tra due tipi di automazione digitale dei processi: automazione intelligente e iper-automazione.

La velocità del business oggi richiede agilità ed efficienza che possono essere raggiunte solo attraverso l'automazione. IDC prevede che l'impatto economico mondiale dell'automazione basata sull'AI su tutte le linee di business e le funzioni IT sarà vicino ai 3 trilioni di dollari entro la fine del 2022.

Poiché gli esperti stanno discutendo dei vantaggi di due tipi di automazione dei processi (automazione intelligente e iper-automazione), molti altri hanno iniziato a mettere in discussione la differenza tra i due. Questi due concetti sono semplicemente termini intercambiabili o c'è una differenza evidente tra loro e tra i vantaggi che apportano alle aziende?

L'automazione intelligente (IA) e l'iper-automazione contribuiscono entrambe all'esplosione dell'uso di piattaforme di automazione e strumenti di automazione basati sull'AI nel panorama aziendale e nell'IT. Entrambi si riferiscono all'uso dell'automazione per semplificare i processi utilizzando tecnologie e miglioramenti avanzati. In tal modo, questi strumenti aiutano a migliorare la qualità dei risultati di automazione e la qualità delle interazioni con i clienti.

Tuttavia, ci sono delle differenze sostanziali.

In breve, l'automazione intelligente è composta da Robotic Process Automation (RPA), intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML). L'iper-automazione è un approccio disciplinato e orientato al business che le organizzazioni utilizzano per identificare, controllare e automatizzare rapidamente il maggior numero possibile di processi aziendali e IT. Pertanto, l'automazione intelligente viene spesso utilizzata negli sforzi di iperautomazione.

 

 

Che cos'è l'automazione intelligente?

L'automazione intelligente prevede l'uso di tecnologie di automazione come l'automazione robotica dei processi (RPA), l'intelligenza artificiale (AI), il machine learning (ML) e la gestione dei processi aziendali (BPM) per semplificare e scalare le attività e il processo decisionale tra le organizzazioni.

L'automazione intelligente ha ricevuto una risposta favorevole dal mercato perché semplifica i processi, migliora l'efficienza operativa e libera tempo, permettendo ai dipendenti di concentrarsi su ciò che conta di più. Può anche affrontare attività complesse in tempo reale e semplificare drasticamente i workflow, sbloccare nuove possibilità per creare valore e raggiungere una crescita sostenuta.

Vantaggi dell'automazione intelligente

L'automazione intelligente (IA) crea ottimizzazione e favorisce il successo aziendale semplificando i processi aziendali utilizzando l'intelligenza artificiale e le tecnologie di automazione di base. L'IA consente alle aziende di fare quanto segue:

  • Ridurre i costi attraverso l'aumento della forza lavoro e il miglioramento della produttività.
  • Aumentare l'accuratezza e la qualità dei processi e dei dati attraverso processi, approcci coerenti e Intelligent Business Process Management (IBPM).
  • Migliorare l'esperienza del cliente fornendo tempi di risposta più rapidi, prodotti di qualità superiore e risposte più accurate alle richieste.
  • Affrontare la conformità e le normative con un approccio coerente alla sicurezza, alla reportistica e a molti altri processi.
  • Rispondere ai cambiamenti del mercato e dell'ambiente. (Le fluttuazioni dei mercati e dei comportamenti della forza lavoro, derivanti da fattori rivoluzionari come la pandemia di COVID-19, sono una funzione forzante per il cambiamento in molte aree di attività.)

Mettere in funzione l'automazione intelligente: un caso d'uso reale

Qualsiasi ambiente può trarre beneficio dalla semplificazione dei processi manuali e dall'automazione. Dall'assistenza sanitaria alla finanza alla produzione e oltre, l'uso dell'automazione intelligente può offrire benefici che migliorano l'esperienza del cliente e hanno un impatto sui profitti.

Un esempio particolare di IA al lavoro sono è il Department of Veterans Affairs degli Stati Uniti. L'elaborazione manuale delle richieste era un onere enorme che richiedeva diverse centinaia di persone per smistare la posta e inserire i dati nei database. Come molti processi ad alta intensità umana, si trattava di un processo soggetto a errori e costoso.

Il dipartimento ha adottato l'IA per automatizzare i propri processi aziendali utilizzando tecnologie avanzate come i bot RPA. Questo approccio ha ridotto i tempi di consegna del 90%, risparmiando tempo e soddisfacendo i clienti con maggiore velocità e precisione.

Che cos'è l'iperautomazione?

L'iper-automazione è il concetto di automatizzare tutto ciò che in un'organizzazione può essere automatizzato. L'intento dell'iper-automazione è semplificare i processi in un'organizzazione utilizzando l'automazione intelligente dei processi (IPA), che include AI, RPA e altre tecnologie da eseguire senza intervento umano.

L'ipera-utomazione utilizza spesso altre tecnologie, come il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), l'elaborazione intelligente dei documenti (IDP) e l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP), per fornire un'automazione di qualità superiore utilizzando dati provenienti da varie fonti. I gemelli digitali o l'organizzazione gemella digitale (DTO) vengono spesso utilizzati per la modellazione per migliorare le operazioni e valutare l'impatto dell'automazione.

L'iper-automazione è considerata da Gartner una delle 10 principali tendenze tecnologiche strategiche. Secondo Gartner, l'85% dei partecipanti "aumenterà o manterrà il livello degli investimenti nell'ipera-utomazione della propria organizzazione nei prossimi 12 mesi, e oltre il 56% ha già quattro o più iniziative di iper-automazione in corso".

Gartner considera l'iper-automazione una necessità nel mercato odierno. "L'iper-automazione sta rapidamente passando da un'opzione a una condizione di sopravvivenza", e identifica i "processi di lavoro obsoleti come il problema numero uno in relazione alla forza lavoro".

Vantaggi dell'iper-automazione

L'iper-automazione offre molti vantaggi alle organizzazioni che desiderano trasformare il proprio business. Semplifica i processi aziendali eliminando le attività ripetitive e automatizzando quelle manuali. L'iper-automazione consente inoltre a un'organizzazione di completare le attività con coerenza, precisione e velocità e di ridurre i costi.

In definitiva, l'iper-automazione alimenta la trasformazione digitale semplificando i processi aziendali e tecnologici interni. L'iper-automazione migliora l'esperienza del cliente attraverso tempi di risposta più rapidi, risultati più precisi, tempo di mercato più rapido e molti altri risultati positivi che hanno un impatto diretto sull'esperienza del cliente e dell'utente.

Approfondisci i vantaggi e le sfide dell'iper-automazione.

Casi d'uso dell'iper-automazione

Qualsiasi organizzazione può trarre beneficio dall'iper-automazione, in particolare quelle afflitte da una qualità dei prodotti incoerente e da processi inefficienti, o quelle che si trovano in un ambiente competitivo in cui andare avanti con prodotti di qualità superiore e interazioni di mercato più preziose equivale a condividere quote di mercato e migliorare i ricavi.

Un'azienda manifatturiera fornisce un ottimo esempio dell'ampiezza e della profondità dei miglioramenti che l'iper-automazione può offrire a un'organizzazione. Processi aziendali come la fatturazione, le interazioni con i clienti, l'inventario e la gestione delle buste paga possono utilizzare l'iper-automazione per l'automazione dei processi aziendali (BPA) per semplificare l'azienda su larga scala.

Utilizzando process mining, un'organizzazione può avere un quadro migliore dei propri processi e identificare quali processi trarrebbero il massimo beneficio dall'AI e dall'automazione. Nella tecnologia e nei processi di fabbricazione, ad esempio, l'uso dell'RPA per automatizzare la produzione fisica e i processi della supply chain, oltre a BPA per rispondere all'indirizzo delle best practice, può avere un enorme effetto sulla qualità e sulla velocità della produzione. Nel complesso, l'iper-automazione che utilizza BPA e RPA per semplificare le operazioni di back e front-end genera un miglioramento della qualità, della velocità, della precisione e dei costi con un impatto significativo sul futuro delle prestazioni aziendali.

Scopri di più su come sfruttare appieno il valore dell'iper-automazione.

Automazione basata su AI di IBM

Inizia il tuo viaggio con l'automazione basata sull'AI di IBM e IBM® Cloud Paks per l'automazione, che possono aiutarti a ridurre i tuoi processi manuali dell'80%. Costruiti su una piattaforma aperta e ibrida e integrati con Watson, i nuovi IBM® Automation Cloud Paks sono la prima suite integrata del settore di software aziendali e IT specifici per dominio. Includono un unico sistema esperto e una libreria di automazioni appositamente create, pre-addestrate da esperti e attingendo alla vasta conoscenza del dominio IBM e alla profonda esperienza di settore.

Un software di automazione basato su AI consente ai team aziendali e IT di scoprire facilmente come vengono eseguiti i processi, decidere cosa automatizzare in base alle informazioni provenienti da dati strutturati e dati non strutturati e automatizzare e migliorare continuamente i workflow che vengono eseguiti centralmente, nelle reti e fino all'edge.

Autore

IBM Cloud Education Team

IBM Cloud Education
Soluzioni correlate
IBM Instana Observability

Sfrutta la potenza dell'AI e dell'automazione per risolvere in modo proattivo i problemi in tutto lo stack di applicazioni.

 Esplora IBM Instana Observability
Soluzioni di automazione aziendale

Ripensa il tuo business con l'AI e l'automazione IBM, ti aiuteranno a rendere più proattivi i sistemi IT, più efficienti i processi e più produttive le persone.

 Esplora le soluzioni di automazione
Servizi di consulenza per l'automazione

Ottieni di più dai processi aziendali automatizzati e dalle operazioni IT con i servizi di consulenza per l'automazione IBM.

 Esplora i servizi di automazione aziendale
Prossimi passi

Sfrutta la potenza dell'AI e dell'automazione per risolvere in modo proattivo i problemi in tutto lo stack di applicazioni.

 Esplora Instana Esplora i casi d'uso dell'automazione