Man mano che l'economia tokenizzata prende forma, i leader del settore bancario stanno ripensando a come investire per il futuro.

Anziché considerare la tokenizzazione come una serie di progetti pilota isolati o casi d'uso sperimentali, gli istituti leader stanno iniziando a vederla come parte integrante dell'infrastruttura di base della banca. Questa transizione sta modificando le priorità di investimento.

Invece di concentrarsi esclusivamente sulla protezione degli asset statici, le banche stanno guardando sempre più a piattaforme che consentono al capitale di muoversi in modo più efficiente, con meno passaggi di mano, meno attriti e maggiore flessibilità. Le architetture modulari e AI-ready sono particolarmente importanti in questo contesto perché possono aiutare le banche ad adattarsi man mano che la tecnologia e la normativa continuano ad evolversi.

Entro il 2030, queste capacità potrebbero non essere più fattori di differenziazione, bensì requisiti minimi indispensabili.



Gli istituti che agiranno per primi saranno probabilmente quelli meglio posizionati per guidare la prossima evoluzione del settore bancario.

La tokenizzazione non è semplicemente la digitalizzazione degli asset. È una ridefinizione del modo in cui il valore circola nel sistema finanziario e di chi, in ultima analisi, lo coglie.

Leggi il rapporto IBV Banking in the Tokenized Economy

