Cybersecurity dell'intelligenza artificiale (AI)

Riunisci i team di sicurezza dell'AI e governance dell'AI

La Gartner® Market Guide for AI TriSM condivide le linee guida su come riunire i team.

L'AI può accelerare le tue protezioni di sicurezza

I team di sicurezza odierni devono affrontare molte sfide: hacker sofisticati, una superficie d'attacco in espansione, un'esplosione di dati e una crescente complessità dell'infrastruttura, che ostacolano la loro capacità di proteggere i datigestire l'accesso degli utenti e rilevare e rispondere rapidamente alle minacce alla sicurezza dell'AI.

IBM Security® fornisce soluzioni innovative e basate sull'AI che ottimizzano il tempo impiegato dagli analisti, accelerando il rilevamento delle minacce, velocizzando le risposte e proteggendo l'identità utente e i set di dati, il tutto mantenendo i team della cybersecurity informati e alla guida delle operazioni.
Leggi il report sulla sicurezza dell'AI generativa

L'AI intelligente inizia con una sicurezza e una governance più intelligenti

Partecipa a questa conversazione con il leader della cybersecurity di un'azienda sanitaria Fortune 20 per ascoltare le best practice sulla protezione dell'AI.

Vantaggi
Proteggere i tuoi dati in ambienti cloud ibridi

Gli strumenti di AI possono identificare i dati ombra, monitorare le anomalie nell'accesso ai dati e avvisare i professionisti della cybersecurity delle potenziali minacce da parte di malintenzionati che accedono ai dati o alle informazioni sensibili, risparmiando tempo prezioso nel rilevare e risolvere i problemi in tempo reale.
Minacce più precise e con diverse priorità

L'analisi del rischio basata sull'AI può produrre riepiloghi degli incidenti per avvisi ad alta fedeltà e risposte agli incidenti automatizzate, accelerando di circa il 55% le analisi degli avvisi e l'assegnazione di priorità. La Tecnologia AI aiuta inoltre a identificare le vulnerabilità all'interno dei landscape delle minacce e a difendersi dai criminali e dai crimini informatici. 

 
Bilanciare necessità di accesso utente e protezione

I modelli AI possono aiutare a trovare un punto di equilibrio tra la sicurezza e l'esperienza dell'utente, analizzando il rischio di ogni tentativo di accesso e verificando gli utenti tramite dati comportamentali, semplificando l'accesso per gli utenti verificati e riducendo il costo delle frodi fino al 90%.  Inoltre, i sistemi AI aiutano a prevenire phishing, malware e altre attività nocive, garantendo un elevato livello di sicurezza.
Soluzioni Servizi IBM di rilevamento e risposta alle minacce (TDR)
Questi servizi sfruttano soluzioni basate su AI per identificare e rispondere rapidamente agli incidenti di sicurezza. Utilizzando algoritmi avanzati, essi forniscono un rilevamento proattivo delle minacce e una pronta risposta agli incidenti, coordinando le difese contro le minacce informatiche e gli hacker e salvaguardando così i dati sensibili.
IBM Guardium
IBM Guardium è una piattaforma di sicurezza dati che fornisce visibilità completa attraverso il ciclo di vita dei dati e aiuta a soddisfare le esigenze di conformità dei dati. Comprende il rilevamento integrato di outlier tramite l'AI, che si basa su diversi fattori di rischio, con funzionalità che offrono alle organizzazioni un monitoraggio dati di livello superiore e una più rapida identificazione delle minacce ai dati.
IBM® QRadar SIEM
IBM QRadar SIEM impiega l'AI per fornire tecnologie avanzate di rilevamento, analisi e risposta alle minacce. Basato su una filosofia open source, offre agli analisti della sicurezza funzionalità avanzate di threat intelligence e automazione, consentendo loro di lavorare con maggiore velocità, efficienza e precisione sui loro strumenti per la sicurezza.
IBM Verify
IBM Verify trae vantaggio dai progressi dell'AI per fornire un'analisi approfondita per la gestione delle identità e degli accessi (IAM) sia per i consumatori che per la forza lavoro. Protegge gli utenti e le applicazioni, funzionando in modo efficiente sia all'interno che all'esterno dell'azienda, attraverso una metodologia software-as-a-service (SaaS) cloud-native coerente.
IBM® MaaS360
Sfruttando le funzionalità dell'AI, MaaS360 semplifica la gestione e la sicurezza dei dispositivi aziendali. Fornisce ampia visibilità e controllo su un'ampia gamma di dispositivi e piattaforme. Utilizzando patch predittive, applicazione di policy basate sul rischio e azioni contestuali sui dispositivi, MaaS360 rafforza il livello di sicurezza generale.
IBM Managed Detection and Response Services
I servizi di gestione di rilevamento e risposta (MDR) IBM Security si avvalgono di azioni automatizzate e avviate dall'uomo per fornire visibilità e bloccare le minacce tra reti e endpoint. Con un approccio unificato e basato sull'intelligenza artificiale, i ricercatori di minacce possono intraprendere azioni risolute e rispondere più rapidamente alle minacce.
IBM® Trusteer
Trusteer utilizza l'AI e l'apprendimento automatico per stabilire la fiducia nell'identità digitale. Analizzando diversi punti di dati e il comportamento degli utenti, è in grado di distinguere accuratamente tra utenti legittimi e potenziali malintenzionati, fornendo una sicurezza continua che non compromette l'esperienza utente.
watsonx.governance™
Toolkit end-to-end di governance dell'AI per gestire il rischio, la conformità e l'intero ciclo di vita dell'AI. Aiuta a comprendere, classificare e proteggere i dati sensibili, garantendo la conformità normativa.

Case study
Giovani che usano i loro laptop e mangiano pizza in un ufficio moderno
Sutherland Global Services
Sutherland offre ai suoi clienti un'esperienza eccezionale attraverso una combinazione di consulenza, servizi, implementazione di soluzioni software proprietarie e di terze parti e offerte SaaS e PaaS, compresa l'implementazione dell'AI per migliorare la sicurezza dei dati.
Impiegata che indossa cuffie con microfono durante una conferenza telefonica tramite laptop sulla scrivania
Credico
Credico, una società di servizi professionali, ha ottenuto una conformità alle policy pari al 100% sui tablet e ha migliorato la sicurezza degli endpoint con IBM Maas360, una soluzione UEM basata su AI. Questo le ha consentito di gestire 2.000-3.000 tablet per una serie di uffici vendita indipendenti (ISO) disseminati negli Stati Uniti, in Canada e altri paesi.
Paziente che effettua una consultazione virtuale con il proprio medico su laptop
United Family Healthcare
Per proteggere meglio i propri dati paziente e le proprie applicazioni e conformarsi alle normative, United Family Healthcare ha implementato una piattaforma per le operazioni di sicurezza abilitata all'AI che ha aumentato la visibilità e accelerato i tempi di rilevazione, contenimento e risposta agli attacchi ransomware grazie all'utilizzo dell'AI.
Risorse IBM X-Force 2025 Threat Intelligence Index
Scopri come proteggere persone e dati dagli attacchi informatici. Ottieni informazioni più approfondite sulle tattiche degli autori degli attacchi e consigli per proteggere in modo proattivo la tua organizzazione.
La forza dell'AI: sicurezza
Studi mostrano che le organizzazioni con protezione AI e automazione interamente distribuite hanno riscontrato un calo di USD 3 milioni dei costi derivati dalla violazione dei dati.
AI Academy IBM
Scopri gli elementi dell'AI aziendale, tra cui fiducia, trasparenza e governance.
