Le organizzazioni hanno riscontrato una maggiore complessità nella gestione delle risorse umane a causa degli ambienti di lavoro ibridi, della maggiore protezione dei dipendenti e delle maggiori difficoltà nel trattenere dipendenti ad alte prestazioni. È un servizio particolarmente prezioso per le piccole e medie imprese che potrebbero non disporre di risorse umane interne sufficienti per ottenere tutto ciò di cui hanno bisogno per soddisfare le esigenze dei dipendenti e delle aziende.

Sollevare il personale HR dalle attività più ripetitive per concentrarsi sulle componenti più importanti dell'esperienza dei dipendenti aiuta sia i professionisti che i dipendenti. La direzione HR dovrebbe abbracciare questa soluzione per adattarsi alle evoluzioni del mondo e identificare le aree in cui è possibile esternalizzare il lavoro.

I dirigenti del reparto HR si trovano infatti ad affrontare un ambiente in rapida evoluzione in cui devono decidere a quali attività i professionisti devono dare la priorità, quali automatizzare attraverso la tecnologia e quali esternalizzare.

Esternalizzando diverse responsabilità quotidiane e a lungo termine a risorse esterne, i professionisti delle risorse umane possono concentrarsi su componenti chiave dell'esperienza complessiva dei dipendenti. Le organizzazioni devono considerare la migliore divisione del lavoro in modo che ci siano abbastanza attività gestite internamente per mantenere la cultura aziendale desiderata. Si tratta di qualcosa che gli imprenditori possono sostenere poiché è in linea con molti benefici aziendali.