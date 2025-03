Che cos'è l'esperienza digitale?

Poiché il percorso di un cliente può iniziare e finire digitalmente, creare un'esperienza digitale coesa e contestuale che ne soddisfi le esigenze è più importante che mai. I risultati di una migliore esperienza del cliente (CX)sono tangibili: secondo la società di consulenza McKinsey, i clienti soddisfatti sono propensi a spendere di più e a rimanere fedeli a un'organizzazione più a lungo. In tutti i settori è emersa anche una correlazione tra clienti soddisfatti e costi inferiori, oltre a livelli più elevati di produttività dei dipendenti.1

Con un numero sempre crescente di punti di contatto digitali, la gestione dell’esperienza digitale è diventata un compito complesso, che tuttavia contribuisce a coinvolgere nuovi utenti, differenziando le organizzazioni dalla concorrenza e conquistando la fedeltà dei clienti. Una buona esperienza digitale è generalmente intuitiva e incentrata sul cliente, oltre a ridurre o eliminare i tempi di inattività. Inoltre, con la maggiore funzionalità dell'intelligenza artificiale conversazionale (AI) e dei chatbot, è possibile ridurre i costi e creare esperienze digitali personalizzate, scalabili e automatizzate nel linguaggio naturale.

Indipendentemente dal canale, un’interazione digitale di qualità superiore favorisce buone relazioni con il cliente e ne incoraggia la fidelizzazione. Viceversa, un'esperienza digitale mediocre o una funzionalità scadente possono influire negativamente sulla reputazione e sulla redditività di un'organizzazione. Ciò è particolarmente vero in un mondo digital-first in cui i clienti tendono ad abbandonare un concorrente o a spostare altrove i propri affari se l'esperienza con un touchpoint digitale li lascia insoddisfatti.

Un'esperienza digitale non dovrebbe esistere in un contesto vuoto, quanto piuttosto essere un elemento intenzionale e olistico della strategia globale di un'organizzazione. È importante pensare all'esperienza digitale come a una parte complementare dell'esperienza complessiva del cliente e dell'utente (UX). Comprendere l'esperienza digitale consente alle organizzazioni di essere più proattive nel creare processi semplificati che coinvolgono più efficacemente i potenziali clienti, oltre a soddisfare gli utenti attuali e a migliorare l'esperienza dei dipendenti. Con una strategia di esperienza digitale ponderata e ben realizzata le organizzazioni e i fornitori di servizi possono favorire un’esperienza impeccabile, in grado di informare e al contempo soddisfare gli utenti.