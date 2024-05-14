I primi 90 giorni come chief AI officer saranno intensi e veloci, ma dovresti comunque rallentare e non cercare scorciatoie. Considera sicurezza, inclusività, affidabilità e governance fin dall'inizio, piuttosto che come aspetti da affrontare alla fine. Tuttavia, non permettere che la cautela e la prospettiva critica del tuo agente del cambiamento sociale interiore spengano l'ottimismo del tecnologo che c'è in te. Ricorda che solo perché l'AI è qui ora, la tua organizzazione non è assolta dalle sue attuali responsabilità nei confronti delle persone. Prendi in considerazione i più vulnerabili tra noi quando specifichi il problema, comprendi i dati e valuti la soluzione.

Non avere paura di riformulare l'equità, dalla semplice ripartizione di risorse limitate in modo equo alla ricerca di un modo per prendersi cura dei più bisognosi. Non avere paura di riformulare la responsabilità, dalla semplice conformità alle normative alla gestione della tecnologia. Non avere paura di riformulare la trasparenza, passando dalla semplice documentazione delle scelte fatte a posteriori alla ricerca di input da parte del pubblico in anticipo.

Proprio come la pianificazione urbana, l'AI è infrastruttura. Le scelte fatte ora possono influenzare le generazioni future. Lasciati guidare dal principio della settima generazione, ma non soccombere ad argomenti basati sul rischio esistenziale a lungo termine a scapito di danni chiari e presenti. Tieni d'occhio i danni che abbiamo riscontrato nel corso di diversi anni attraverso la modellazione del machine learning, così come i danni nuovi e amplificati che stiamo vedendo attraverso i foundation model pre-addestrati. Scegli modelli più piccoli il cui costo e comportamento possano essere governati. Pilota e innova con un portfolio di progetti, riutilizza e potenzia le soluzioni ai modelli comuni che emergono e, solo allora, offri risultati su larga scala attraverso un approccio basato su una piattaforma multimodello.