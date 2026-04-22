Il software di automazione IT di IBM Z svolge un ruolo cruciale nella fornitura di soluzioni di fascia alta che monitorano, controllano e automatizzano un'ampia gamma di elementi di sistema nelle risorse hardware e software dell'azienda.
Il seguente elenco organizza le funzionalità di automazione IT per IBM Z in diverse categorie di prodotti, come osservabilità delle prestazioni, resilienza, monitoraggio, migrazione dei dati e gestione dei sistemi.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Un software avanzato di analisi delle prestazioni per IBM Z Systems che consente un'analisi flessibile dei dati attraverso visualizzazioni personalizzate e no-code, permettendo agli analisti di identificare i rischi e ottimizzare i workload. Modernizza l'analisi delle prestazioni dei mainframe con un'intelligence di livello superiore.
IBM zSystems Integration for Observability
Una suite di agenti OMEGAMON autonomi che, insieme, offrono nuove interfacce utente e integrazione dei dati.
La suite include IBM Z OMEGAMON Integration Monitor, IBM Service Management Unite, IBM Z ChatOps e altro ancora.
IBM Z Batch Resiliency
Uno strumento che automatizza l'analisi, il backup e il ripristino dei dati delle applicazioni in batch per migliorare la resilienza operativa e mitigare i rischi aziendali. Offre un inventario dell'utilizzo dei dati e dei backup, con funzionalità di automazione per ripristinare rapidamente i dati in batch per scenari operativi o di disaster recovery. Inoltre, genera report che mostrano l'utilizzo e le relazioni tra le applicazioni e i dati batch.
IBM GDPS
Una suite di software di disaster recovery e resilienza per IBM Z. IBM GDPS supervisiona i sottosistemi di storage e la configurazione delle copie da remoto per una serie eterogenea di piattaforme, automatizza i task operativi di IBM Parallel Sysplex ed esegue operazioni di recupero in caso di avaria da un unico punto di controllo.
IBM Operations Manager for z/VM
IBM Operations Manager for z/VM è progettato per migliorare il monitoraggio e la gestione dei sistemi z/VM e dei guest Linux, automatizzando le attività di manutenzione ordinaria, inviando avvisi in base a situazioni o soglie e rispondendo automaticamente alle situazioni che richiedono un intervento.
Programmatori di sistema e amministratori possono automatizzare le attività di manutenzione ordinaria in risposta agli avvisi di sistema. Gli utenti possono facilmente eseguire il debug dei problemi visualizzando e interagendo con le console delle macchine di servizio e dei guest Linux. Gli operatori possono interpretare meglio i messaggi e determinare le azioni correttive.
IBM Z Monitoring Suite
Una suite di software che offre osservabilità storica e in tempo reale sulle prestazioni dell'infrastruttura per varie piattaforme, tra cui z/OS, reti, sottosistemi di storage e altri software IBM.
La IBM Z Monitoring Suite include IBM Service Management Unite, IBM Resource Measurement Facility, IBM Z ChatOps, vari agenti OMEGAMON e altro ancora.
IBM Z Software Asset Management
Un software per il rilevamento, il monitoraggio e il reporting delle risorse, che aiuta a comprendere l'utilizzo dei prodotti e delle applicazioni IBM Z e di terze parti.
IBM z/OS Data Set Mobility Facility
Una soluzione di migrazione dei dati basata su host e senza interruzioni che sposta rapidamente i set di dati mainframe critici e allocati. Semplifica la gestione delle migrazioni di grandi dimensioni e contribuisce a garantire la disponibilità continua delle applicazioni online.
IBM Z Service Automation Suite
Un unico punto di controllo per un'ampia gamma di funzioni di gestione dei sistemi, tra cui automazione, gestione della rete e pianificazione dei workload.
La suite è un pacchetto semplice e facile da ordinare ed è composta da IBM Z System Automation, IBM Z NetView, IBM Z Workload Scheduler, IBM Service Management Unite, IBM Z ChatOps e altro ancora.
IBM Z System Automation
Applicazione basata su NetView che fornisce un unico punto di controllo per una gamma completa di funzioni di gestione dei sistemi.
IBM Z System Automation, con la sua stretta integrazione con Geographically Dispersed Parallel Sysplex (GDPS), fornisce sofisticate funzionalità di disaster recovery per i sistemi IBM Z.
IBM Service Management Unite
Un'interfaccia utente personalizzata online che riunisce in un unico ambiente le informazioni e le attività di gestione del mainframe provenienti da fonti eterogenee.
IBM Service Management Unite è un componente gratuito disponibile con IBM Z Service Management Suite, IBM Z Service Automation Suite, IBM Z System Automation, IBM Z NetView e IBM Z Monitoring Suite.
IBM Z Netview
Questo software fornisce un'ampia serie di strumenti per gestire e mantenere reti e sistemi complessi, multivendor e multipiattaforma da un unico punto di controllo. Funziona come componente principale sia di IBM Z Service Management Suite che di IBM Z Service Automation Suite.
IBM Z Service Management Suite
Un'interfaccia utente singola per monitorare e automatizzare i workload aziendali critici eseguiti sulla piattaforma IBM Z.
La IBM Z Service Management Suite include IBM Service Management Unite, IBM Z NetView, IBM Z System Automation, IBM Z ChatOps e vari agenti OMEGAMON.
IBM Z Workload Scheduler
Una soluzione di automazione dei workload che consente alle organizzazioni di automatizzare, pianificare e controllare l'elaborazione dei workload in sistemi complessi. Gestisce a livello centralizzato i workflow su più piattaforme e applicazioni aziendali da un unico punto di controllo.
IBM Z Open Automation Utilities
Un runtime per interagire con le strutture MVS e automatizzare le attività su z/OS tramite comandi shell UNIX o moderni linguaggi di scripting.
Migliora la gestione dei sistemi, le operazioni IT, le prestazioni delle applicazioni e la resilienza operativa con l'AI sul sistema centrale.
Modernizza le applicazioni mainframe con pratiche DevOps e strumenti di sviluppo moderni che includono l'AI generativa.
Ottieni fino a otto noni di disponibilità, ripristina i sistemi senza perdita di dati e sconfiggi il ransomware.