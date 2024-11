La sicurezza dei dati è alla base di ogni transazione commerciale. Per decenni, le aziende si sono affidate a metodi standard di crittografia e criptazione per salvaguardare i propri dati, applicazioni ed endpoint. I tradizionali algoritmi di crittografia, che non possono essere aggirati se non impiegando secoli con i computer convenzionali, ora possono essere violati in poche ore con il calcolo quantistico. Con lo sviluppo del calcolo quantistico, tutte le informazioni sensibili protette dagli standard e dalle pratiche di crittografia odierni corrono il rischio di diventare vulnerabili.

IBM, leader nel settore quantistico, ha sviluppato in collaborazione con partner del settore due standard di crittografia post-quantistica pubblicati di recente dal NIST. Disponibile in IBM® Guardium Data Security Center, IBM® Guardium Quantum Safe monitora, scopre e assegna le priorità alle vulnerabilità crittografiche per aiutare a proteggere i tuoi dati da rischi convenzionali e quantistici.