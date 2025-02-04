L'ascesa di DeepSeek stimola un dialogo fondamentale sulla sicurezza

Per le aziende che considerano l'integrazione dell'AI, i protocolli di sicurezza sono un fattore chiave. Molti fornitori di AI focalizzati sulle aziende offrono opzioni di implementazione locale per ridurre la dipendenza dai servizi cloud. IBM, ad esempio, fornisce soluzioni AI di livello aziendale che possono essere ospitate privatamente, mentre Meta ha rilasciato modelli open source che le organizzazioni possono eseguire all'interno dei propri data center.

Boonen osserva che il modello di DeepSeek può essere eseguito anche localmente, eliminando preoccupazioni riguardo ai rischi di sicurezza cloud. Tuttavia, avverte che le aziende che si affidano ai suoi servizi basati sul cloud devono prestare particolare attenzione alle potenziali vulnerabilità.

Parte della discussione su DeepSeek riguarda l'incertezza sulla possibilità per i clienti di rinunciare alla raccolta dei dati per l'addestramento dell'AI. Sebbene aziende come OpenAI offrano tali opzioni, non è ancora chiaro se DeepSeek fornisca garanzie simili.

"Nel caso di OpenAI, si ha una certa fiducia nel fatto che se si dice loro di non addestrarsi sui propri dati, in realtà non lo fanno", afferma Boonen. "Non ho familiarità con le clausole di esclusione di DeepSeek e, anche se fossero ben delineate, non avrei la stessa fiducia nel farle rispettare."

Maryam Ashoori, Senior Director of Product Management per IBM watsonx, ha annunciato su LinkedIn che le aziende possono ora "implementare in sicurezza questi modelli on-premise o nel cloud di loro scelta", evidenziando i modelli di watsonx.ai nuovo sistema di implementazione a un clic per i modelli AI distillati di DeepSeek.