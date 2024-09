Grazie alla scuola di formazione linguistica ASTEX, con sede a Madrid, in Spagna, le carriere degli studenti che hanno terminati gli studi sono letteralmente decollate. "Gli studenti aziendali vengono da noi perché mandati dalle aziende per cui lavorano per migliorare o aggiornare le proprie competenze in inglese", spiega Macarena Uceda Márquez, Key Account Manager presso ASTEX. "Molti dei nostri studenti devono svolgere il proprio lavoro quotidiano in inglese, interagire con i clienti, rispettare i nuovi requisiti di gestione americani o prepararsi ad andare a vivere in un paese di lingua inglese."

Gli studenti ASTEX provengono da diversi settori e con le più disparate esigenze formative, che vanno dalla ricerca di un'immersione intensiva all'apprendimento del linguaggio di vendita di uno specifico prodotto. Innanzitutto, gli studenti devono completare un test scritto e orale per valutare le proprie abilità linguistiche e il livello nella classe. Per quanto riguarda la parte orale, gli studenti prenotano una telefonata con un insegnante. In media, il test del livello degli studenti dura da 40 a 60 minuti.