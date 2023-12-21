Rilocalizzazione della produzione negli Stati Uniti: il ruolo dell'AI, dell'automazione e del lavoro digitale

Di seguito, esamineremo due casi di studio (il settore dei semiconduttori e la produzione di batterie per veicoli elettrici) che mostrano come il lavoro digitale possa contribuire ad affrontare le sfide legate la rilocalizzazione della produzione negli Stati Uniti.

Caso di studio 1: semiconduttori

Il settore dei semiconduttori fornisce un esempio pertinente delle sfide legate alla rilocalizzazione e delle soluzioni che potrebbero essere applicate. I semiconduttori sono componenti essenziali per settori critici come i computer e le comunicazioni, ma le interruzioni della supply chain minacciano l'economia globale.

L'attuale supply chain dei semiconduttori è globale e complessa, con progettazione, attrezzatura, fabbricazione e assemblaggio che avvengono in diversi paesi. La quota di fabbricazione degli Stati Uniti è diminuita dal 37% nel 1990 al solo 12% attuale. Per soddisfare la capacità produttiva delle applicazioni critiche, gli Stati Uniti devono aggiungere circa 18-20 nuovi stabilimenti di fabbricazione di semiconduttori ("fab"), il che richiederà 70-90.000 nuovi posti di lavoro, ovvero un aumento del 50% rispetto all'attuale forza lavoro. Tuttavia, molti ruoli nella produzione di semiconduttori stanno diminuendo a causa dell'automazione, mentre i ruoli di ingegneria sono in aumento. Ciò crea la necessità di migliorare e riqualificare la forza lavoro esistente.

Le tecnologie digitali possono aiutare ad affrontare le sfide della forza lavoro nel settore dei semiconduttori. Gli strumenti basati sull'AI identificano le lacune nelle competenze e offrono programmi di formazione personalizzati per riqualificare i dipendenti. La tecnologia dei gemelli digitali simulano e ottimizzano i processi produttivi, riducendo la necessità di prototipi fisici e accelerando lo sviluppo di nuovi prodotti. I robot collaborativi possono lavorare a fianco dei lavoratori umani per svolgere compiti ripetitivi, consentendo loro di concentrarsi su compiti di maggior valore.

L'implementazione di tecnologie digitali richiede investimenti iniziali, ma può portare a una produzione complessiva più efficiente ed economica. La rilocalizzazione della produzione di semiconduttori negli Stati Uniti può anche ridurre i rischi della supply chain, migliorare la vicinanza ai clienti e ai mercati e creare un ecosistema di fornitori e innovazione. Può anche aiutare a risolvere il problema della carenza di forza lavoro qualificata, creando nuove opportunità di lavoro e qualificando la forza lavoro esistente.

In conclusione, il settore dei semiconduttori fornisce un esempio convincente di come il lavoro digitale possa contribuire ad affrontare le sfide legate al delocalizzazione della produzione negli Stati Uniti. Sfruttando le tecnologie digitali, le aziende possono superare sfide di forza lavoro, tecniche ed economiche e ottenere benefici strategici.

Caso di studio 2: produzione di batterie per veicoli elettrici

La produzione di batterie per veicoli elettrici negli Stati Uniti presenta sfide uniche in termini di forza lavoro, tecnologia ed economia. Tuttavia, come nel precedente esempio della produzione di semiconduttori, queste sfide possono essere affrontate attraverso l'adozione di AI, automazione e lavoro digitale.

La supply chain globale delle batterie per veicoli elettrici è in gran parte concentrata in Asia. Per raggiungere i loro ambiziosi obiettivi in materia di veicoli elettrici, gli Stati Uniti devono aumentare la capacità produttiva nazionale di batterie. Ciò richiede un'espansione significativa delle infrastrutture e la formazione della forza lavoro. L'automazione può risolvere le sfide della forza lavoro, occupandosi delle attività ripetitive e liberando i dipendenti per compiti più complessi. I gemelli digitali possono simulare il processo di produzione delle batterie, consentendo test e ottimizzazione prima dell'effettiva implementazione. L'implementazione di queste tecnologie richiede un investimento iniziale significativo. Tuttavia, l'automazione può portare a una produzione più efficiente ed economica, consentendo ai produttori statunitensi di competere a livello globale. Essa può anche contribuire a ridurre i costi delle batterie, una componente importante dei costi complessivi dei veicoli elettrici.

Anche la produzione di batterie per veicoli elettrici negli Stati Uniti può offrire benefici strategici. Essa può rendere sicura la supply chain, ridurre la dipendenza dai fornitori stranieri, promuovere l'innovazione, contribuire alla crescita dei posti di lavoro e aiutare a colmare il divario di competenze.