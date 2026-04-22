IBM Operations Manager for z/VM è progettato per migliorare il monitoraggio e la gestione dei sistemi z/VM e dei guest Linux, automatizzando le attività di manutenzione ordinaria, inviando avvisi in base a situazioni o soglie e rispondendo automaticamente alle situazioni che richiedono un intervento.

Programmatori di sistema e amministratori possono automatizzare le attività di manutenzione ordinaria in risposta agli avvisi di sistema. Gli utenti possono facilmente eseguire il debug dei problemi visualizzando e interagendo con le console delle macchine di servizio e dei guest Linux. Gli operatori possono interpretare meglio i messaggi e determinare le azioni correttive.