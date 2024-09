Per questo, la SSP si è rivolta a IBM.

"Stiamo lavorando con il sistema IBM® Food Trust", afferma Camposano, "per fornire ai consumatori tutte le informazioni necessarie, in modo che possano capire meglio come sono stati prodotti i gamberi".

La piattaforma IBM Food Trust è stata creata appositamente per l'ecosistema alimentare. "È una soluzione blockchain diversa da qualsiasi altro prodotto blockchain", afferma Vanessa Barbery, IBM Food Trust Business Development Executive. " "È stata creata e realizzata su misura per il settore."

I clienti non hanno bisogno di conoscenze specifiche sulla blockchain per poterla usare, afferma Barbery. “Ci integriamo nei loro dati e nella loro catena di fornitura. Per il cliente è davvero semplice.”

Ogni gambero ha un identificativo, che gli viene applicato tramite la blockchain. Così, chiunque può seguire l'intero percorso della vita del gambero attraverso la filiera.

"Il gambero si trova presso il produttore X, il distributore Y, il rivenditore Z", afferma Luis Izquierdo, Global Sales Leader di IBM Food Trust. "Esiste una versione semplice della verità che può essere seguita sulla blockchain."

Condividere queste informazioni, questa verità, può contribuire a creare fiducia nel marchio. Il che può, quindi, contribuire a incrementare le vendite.

“Non si tratta solo di farm to fork", afferma Izquierdo. "Tutto ciò ha inizio molto prima. Di cosa si nutrono i gamberi? Ci sono molte informazioni che possono essere condivise.”

Nel loro lavoro con la SSP, Barbery e Izquierdo hanno riscontrato un notevole interesse da parte degli allevatori per questa tecnologia.

"Ne hanno bisogno per distinguersi dalla concorrenza", afferma Barbery.

Poiché il loro prodotto è di qualità superiore, anche i loro prezzi potrebbero essere elevati. Gli allevatori potrebbero, quindi, avere difficoltà a spiegare il prezzo: “È perché non uso antibiotici e non uso bambini nella mia linea di produzione”. Queste ultime sono tutte cose vere, ma non aggiungono necessariamente valore.

È la tracciabilità a fornire quel valore aggiunto.

"Il nostro gambero ha molte certificazioni", afferma Barbery. "Ma invece di limitarci a dirlo, possiamo condividere i dati che convalidano queste informazioni", come quelli che comprendono la cura in ogni fase del ciclo produttivo per evitare l'uso di antibiotici. Questa attenzione si estende anche ai lavoratori e all’ambiente.