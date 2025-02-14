Un framework e una soluzione di governance dell'IA solidi sono fondamentali per la tua organizzazione, ma costruirne uno da zero è un processo lungo e costoso che può essere dannoso per il tuo ROI dell'AI. Per le organizzazioni che vogliono scalare la propria AI in modo efficiente, sicuro e responsabile, abbiamo creato watsonx.governance.

Una soluzione di governance dell'AI, come watsonx.governance, consente ai leader di decidere se e come consentire modelli come quello di DeepSeek nell'AI della loro organizzazione. Integrandosi con IBM Guardium AI Security, watsonx.governance può anche identificare istanze sconosciute del modello e gestire rischi specifici come prompt con dati PII, jailbreak e DDoS. Può governare qualsiasi modello ed essere applicato a qualsiasi cloud o eseguito on-premise. L'atlante dei rischi AI di IBM

DeepSeek è solo una di una serie di innovazioni open source e serve da promemoria del fatto che, rispetto alle tecnologie precedenti, ogni progresso dell'AI deve porre governance e sicurezza al centro della strategia della tua organizzazione. Non sono opzionali ma requisiti fondamentali.