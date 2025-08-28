Cybersecurity dell'intelligenza artificiale (AI)

Migliora la velocità, l'accuratezza e la produttività dei team di sicurezza con soluzioni basate sull'AI
I team di sicurezza odierni devono affrontare molte sfide: hacker sofisticati, una superficie d'attacco in espansione, un'esplosione di dati e una crescente complessità dell'infrastruttura, che ostacolano la loro capacità di proteggere i dati, gestire l'accesso degli utenti e rilevare e rispondere rapidamente alle minacce alla sicurezza dell'AI.
IBM Security® fornisce soluzioni innovative e basate sull'AI che ottimizzano il tempo impiegato dagli analisti, accelerando il rilevamento delle minacce, velocizzando le risposte e proteggendo l'identità utente e i set di dati, il tutto mantenendo i team della cybersecurity informati e alla guida delle operazioni.
Gli strumenti di AI possono identificare i dati ombra, monitorare le anomalie nell'accesso ai dati e avvisare i professionisti della cybersecurity delle potenziali minacce da parte di malintenzionati che accedono ai dati o alle informazioni sensibili, risparmiando tempo prezioso nel rilevare e risolvere i problemi in tempo reale.
L'analisi del rischio basata sull'AI può produrre riepiloghi degli incidenti per avvisi ad alta fedeltà e risposte agli incidenti automatizzate, accelerando di circa il 55% le analisi degli avvisi e l'assegnazione di priorità. La Tecnologia AI aiuta inoltre a identificare le vulnerabilità all'interno dei landscape delle minacce e a difendersi dai criminali e dai crimini informatici.
I modelli AI possono aiutare a trovare un punto di equilibrio tra la sicurezza e l'esperienza dell'utente, analizzando il rischio di ogni tentativo di accesso e verificando gli utenti tramite dati comportamentali, semplificando l'accesso per gli utenti verificati e riducendo il costo delle frodi fino al 90%. Inoltre, i sistemi AI aiutano a prevenire phishing, malware e altre attività nocive, garantendo un elevato livello di sicurezza.
Proteggi modelli e agenti AI. Rileva automaticamente la shadow AI. Riunisci i team per un'AI affidabile.
Ottieni visibilità sul tuo livello crittografico. Valuta e assegna le priorità alle vulnerabilità crittografiche per proteggere i tuoi dati critici.
La soluzione IBM Verify, modernizzata e modulare, offre una gestione precisa delle identità e degli accessi (IAM) di clienti e dipendenti basata sull'AI. Proteggi i tuoi utenti e le tue app, dentro e fuori dall'azienda, con un approccio low-friction, cloud-native e software-as-a-service (SaaS).
Le aziende con forza lavoro in remoto hanno difficoltà a gestire e tutelare i dispositivi distribuiti. MaaS360 consente di gestire questi dispositivi, tenere sotto controllo eventuali tentativi di infiltrazione e implementare misure di sicurezza. Scopri come unire sicurezza e produttività con MaaS360.
Guarda una demo di come QRadar Suite può accelerare i tempi di risposta grazie a un'esperienza di analisi unificata, all'AI avanzata e all'automazione e a una piattaforma aperta che si collega agli strumenti esistenti.
IBM sa che i punti deboli dei clienti sono passati dall'essere focalizzati sulle frodi all'attuale necessità di trovare un equilibrio tra l'offerta di un'esperienza utente senza interruzioni e la garanzia che queste interazioni digitali siano sicure. Trusteer aiuta a stabilire facilmente la fiducia nell'identità attraverso il percorso omnicanale del cliente. Grazie all'intelligenza basata sul cloud, supportata dall'AI e dall'apprendimento automatico brevettato, Trusteer offre un approccio olistico all'identificazione di clienti nuovi ed esistenti, senza incidere negativamente sull'esperienza dell'utente.
Fissa un appuntamento per parlare con un rappresentante IBM delle esigenze specifiche della tua organizzazione in materia di cybersecurity e discutere di come le soluzioni basate su AI possano esserti utili.