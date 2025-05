Il tempo di inattività non è solo una scocciatura, bensì un rischio aziendale. Tuttavia, la maggior parte delle organizzazioni si affida ancora a strumenti frammentati e a correzioni reattive, che richiedono tempo e sono inefficienti.

IBM Concert adotta un approccio unico alla resilienza, combinando automazione e informazioni in tempo reale in un framework scalabile standardizzato per valutare, migliorare e sostenere la resilienza come mai prima d'ora.