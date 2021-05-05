L'esplosione di contenuti digitali ha portato a così tante varianti di formati e layout dei documenti, nonché a nuovi canali di input con qualità o capacità di essere compresi vari. Potresti trovarti sul sedile posteriore di un'auto di car sharing, cercando di scattare una foto di una fattura delle utenze per richiedere un permesso di parcheggio a tempo. Oppure potresti scambiare e-mail con un paziente, cercando di elaborare una richiesta di assistenza sanitaria mentre lavori da remoto, da casa. Nel 2018, Forbes ha dichiarato che nei due anni precedenti era stato generato il 90% dei dati mondiali. Possiamo solo immaginare quanto questo sia accelerato nel 2020, tra lavoro da remoto, telemedicina, coinvolgimento social e altro ancora.

Oltre all'esplosione di contenuti digitali e canali di input, le tecnologie e le tecniche di acquisizione esistenti non possono più scalare. Ad esempio, la funzionalità delle impronte digitali è stata utilizzata per specificare le zone di riconoscimento e le informazioni sulla posizione al fine di estrarre i dati precisi necessari su specifici formati di documenti o corrispondenze di tipo simile. Tuttavia, con così tanti formati di documenti unici che emergono da nuovi programmi sociali o economici o da nuove relazioni B2B, la loro creazione richiede tempo lontano dalla chiusura delle attività, dal miglioramento dell'economia o dal progresso del benessere sociale dei cittadini. Inoltre, i fogli separatori come intestazioni o codici a barre per identificare i componenti di un'applicazione non sono efficaci quando si riceve input provenienti da canali diversi come mobile, e-mail e moduli online.

Il risultato è che le organizzazioni dedicano sempre più tempo all'elaborazione manuale dei documenti, cosa che non può essere attribuita solo alla scarsa qualità delle immagini via fax. Un sondaggio del 2019 condotto da Levvel Research ha rilevato che il 57% dei dati delle fatture viene inserito manualmente e che il 49% delle approvazioni delle fatture richiede due o tre approvatori.