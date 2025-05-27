Comprendere i principali requisiti non funzionali è solo metà della battaglia: l'altra è l'attuazione di misure per tracciare gli NFR.

Oggi, molte aziende lavorano alla cieca, senza alcuna visibilità o con una visibilità parziale sul proprio stato di resilienza. Ad esempio, in un caso recente, un utente finale ha provato ad accedere a un'applicazione basata su cloud che mostrava una disponibilità di "cinque 9", cioè disponibile al 99,999% in un determinato periodo di tempo. Eppure l'app non ha funzionato come previsto.

Il colpevole, a quanto pare, era un problema tecnico di rete che ha sospeso l'usabilità dell'app. Avere informazioni sull'usabilità, oltre che sulla disponibilità, avrebbe potuto aiutare l'azienda a identificare e risolvere rapidamente il problema tecnico, tutelando l'esperienza dell'utente finale.

L'AI avrebbe potuto impedirlo.

Per esempio, IBM® Concert, la soluzione di resilienza di IBM, utilizza l'analisi in tempo reale basata sull'AI per valutare le applicazioni e fornire punteggi di resilienza in base a criteri relativi ai sei NFR. Fornisce inoltre consigli per risolvere i problemi e può automatizzare la correzione delle vulnerabilità ed esposizioni comuni (CVE) per una risoluzione più rapida e tempi di inattività ridotti.

Con l'avvicinarsi del boom delle applicazioni di AI generativa, le aziende non vedono l'ora di eliminare i rischi legati all'adozione di nuove applicazioni. Un approccio efficace alla resilienza consente di ridurre al minimo i tempi di inattività.