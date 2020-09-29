Tag
Cloud distribuito, hybrid cloud, multicloud ed edge computing (Parte 1)

Illustrazione isometrica che mostra l'architettura, l'osservabilità, l'integrazione e la gestione dei dati

Prima parte di una serie in due parti che esamina queste importanti architetture di cloud computing.

Non conosci il cloud distribuito? Guarda l'evento virtuale on-demand con i leader del settore e un ospite speciale.

In qualità di responsabile delle offerte tecniche di IBM Cloud, trovo che aiuti a stabilire un terreno comune con i clienti comprendendo a che punto si trovano nel loro percorso verso il cloud. In questo post, analizziamo le architetture di cloud computing più comuni:

  • Hybrid cloud
  • Multicloud
  • Cloud distribuito
 

Hybrid cloud: mantieni alcune applicazioni on-premise e sperimenta nel cloud

A mio avviso, l'hybrid cloud è la scelta da fare se si vuole passare a un'architettura cloud-native, basata sul cloud, senza abbandonare le applicazioni esistenti. Essenzialmente, mantenere le app legacy on-premise sfruttando al contempo il cloud per sperimentare nuove applicazioni. Un caso d'uso dell'hybrid cloud è l'esposizione al cloud di asset di alto valore eseguiti on-premise utilizzando application programming interface (API).

I benefici principali dell'utilizzo dell'hybrid cloud includono le seguenti caratteristiche:

  • Capacità di scalare su richiesta
  • Utilizzo delle più recenti tecnologie cloud, come l'intelligenza artificiale (AI) e il machine learning
  • Capacità di utilizzare il cloud per modernizzare l'esperienza utente, continuando a gestire gli asset legacy on-premise

Multicloud: beneficia di maggiore disponibilità e flessibilità

Il multicloud consente di distribuire le applicazioni a diversi ambienti cloud e di utilizzare più di un fornitore. Ecco perché il multicloud può aiutarti.

Supponiamo che tu sia un dirigente di un'azienda di consegne che ha bisogno di scalare per aumentare gli ordini. Desideri raggiungere questo obiettivo svolgendo anche i seguenti compiti:

  • Utilizzare l'hybrid cloud per l'esecuzione on-premise
  • Gestire il carico aggiuntivo di dati utilizzando il cloud
  • Evitare il blocco da fornitore per lo sviluppo di applicazioni
  • Essere agile e stare al passo con l'ecosistema in evoluzione

Con il multicloud, puoi accedere a più cloud e più data center in tutto il mondo per svolgere tutte queste attività. Ottieni maggiore disponibilità e puoi gestire più workload rispetto all'hybrid cloud.

Considera il multicloud un sottoinsieme dell'hybrid cloud. Allo stesso tempo, è possibile utilizzare un ambiente hybrid cloud come uno dei suoi molteplici ambienti cloud.

Il multicloud combatte anche lo shadow IT, in cui alcuni dipendenti preferiscono lavorare in un cloud diverso da quello utilizzato dall'azienda. Lo shadow IT porta un'azienda ad adottare più cloud senza una guida generale proveniente dai massimi livelli di leadership. Il multicloud offre una migliore visibilità e governance sullo shadow IT rispetto all'hybrid cloud.

Cloud distribuito: utilizza un unico pannello di controllo per il cloud management e la coerenza del cloud

Gartner ha recentemente pubblicato un articolo in cui si afferma che il cloud distribuito risolve i problemi creati dall'hybrid cloud. Sosterrei che il cloud distribuito risolve anche quelli del multicloud.

Prendiamo come esempio Kubernetes. Tutti i principali provider di cloud offrono un proprio Kubernetes service gestito, ma la tecnologia sottostante è sostanzialmente lo stesso progetto open source. Tuttavia, se si desidera creare un cluster Kubernetes con più di un fornitore, si possono incontrare differenze nei seguenti ambiti:

  • Ambienti
  • Esperienze
  • Centri dati
  • Team operativi con competenze diverse

Se utilizzi la versione più recente su IBM Cloud, non supportata da altri provider di cloud, potrebbero verificarsi incongruenze che il tuo team operativo avrà difficoltà a gestire.

Alcune soluzioni di gestione multicloud affermano di avere un unico pannello di controllo per risolvere questo problema. La verità è che queste piattaforme ti consentono di controllare le operazioni dei tuoi cluster, ma non di gestire completamente le operazioni specifiche del provider di cloud su cui viene eseguito il tuo cluster. Per attività come la modifica dei ruoli di accesso o dei vincoli di sicurezza, dovrai accedere alle singole dashboard dei vari provider di cloud.

Al contrario, con il cloud distribuito, puoi continuare a utilizzare ambienti multicloud e accedere alle risorse indipendentemente da dove si trovano, il tutto all'interno di un unico pannello di controllo su un unico cloud.

È possibile utilizzare il cloud distribuito per più attività, tra cui le attività seguenti:

  • Creazione e distribuzione di cluster Kubernetes
  • Monitoraggio dell'ambiente
  • Esecuzione di aggiornamenti sicuri in quel cloud

I seguenti principali vantaggi derivano dall'utilizzo del cloud distribuito:

  • Coerenza: una sede principale per gestire e calcolare le risorse ovunque
  • DevOps: la capacità di gestire tutti i cluster allo stesso modo durante l'implementazione delle applicazioni
  • Governance: conformità a problemi normativi come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) mediante la distribuzione di una politica in modo coerente in tutti gli ambienti

Inoltre, il cloud distribuito può essere utilizzato per altri servizi oltre a Kubernetes, tra cui Red Hat OpenShift e piattaforme serverless.

Scopri di più sul cloud distribuito leggendo "Understanding Distributed Cloud Architecture: The Basics".

Scopri di più

Nella seconda parte di questo blog, spiego come funziona il cloud distribuito con l'edge computing.

Autore

Sai Vennam

Technical Offering Manager

