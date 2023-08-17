La valuta digitale della banca centrale e la blockchain abilitano il futuro dei pagamenti

Il mondo finanziario è stato rivoluzionato dalla tecnologia blockchain, che supporta transazioni peer-to-peer senza la necessità di intermediari. L'introduzione della Central Bank Digital Currency (CBDC) ha aggiunto una nuova dimensione a una tecnologia, come la blockchain, che promette di trasformare il futuro dei pagamenti per aziende e privati.

Qualche tempo fa, banche e governi hanno iniziato a spostare la loro attenzione sull'utilizzo degli asset digitali nelle loro operazioni ed economie. L'ordine esecutivo del Presidente degli Stati Uniti, "Sviluppo responsabile degli asset digitali", è un esempio del riconoscimento pubblico della necessità di uno sviluppo prudente di tali asset. Le banche e i governi sono attivamente alla ricerca di CBDC perché è un'alternativa più sicura alle criptovalute.

La valuta digitale e la blockchain portano a maggiore integrità ed efficienza

CBDC è una forma digitale di moneta fiat emessa dalle banche centrali. È progettata per essere una rappresentazione digitale della valuta fisica del Paese. A differenza delle criptovalute come Bitcoin o Ethereum, CBDC è sostenuta dal governo e ha corso legale. L'obiettivo di CBDC è migliorare l'efficienza dei pagamenti e ridurre i costi di stampa, memorizzare e trasporto di denaro fisico.

CBDC opera su una rete blockchain sicura e trasparente e utilizza la tecnologia blockchain per creare un registro immutabile di tutte le transazioni. Ciò significa che tutte le transazioni sono registrate su un registro decentralizzato, rendendo impossibile modificare o manomettere i dati.

D'altra parte, la blockchain utilizza una tecnologia di registro distribuito (DLT) che consente la registrazione sicura e trasparente delle transazioni. È costituito da una rete decentralizzata di computer, ognuno dei quali conserva una copia del registro. Ogni volta che una nuova transazione viene aggiunta al registro, la rete di computer utilizza algoritmi crittografici complessi per verificarla e aggiungerla alla catena di transazioni esistente in modo da garantire l'integrità del libro mastro.

La tecnologia blockchain si caratterizza per la sua trasparenza, sicurezza e immutabilità. Le transazioni registrate sulla blockchain sono visibili a tutti i partecipanti alla rete, il che la rende un sistema altamente trasparente. Questa tecnologia ha numerose potenziali applicazioni nel settore dei servizi finanziari, nella supply chain management, nei sistemi di voto e altro ancora. È vista come una tecnologia promettente per aumentare la trasparenza, ridurre le frodi e consentire transazioni peer-to-peer sicure senza la necessità di intermediari.

CBDC e il futuro sicuro e inclusivo dei pagamenti

CBDC ha il potenziale per trasformare il futuro dei pagamenti. Può essere utilizzato per creare denaro programmabile che può essere speso solo per cose specifiche. Ad esempio, un governo potrebbe emettere un pacchetto di stimolo che può essere speso solo per determinati beni e servizi. Ciò garantirebbe che il denaro venga speso nel modo previsto e ridurrebbe il rischio di frode.

Inoltre, CBDC può migliorare l'inclusione finanziaria. Secondo la Banca Mondiale, circa 1,7 miliardi di persone non hanno accesso ai servizi finanziari di base. CBDC può risolvere questo problema fornendo una valuta digitale che chiunque abbia uno smartphone può utilizzare, senza bisogno di un conto bancario.

Quando un titolare di CBDC utilizza il telefono come mezzo per le transazioni, diventa fondamentale stabilire un forte legame tra la propria identità digitale e il dispositivo che sta utilizzando. Questo collegamento è essenziale per garantire che la parte giusta sia coinvolta nella transazione, mitigando il rischio di frode e promuovendo la fiducia nell'ecosistema finanziario digitale. Detto questo, CBDC e l'identità digitale possono lavorare insieme per migliorare l'inclusione finanziaria. Ecco alcuni punti da considerare:

  • Identificazione affidabile: l'identità digitale fornisce un mezzo per identificare in modo affidabile le persone che partecipano alle transazioni finanziarie. Collegando l'identità digitale unica di una persona al suo portafoglio CBDC, la banca centrale può autenticare la sua identità e stabilire la fiducia nel sistema di pagamento digitale.
  • Accesso ai servizi finanziari: molte persone, in particolare quelle in aree svantaggiate o remote, non hanno accesso ai servizi bancari tradizionali. Abilitando le transazioni CBDC sui cellulari, le persone possono partecipare al sistema finanziario formale senza la necessità di un conto bancario fisico. Questo estende i servizi finanziari alle popolazioni non bancarie o sottobancarie, favorendo l'inclusione finanziaria.
  • Transazioni sicure: proteggendo l'identità digitale e autenticando il dispositivo, le transazioni CBDC diventano più sicure. Garantisce che solo le persone autorizzate possano accedere e utilizzare il portafoglio CBDC sui propri telefoni, riducendo il rischio di furto di identità e frode. Questa sicurezza crea fiducia nel sistema, incoraggiando le persone ad adottare CBDC e a effettuare transazioni finanziarie digitali.
  • Ecosistema digitale inclusivo: quando CBDC è abbinato all'identità digitale, consente l'interoperabilità tra vari servizi finanziari digitali. Permette alle persone di collegare il proprio portafoglio CBDC con altre piattaforme digitali, come l'e-commerce, i prestiti digitali o i servizi assicurativi. Questa integrazione crea un ecosistema digitale inclusivo, che consente alle persone di accedere a una gamma di servizi finanziari in modo comodo e sicuro.

Inoltre, CBDC può ridurre il rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. La tecnologia della blockchain può essere utilizzata per creare un registro immutabile di tutte le transazioni, facilitando il monitoraggio dei movimenti di denaro e l'identificazione di attività sospette.

CBDC rappresenta un'opportunità significativa per il settore finanziario

CBDC è uno sviluppo relativamente nuovo nel mondo della finanza e la sua comparsa ha creato diverse opportunità sul mercato:

  • Miglioramento dei sistemi di pagamento: CBDC può migliorare i sistemi di pagamento, fornendo un metodo di pagamento sicuro, veloce e a basso costo. Può potenzialmente sostituire il contante (che è più costoso da produrre e gestire) con una valuta digitale che può essere facilmente trasferita tra le parti.
  • Maggiore efficienza: CBDC riduce la necessità di intermediari nel processo di pagamento, il che riduce i costi di transazione e aumenta la velocità.
  • Politica monetaria rafforzata: CBDC può fornire alle banche centrali un migliore controllo sulla politica monetaria consentendo un controllo più diretto sull'offerta e sulla velocità di moneta e garantendo loro visibilità sui flussi di pagamento. Le banche centrali possono valutare le prestazioni con un comportamento economico in tempo reale invece di affidarsi a indicatori in ritardo per valutare la salute dell'economia.
  • Nuovi modelli di business: l'introduzione di CBDC può creare nuovi modelli di business (come portafogli digitali e soluzioni di pagamento omnicanale) in grado di fornire valore a consumatori e aziende.

CBDC potrebbe essere il futuro dei pagamenti e sarà interessante vedere come si evolverà il mercato man mano che sempre più banche centrali inizieranno a esplorare e adottare questa tecnologia. Ha il potenziale per rivoluzionare il mondo finanziario fornendo una valuta digitale più efficiente, sicura e trasparente.

Autore

Ayman Abi Karam

