Cloud distribuito, hybrid cloud, multicloud ed edge computing (Parte 1)

In qualità di responsabile delle offerte tecniche di IBM Cloud, trovo che aiuti a stabilire un terreno comune con i clienti comprendendo a che punto si trovano nel loro percorso verso il cloud. In questo post, analizziamo le architetture di cloud computing più comuni:
A mio avviso, l'hybrid cloud è la scelta da fare se si vuole passare a un'architettura cloud-native, basata sul cloud, senza abbandonare le applicazioni esistenti. Essenzialmente, mantenere le app legacy on-premise sfruttando al contempo il cloud per sperimentare nuove applicazioni. Un caso d'uso dell'hybrid cloud è l'esposizione al cloud di asset di alto valore eseguiti on-premise utilizzando application programming interface (API).
I benefici principali dell'utilizzo dell'hybrid cloud includono le seguenti caratteristiche:
Il multicloud consente di distribuire le applicazioni a diversi ambienti cloud e di utilizzare più di un fornitore. Ecco perché il multicloud può aiutarti.
Supponiamo che tu sia un dirigente di un'azienda di consegne che ha bisogno di scalare per aumentare gli ordini. Desideri raggiungere questo obiettivo svolgendo anche i seguenti compiti:
Con il multicloud, puoi accedere a più cloud e più data center in tutto il mondo per svolgere tutte queste attività. Ottieni maggiore disponibilità e puoi gestire più workload rispetto all'hybrid cloud.
Considera il multicloud un sottoinsieme dell'hybrid cloud. Allo stesso tempo, è possibile utilizzare un ambiente hybrid cloud come uno dei suoi molteplici ambienti cloud.
Il multicloud combatte anche lo shadow IT, in cui alcuni dipendenti preferiscono lavorare in un cloud diverso da quello utilizzato dall'azienda. Lo shadow IT porta un'azienda ad adottare più cloud senza una guida generale proveniente dai massimi livelli di leadership. Il multicloud offre una migliore visibilità e governance sullo shadow IT rispetto all'hybrid cloud.
Gartner ha recentemente pubblicato un articolo in cui si afferma che il cloud distribuito risolve i problemi creati dall'hybrid cloud. Sosterrei che il cloud distribuito risolve anche quelli del multicloud.
Prendiamo come esempio Kubernetes. Tutti i principali provider di cloud offrono un proprio Kubernetes service gestito, ma la tecnologia sottostante è sostanzialmente lo stesso progetto open source. Tuttavia, se si desidera creare un cluster Kubernetes con più di un fornitore, si possono incontrare differenze nei seguenti ambiti:
Se utilizzi la versione più recente su IBM Cloud, non supportata da altri provider di cloud, potrebbero verificarsi incongruenze che il tuo team operativo avrà difficoltà a gestire.
Alcune soluzioni di gestione multicloud affermano di avere un unico pannello di controllo per risolvere questo problema. La verità è che queste piattaforme ti consentono di controllare le operazioni dei tuoi cluster, ma non di gestire completamente le operazioni specifiche del provider di cloud su cui viene eseguito il tuo cluster. Per attività come la modifica dei ruoli di accesso o dei vincoli di sicurezza, dovrai accedere alle singole dashboard dei vari provider di cloud.
Al contrario, con il cloud distribuito, puoi continuare a utilizzare ambienti multicloud e accedere alle risorse indipendentemente da dove si trovano, il tutto all'interno di un unico pannello di controllo su un unico cloud.
È possibile utilizzare il cloud distribuito per più attività, tra cui le attività seguenti:
I seguenti principali vantaggi derivano dall'utilizzo del cloud distribuito:
Inoltre, il cloud distribuito può essere utilizzato per altri servizi oltre a Kubernetes, tra cui Red Hat OpenShift e piattaforme serverless.
Scopri di più sul cloud distribuito leggendo "Understanding Distributed Cloud Architecture: The Basics".
Nella seconda parte di questo blog, spiego come funziona il cloud distribuito con l'edge computing.
