Perché le banche centrali non amano le criptovalute

Le criptovalute, spesso descritte come una via di fuga dalla valuta tradizionale e dal sistema bancario classico, sono sempre più al centro dell'attenzione sia delle banche che dei governi. L'ultimo ordine esecutivo del Presidente degli Stati Uniti è solo un esempio di come i governi stanno valutando attentamente la gestione delle criptovalute. Con tutte queste notizie, è facile perdere di vista i principi fondamentali della politica monetaria e della valuta, nonché il motivo per cui le criptovalute (o "cryptos") non sono un sostituto probabile delle valute tradizionali.

Nel 2021 la Bank of International Settlements (che è di proprietà delle banche centrali e fornisce servizi finanziari) ha commissionato un documento di ricerca accademico intitolato "Distrust or speculation? The socioeconomic drivers of U.S. cryptocurrency investments".. La ricerca ha scoperto che gli investitori in criptovalute avevano maggiori probabilità di essere utenti di servizi bancari digitali, uomini, giovani e istruiti. Ancora più sorprendentemente, è emerso che gli investitori e gli utenti di criptovalute non erano motivati da una sfiducia nei servizi bancari e di pagamento tradizionali. La tanto sbandierata ragion d'essere del Bitcoin e delle altre prime criptovalute sembra essere un mito.

I limiti delle criptovalute come forma di pagamento

Naturalmente, la popolarità delle criptovalute è stata in parte determinata da valutazioni e volatilità elevate, che hanno attirato l'attenzione dei trader, dei media e del pubblico. Tuttavia, questa volatilità rende le criptovalute tutt'altro che ideali per i pagamenti. Aziende come Tesla e Amazon, dopo avere inizialmente dichiarato che avrebbero accettato alcune criptovalute, hanno poi fatto marcia indietro. Perché mai dovrebbero accettare una valuta il cui valore può fluttuare così drasticamente ogni giorno?

Perché, di fatto, qualcuno lo farebbe? Le criptovalute entreranno nei sistemi di pagamento tradizionali o rimarranno un investimento speculativo? Gran parte della risposta si basa sulla comprensione di come i governi, le autorità di regolamentazione e le banche centrali agiscono per proteggere le loro economie e i loro cittadini. Perché "proteggere"? Esploriamo questo aspetto con una breve analisi del ruolo delle banche centrali.

Come i prezzi delle criptovalute instabili mettono alla prova le banche centrali

I ruoli chiave della banca centrale di ogni paese sono:

Governare la sicurezza, la solidità e la stabilità dell'economia e dei suoi sistemi (l'autorità varia a seconda del paese, ma ai fini di questo articolo è una generalizzazione sufficiente) Contribuire a garantire che il Paese sia un luogo sicuro in cui investire a lungo termine, controllando l'inflazione

Il metodo più diretto per controllare l'inflazione e il valore relativo di una valuta è fissare il tasso di interesse fornito alle banche commerciali per i loro depositi e prestiti dalla banca centrale. Questo determina in larga misura l'interesse fornito dalle banche commerciali ai loro depositanti e mutuatari, che a sua volta ha un effetto diretto sui comportamenti economici come la spesa e il risparmio.

Alcune banche centrali stabiliscono un obiettivo di inflazione palese: la Banca del Canada, ad esempio, ne ha stabilito uno fin dal 1991 e lo rivede ogni cinque anni con il governo federale. Alcuni governi e banche centrali legano la loro economia a un'altra economia, stabilendo un tasso di cambio fisso tra la loro valuta tradizionale e un'altra, come l'USD o l'EUR. In ogni caso, l'obiettivo è controllare l'inflazione gestendo il valore della valuta. Il potere di una banca centrale di controllare una valuta tradizionale deriva in gran parte dalla sovranità del paese in cui opera, con una popolazione tassabile che sostiene i sistemi economici e bancari e le strutture di governo.

Se una banca centrale non controlla il valore della valuta usata dalla popolazione, non può più controllare l'inflazione né la sicurezza, stabilità e solidità dei sistemi economici e finanziari. Le criptovalute non sono direttamente influenzate dai tassi di interesse di un determinato Paese, almeno non più di una miriade di altri fattori che fanno oscillare i loro valori.

Per una banca centrale, se le parti coinvolte nella valutazione e distribuzione della valuta sono fuori dal tuo controllo, allora hai di fatto ceduto il controllo della politica monetaria a quelle parti e alle loro attività. Il sistema diventerà soggetto a rapida inflazione o deflazione. La stessa unità di criptovaluta potrebbe comprare uno smartphone oggi e un panino domani. Individui e imprese inizieranno a diffidare del sistema e l'economia ne risentirà.

Il potenziale delle stablecoin con supporto centrale

Questo non significa che la tecnologia utilizzata dalle criptovalute non possa essere utilizzata anche dalle banche centrali per fornire, regolamentare o monitorare valute digitali stabili per le popolazioni e le economie che proteggono. Le banche centrali e i governi, inclusa la Federal Reserve degli Stati Uniti, stanno attualmente esplorando le valute digitali delle banche centrali (CBDC). Alcuni hanno lavorato per diversi anni con la collaborazione di banche commerciali. L'argomento è ora di primo piano per molti legislatori e burocrati coinvolti nei sistemi finanziari. Nel gennaio 2021, l'Ufficio del Controllore della Valuta negli Stati Uniti ha pubblicato linee guida normative sull'uso delle tecnologie blockchain nei sistemi finanziari, e alcune banche centrali hanno già avviato attività di proof-of-concept con le banche centrali. L'ultimo Ordine Esecutivo Presidenziale degli Stati Uniti, e i due disegni di legge recentemente presentati alla Camera dei Rappresentanti e al Senato degli Stati Uniti, dimostrano anche la preoccupazione dei governi riguardo agli asset digitali, e cercano di standardizzare definizioni e tutele. Molti ritengono che sia solo una questione di tempo prima che la valuta diventi puramente digitale.

Le CBDC si comporterebbero in modo diverso dalle criptovalute più diffuse: se fossero direttamente legate a una valuta tradizionale, come una "stablecoin", il loro valore rimarrebbe stabile quanto quello della valuta tradizionale. Se possono essere facilmente rintracciate da un utente all'altro, non sono più valide per il riciclaggio di denaro, i comportamenti economici clandestini o il finanziamento di altre attività illecite. Sebbene l'uso delle criptovalute per scopi illegali sia forse sopravvalutato (l'uso del contante per attività criminali è ancora più diffuso), c'è un notevole interesse per le banche centrali e i governi nell'attirare utenti legittimi di criptovalute e svalutare le criptovalute meno tracciabili.

Quando si escludono le opinioni degli esperti, il recente ordine esecutivo del Presidente degli Stati Uniti chiede in realtà una riflessione attenta su come dovrebbero essere regolamentati gli asset digitali. Per quanto riguarda le criptovalute, i governi si trovano in una posizione delicata: poiché così tante persone hanno investito (alcune delle quali i risparmi di una vita) in criptovalute o altri asset digitali, i governi devono ora valutare come proteggere i propri cittadini. Se i governi non faranno nulla per regolamentare il mercato delle criptovalute e autorizzano o permettono alle banche centrali di emettere proprie CBDC, l'impatto risultante sulle criptovalute potrebbe essere catastrofico per alcune parti e influire sull'economia nel suo complesso. Questo impatto potrebbe spingere l'elettorato a prendere certe decisioni su un governo che pare non proteggerli (anche se da se stessi). Se il governo regola le criptovalute con una mano pesante, e le valutazioni diminuiscono di conseguenza, l'impatto per gli individui e per l'economia potrebbe essere altrettanto catastrofico e influenzare l'elettorato.

A prescindere dalle questioni normative relative alle criptovalute, le banche potrebbero ottenere altri benefici tracciando i flussi e l'utilizzo della valuta. Questo potrebbe certamente aiutare gli obiettivi delle banche centrali di monitorare e influenzare la crescita economica.

In che modo ciò influirà sull'attuale raccolta di diverse migliaia di criptovalute? Solo il tempo lo dirà. Se ti piacciono gli investimenti speculativi e rischiosi, le criptovalute potrebbero fare al caso tuo, tuttavia scegli con attenzione. Potrebbe arrivare il giorno in cui le azioni di coloro che hanno il mandato di proteggere le economie e i mercati sovrani renderanno alcune criptovalute irrilevanti o di valore limitato, e valide solo come reliquie per appassionati e storici.