CBDC è una forma digitale di moneta fiat emessa dalle banche centrali. È progettata per essere una rappresentazione digitale della valuta fisica del Paese. A differenza delle criptovalute come Bitcoin o Ethereum, CBDC è sostenuta dal governo e ha corso legale. L'obiettivo di CBDC è migliorare l'efficienza dei pagamenti e ridurre i costi di stampa, memorizzare e trasporto di denaro fisico.

CBDC opera su una rete blockchain sicura e trasparente e utilizza la tecnologia blockchain per creare un registro immutabile di tutte le transazioni. Ciò significa che tutte le transazioni sono registrate su un registro decentralizzato, rendendo impossibile modificare o manomettere i dati.

D'altra parte, la blockchain utilizza una tecnologia di registro distribuito (DLT) che consente la registrazione sicura e trasparente delle transazioni. È costituito da una rete decentralizzata di computer, ognuno dei quali conserva una copia del registro. Ogni volta che una nuova transazione viene aggiunta al registro, la rete di computer utilizza algoritmi crittografici complessi per verificarla e aggiungerla alla catena di transazioni esistente in modo da garantire l'integrità del libro mastro.

La tecnologia blockchain si caratterizza per la sua trasparenza, sicurezza e immutabilità. Le transazioni registrate sulla blockchain sono visibili a tutti i partecipanti alla rete, il che la rende un sistema altamente trasparente. Questa tecnologia ha numerose potenziali applicazioni nel settore dei servizi finanziari, nella supply chain management, nei sistemi di voto e altro ancora. È vista come una tecnologia promettente per aumentare la trasparenza, ridurre le frodi e consentire transazioni peer-to-peer sicure senza la necessità di intermediari.