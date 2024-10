I motori di analisi e i loro «cervelli per i big data» offrono flessibilità e visibilità di approvvigionamento in tempo reale per migliorare la gestione degli ordini e i sistemi di inventario. Con l'intelligenza cognitiva a portata di mano, i team di sourcing possono comprendere e agire meglio sui cambiamenti nel mercato dei fornitori, sempre più complesso, man mano che si verificano. La capacità di prendere queste decisioni di approvvigionamento in tempo reale può aiutare ad aumentare i profitti durante i periodi di picco della domanda e a soddisfare meglio le aspettative dei clienti. Prova l'intelligenza cognitiva gratuitamente per 30 giorni.

Oltre a migliorare il processo decisionale, la flessibilità e la visibilità, i motori di analisi abbinati all'AI possono contribuire a gestire il rischio dei fornitori. Ad esempio, l'analisi avanzata e l'AI di IBM Trust Your Supplier monitorano costantemente la conformità normativa dei fornitori per consentire una rete di fornitura affidabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Un altro interessante caso d'uso dell'intelligenza artificiale negli approvvigionamenti è quello delle control tower intelligenti. Le control tower tradizionali non sono sempre in grado di fornire visibilità attraverso i silos, guidare le azioni, integrarsi con i dati di terze parti e tenere il passo con le moderne supply chain in continua evoluzione. La nuova generazione di control tower è basata sull'AI , con flussi di lavoro intelligenti e una vera visibilità end-to-end per aiutare a prevedere le fluttuazioni della domanda e dell'offerta e gestire le interruzioni.