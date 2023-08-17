Il mondo finanziario è stato rivoluzionato dalla tecnologia blockchain, che supporta transazioni peer-to-peer senza la necessità di intermediari. L'introduzione della Central Bank Digital Currency (CBDC) ha aggiunto una nuova dimensione a una tecnologia, come la blockchain, che promette di trasformare il futuro dei pagamenti per aziende e privati.
Qualche tempo fa, banche e governi hanno iniziato a spostare la loro attenzione sull'utilizzo degli asset digitali nelle loro operazioni ed economie. L'ordine esecutivo del Presidente degli Stati Uniti, "Sviluppo responsabile degli asset digitali", è un esempio del riconoscimento pubblico della necessità di uno sviluppo prudente di tali asset. Le banche e i governi sono attivamente alla ricerca di CBDC perché è un'alternativa più sicura alle criptovalute.
CBDC è una forma digitale di moneta fiat emessa dalle banche centrali. È progettata per essere una rappresentazione digitale della valuta fisica del Paese. A differenza delle criptovalute come Bitcoin o Ethereum, CBDC è sostenuta dal governo e ha corso legale. L'obiettivo di CBDC è migliorare l'efficienza dei pagamenti e ridurre i costi di stampa, memorizzare e trasporto di denaro fisico.
CBDC opera su una rete blockchain sicura e trasparente e utilizza la tecnologia blockchain per creare un registro immutabile di tutte le transazioni. Ciò significa che tutte le transazioni sono registrate su un registro decentralizzato, rendendo impossibile modificare o manomettere i dati.
D'altra parte, la blockchain utilizza una tecnologia di registro distribuito (DLT) che consente la registrazione sicura e trasparente delle transazioni. È costituito da una rete decentralizzata di computer, ognuno dei quali conserva una copia del registro. Ogni volta che una nuova transazione viene aggiunta al registro, la rete di computer utilizza algoritmi crittografici complessi per verificarla e aggiungerla alla catena di transazioni esistente in modo da garantire l'integrità del libro mastro.
La tecnologia blockchain si caratterizza per la sua trasparenza, sicurezza e immutabilità. Le transazioni registrate sulla blockchain sono visibili a tutti i partecipanti alla rete, il che la rende un sistema altamente trasparente. Questa tecnologia ha numerose potenziali applicazioni nel settore dei servizi finanziari, nella supply chain management, nei sistemi di voto e altro ancora. È vista come una tecnologia promettente per aumentare la trasparenza, ridurre le frodi e consentire transazioni peer-to-peer sicure senza la necessità di intermediari.
CBDC ha il potenziale per trasformare il futuro dei pagamenti. Può essere utilizzato per creare denaro programmabile che può essere speso solo per cose specifiche. Ad esempio, un governo potrebbe emettere un pacchetto di stimolo che può essere speso solo per determinati beni e servizi. Ciò garantirebbe che il denaro venga speso nel modo previsto e ridurrebbe il rischio di frode.
Inoltre, CBDC può migliorare l'inclusione finanziaria. Secondo la Banca Mondiale, circa 1,7 miliardi di persone non hanno accesso ai servizi finanziari di base. CBDC può risolvere questo problema fornendo una valuta digitale che chiunque abbia uno smartphone può utilizzare, senza bisogno di un conto bancario.
Quando un titolare di CBDC utilizza il telefono come mezzo per le transazioni, diventa fondamentale stabilire un forte legame tra la propria identità digitale e il dispositivo che sta utilizzando. Questo collegamento è essenziale per garantire che la parte giusta sia coinvolta nella transazione, mitigando il rischio di frode e promuovendo la fiducia nell'ecosistema finanziario digitale. Detto questo, CBDC e l'identità digitale possono lavorare insieme per migliorare l'inclusione finanziaria. Ecco alcuni punti da considerare:
Inoltre, CBDC può ridurre il rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. La tecnologia della blockchain può essere utilizzata per creare un registro immutabile di tutte le transazioni, facilitando il monitoraggio dei movimenti di denaro e l'identificazione di attività sospette.
CBDC è uno sviluppo relativamente nuovo nel mondo della finanza e la sua comparsa ha creato diverse opportunità sul mercato:
CBDC potrebbe essere il futuro dei pagamenti e sarà interessante vedere come si evolverà il mercato man mano che sempre più banche centrali inizieranno a esplorare e adottare questa tecnologia. Ha il potenziale per rivoluzionare il mondo finanziario fornendo una valuta digitale più efficiente, sicura e trasparente.
