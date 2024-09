IBM Z® Software Asset Management offre funzioni di reperimento, monitoraggio e reporting degli asset per comprendere l'utilizzo di prodotti e applicazioni IBM Z e di terze parti. Puoi utilizzarlo per gestire l'intero ciclo di vita degli asset hardware e software, compresa la gestione delle licenze software e dei contratti. IBM Z Software Asset Management consente di evitare sanzioni per la mancata conformità delle licenze fornendo una traccia di verifica completa per monitorare l'utilizzo e abilitare una gestione efficace delle licenze. Puoi anche aggiungere IBM Z Software Asset Management for Distributed per una soluzione di gestione completa degli asset software end-to-end. Inoltre, è stato aggiunto il supporto per SCRT Tailored Fit Pricing con nuovi report.