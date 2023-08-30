Tag
Analisi

Costruire una strategia vincente per la qualità dei dati: guida passo a passo

Ingegnere esperto al lavoro di fronte a una macchina automatizzata.

Cos'è una strategia per la qualità dei dati?

Una strategia di qualità dei dati dettaglia i processi, gli strumenti e le tecniche impiegate per garantire che i dati della tua azienda siano accurati, coerenti, completi e aggiornati. Una strategia ben definita per la qualità dei dati consente un miglior processo decisionale basato su informazioni affidabili e riduce i rischi associati a dati di scarsa qualità.

Per sviluppare una strategia di successo, dovrai capire in che modo le informazioni di alta qualità supportano i processi decisionali e favoriscono la crescita all'interno della tua organizzazione, e quali fattori possano influenzare o ridurre la qualità dei dati.

In questo articolo:

 

Componenti chiave di una strategia di qualità dei dati

Sebbene le strategie di qualità dei dati varino molto tra le organizzazioni, la maggior parte delle strategie include questi elementi chiave:

 

  1. Governance dei dati: stabilisci politiche e procedure che definiscono la gestione dei dati della tua organizzazione, garantendo una gestione coerente delle informazioni critiche. Ciò include la definizione di ruoli e responsabilità relative alla gestione dei set di dati e la definizione di linee guida per la gestione dei metadati.
  2. Profilazione dei dati: analizza regolarmente il contenuto del set di dati per identificare incongruenze o errori. Gli strumenti di profilazione automatica possono rilevare rapidamente anomalie o pattern che indicano potenziali problemi di integrità nel set di dati.
  3. Pulizia dei dati: implementa misure correttive per affrontare i problemi identificati e migliorare i livelli di accuratezza del set di dati. Gli strumenti di pulizia automatica possono correggere errori comuni, come duplicati o valori mancanti, senza intervento manuale.
  4. Convalida dei dati: assicurati che le nuove voci del database aderiscano a regole o standard predefiniti per mantenere la coerenza del set di dati. I controlli di convalida possono essere implementati in varie fasi del ciclo di vita dei dati, inclusi durante l'ingestione, la trasformazione e l'archiviazione.
  5. Monitoraggio dei dati: monitora costantemente i livelli di qualità dei dati della tua organizzazione per identificare in modo proattivo potenziali problemi prima che diventino più gravi. L'implementazione di una soluzione completa per l'osservabilità dei dati fornisce visibilità sugli indicatori chiave di prestazione (KPI) relativi allo stato di salute del tuo set di dati, consentendoti di affrontare le preoccupazioni in tempo reale.

 

Vantaggi di una strategia di qualità dei dati

Implementare una strategia solida di qualità dei dati offre numerosi vantaggi che influenzano direttamente i risultati economici e il successo complessivo della tua azienda. Alcuni di questi vantaggi includono:

 

  • Migliore processo decisionale: dati di alta qualità permettono agli stakeholder di prendere decisioni meglio informate basate su insight accurati, portando a strategie più efficaci e a una maggiore efficienza operativa.
  • Esperienze del cliente migliorate: informazioni accurate sui clienti permettono alle organizzazioni di offrire servizi personalizzati su misura per le esigenze individuali, con conseguente maggiore soddisfazione e maggiore fidelizzazione al marchio.
  • Aumento del fatturato: i dati affidabili aiutano le aziende a identificare nuove opportunità di crescita, scoprendo modelli o tendenze nascoste all'interno dei loro set di dati. Inoltre, dati di alta qualità riducono errori costosi derivanti da informazioni inaccurate.
  • Time-to-market più rapido: una strategia di qualità dei dati ben eseguita snellisce i processi eliminando le ridondanze e garantendo l'accuratezza dell'intero ciclo di vita del prodotto, dallo sviluppo alla consegna.
  • Mitigazione del rischio e gestione della conformità: garantire l'aderenza della tua organizzazione alle normative di settore diventa più facile con set di dati affidabili. Un approccio efficace alla gestione dei rischi di violazione della privacy o di non conformità inizia con il mantenimento di elevati standard di integrità dei dati.

        Creare una strategia per la qualità dei dati

        La creazione di una strategia di successo per la qualità dei dati comporta diverse fasi per garantire l'accuratezza, la coerenza e l'affidabilità dei dati della sua organizzazione.

        Ottenere il sostegno della leadership e degli stakeholder

        Prima di intraprendere il tuo percorso di qualità dei dati, è fondamentale ottenere il supporto della leadership e degli stakeholder della tua organizzazione. Tutto inizia con la creazione di un solido business case per la tua strategia di qualità dei dati. Per farlo, dovrai dimostrare il valore della qualità dei dati in termini di miglioramento del processo decisionale, aumento dell'efficienza operativa e riduzione dei rischi. Puoi anche evidenziare i potenziali risparmi sui costi che si possono ottenere attraverso una migliore gestione dei dati, nonché i vantaggi competitivi derivanti da un'organizzazione basata sui dati.

        Una volta costruito un business case convincente per la tua strategia di qualità dei dati, è il momento di identificare i principali stakeholder che giocheranno un ruolo nella sua implementazione. Possono essere inclusi dirigenti aziendali, proprietari di dati, amministratori di dati e team IT. È importante coinvolgere questi stakeholder fin dall'inizio del processo, per assicurarsi che comprendano l'importanza della qualità dei dati e siano impegnati a supportare i tuoi sforzi.

        Stabilire SLA (accordi sul livello di servizio) sulla qualità dei dati

        Uno dei primi passi per stabilire gli SLA per la qualità dei dati è definire le metriche che verranno utilizzate per misurare la qualità dei dati. Queste metriche devono essere allineate con gli obiettivi e gli scopi della tua organizzazione e devono essere progettate per monitorare i progressi della tua strategia per la qualità dei dati nel tempo. Alcune metriche comuni di qualità dei dati includono accuratezza, completezza, coerenza, tempestività e unicità.

        Una volta definite le metriche di qualità dei dati, è il momento di fissare obiettivi per ogni metrica. Questi obiettivi dovrebbero essere realistici e raggiungibili, e basarsi sui livelli attuali di qualità dei dati dell'organizzazione, oltre ai benchmark e alle best practice del settore. È importante coinvolgere i principali stakeholder in questo processo, per garantire che si impegnino a raggiungere gli obiettivi prefissati.

        Per garantire che la tua strategia di qualità dei dati abbia successo, è importante monitorare e riportare regolarmente le metriche di qualità dei dati. Questo può aiutarti a identificare eventuali aree in cui la tua strategia potrebbe essere carente e può anche contribuire a mantenere il coinvolgimento degli stakeholder dimostrando i progressi compiuti. È una buona idea stabilire un programma di reporting regolare e utilizzare strumenti di visualizzazione dei dati per presentare i risultati in modo chiaro e coinvolgente.

        Lanciare un programma di gestione dei dati

        Un programma di gestione dei dati è una componente essenziale di qualsiasi strategia di qualità dei dati. Questo programma dovrebbe essere progettato per garantire che i dati siano gestiti e mantenuti in modo coerente e accurato in tutta l'organizzazione. Per farlo, dovrai definire i ruoli e le responsabilità dei tuoi data steward, che saranno responsabili di supervisionare la qualità dei dati della tua organizzazione. Ciò può includere attività quali la profilazione dei dati, la pulizia dei dati e la gestione dei metadati.

        Successivamente, è importante fornire loro la formazione e il supporto necessari per svolgere efficacemente i loro compiti. Ciò può includere l'accesso a strumenti e risorse per la qualità dei dati, nonché l'offerta di sessioni di formazione regolari per aiutarli a rimanere aggiornati sulle ultime best practice nella gestione dei dati.

        Automazione della derivazione e governance dei dati

        Gli strumenti di data lineage possono svolgere un ruolo cruciale nell'automatizzazione della Sua strategia di qualità dei dati. Questi strumenti aiutano a tracciare il flusso di dati all'interno della tua organizzazione, permettendoti di identificare eventuali problemi potenziali e garantendo che i tuoi dati siano accurati e coerenti. Automatizzando la data lineage, puoi risparmiare tempo e risorse e ridurre il rischio di errori umani.

        Gli strumenti di governance dei dati sono un altro componente importante di una strategia automatizzata sulla qualità dei dati. Questi strumenti possono aiutarti a gestire le politiche e le procedure dati della tua organizzazione, assicurando che i dati vengano utilizzati e mantenuti in modo coerente e conforme. Alcuni strumenti comuni di governance dei dati includono soluzioni di catalogazione dei dati, strumenti di monitoraggio della qualità dei dati e sistemi di controllo dell'accesso ai dati.

        Sviluppa un piano di comunicazione per la tua strategia di qualità dei dati

        Una parte fondamentale della tua strategia di qualità dei dati dovrebbe essere quella di comunicare il valore della qualità dei dati alla tua organizzazione. Questo aiuta a garantire che i tuoi sforzi sulla qualità dei dati siano considerati una priorità, nonché a a mantenere il coinvolgimento e il supporto degli stakeholder. Per fare ciò, dovrai sviluppare un messaggio chiaro e conciso che spieghi i vantaggi della qualità dei dati e dimostri come una migliore qualità dei dati possa aiutare la tua organizzazione a raggiungere i suoi obiettivi.

        È anche importante condividere regolarmente aggiornamenti sulla tua strategia di qualità dei dati con la tua organizzazione. Ciò aiuta a mantenere slancio ed entusiasmo nei confronti degli sforzi per la qualità dei dati e aiuta a dimostrare i progressi compiuti. Alcuni modi per farlo includono la condivisione di dashboard sulla qualità dei dati e report, l'evidenziazione di storie di successo e case study e la celebrazione di traguardi e risultati chiave.

        Infine, è importante promuovere una cultura della qualità dei dati all'interno della tua organizzazione. Questo significa incoraggiare tutti, dalla leadership ai singoli membri del team, ad assumersi la responsabilità della qualità dei dati con cui lavorano. Promuovendo una cultura della qualità dei dati, puoi contribuire a garantire che la tua strategia di qualità dei dati sia efficace e sostenibile nel lungo termine.

        Scopri di più sull'affidabilità dei dati

        Autore

        Eitan Chazbani

