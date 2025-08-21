Apa itu Proyek Stargate?

Disusun sebagai Stargate LLC, perusahaan patungan yang berbasis di Delaware, proyek ini menyatukan berbagai pemangku kepentingan untuk mengoordinasikan pembangunan infrastruktur AI terbesar dalam sejarah AS. Dengan investasi awal sebesar 100 miliar USD yang dipimpin oleh SoftBank— dan total komitmen yang diperkirakan akan mencapai 500 miliar USD selama empat tahun — Stargate dirancang untuk memosisikan AS di garis depan pengembangan AI melalui skala yang tak tertandingi, kekuatan komputasi, dan penyelarasan modal.
Proyek Stargate diumumkan di Gedung Putih bersama Presiden Donald Trump dan pejabat senior pemerintahan. Proyek ini bertujuan untuk membangun jaringan pusat data AI canggih nasional, dimulai dengan fasilitas unggulan di Abilene, Texas.
Penting untuk dicatat bahwa Proyek Stargate tidak berafiliasi dengan Project Stargate, program penelitian psikis CIA yang sudah tidak ada lagi dengan nama yang sama, atau serial fiksi ilmiah yang menjadi inspirasinya. Versi ini didasarkan pada data, energi, dan modal—bukan pada prediksi tanpa dasar ataupun konsep yang tidak realistis.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Masa depan inovasi AI bergantung pada akses ke Power besar-besaran. Saat ini, pasokan tertinggal di belakang permintaan.
Ketika model AI canggih mendorong terobosan dalam teknologi generatif, infrastruktur telah muncul sebagai hambatan penting. Proyek Stargate secara langsung mengatasi tantangan ini dengan berinvestasi dalam sistem generasi berikutnya yang mampu mendukung pelatihan dan penerapan AI skala besar.
Dengan memungkinkan skalabilitas strategis di seluruh sektor—mulai dari keamanan nasional hingga perawatan kesehatan—ini memastikan bahwa beban kerja penting, baik untuk pemerintah atau industri swasta, memiliki sumber daya yang mereka butuhkan. Proyek ini juga memperkuat posisi Amerika Serikat di tengah meningkatnya persaingan global dalam infrastruktur AI.
Lebih dari sekadar pembangunan, Proyek Stargate menandai perubahan dalam cara pemerintah AS bekerja sama dengan sektor swasta untuk mengamankan kepemimpinan jangka panjang AS dalam pengembangan AI. Gedung Putih telah mengisyaratkan dukungan sebagai bagian dari agenda kebijakan AI yang lebih luas, dengan perintah eksekutif, kerangka kerja peraturan dan kemitraan teknologi membantu membentuk inisiatif tersebut.
Proyek Stargate juga menandakan komitmen nasional untuk tetap menjadi yang terdepan dalam lingkungan yang berkembang pesat. Prakarsa ini merancang fasilitas masa depan untuk menangani beban komputasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, memanfaatkan GPU canggih dan sistem energi yang beroperasi pada skala gigawatt—besarnya yang sebanding dengan negara-negara kecil.
Situs Abilene, Texas akan menghasilkan daya 1,2 gigawatt, menjadikannya salah satu pusat data terbesar di dunia, sementara berbagai kampus di seluruh AS sedang dikembangkan untuk menghasilkan kapasitas total lebih dari 5 gigawatt.
Semua ini menunjuk pada satu tujuan: membangun infrastruktur yang diperlukan untuk mengaktifkan kecerdasan buatan umum (AGI).
Artificial General Intelligence (AGI) adalah tahap hipotetis dalam evolusi machine learning. Ini menggambarkan sistem AI yang dapat menandingi atau melampaui kemampuan kognitif manusia di seluruh tugas apa pun. AGI merupakan tujuan mendasar dan abstrak dari pengembangan AI—mesin atau perangkat lunak yang mampu meniru kecerdasan manusia.
AGI telah dipelajari sejak awal penelitian kecerdasan buatan, tetapi masih belum ada konsensus tentang bagaimana mendefinisikan atau mencapainya. Pengejaran ini menimbulkan pertanyaan filosofis dan teknis: bagaimana mendefinisikan "kecerdasan" secara formal dan universal, dan bagaimana membangun model dengan fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan penalaran yang diperlukan untuk memenuhi definisi tersebut.
Sebagian besar sistem saat ini, termasuk aplikasi seperti ChatGPT, diklasifikasikan sebagai AI sempit—sangat berkemampuan dalam domain tertentu, tetapi tidak dapat menggeneralisasi di seluruh tugas. Proyek Stargate bertujuan untuk menutup kesenjangan infrastruktur antara model sempit saat ini dan potensi AGI dengan berinvestasi dalam komputasi, skala, dan arsitektur yang diperlukan untuk mendukung sistem yang lebih umum.
Skala dan ambisi Proyek Stargate tidak akan mungkin terwujud tanpa jaringan mitra finansial, operasional, dan teknologi. Dari pembuat chip dan penyedia cloud hingga investor, setiap organisasi membawa bagian penting dari teka-teki infrastruktur.
OpenAI adalah arsitek strategis dan pemimpin operasional Proyek Stargate. Perannya berpusat pada penentuan arah teknis dari inisiatif AI dan memastikan bahwa model-model tersebut dapat berkembang secara efektif di samping infrastruktur nasional. Perusahaan berencana untuk merancang bersama dan memiliki sistem yang mampu menampung beban kerja AGI di masa depan, memperluas pengaruhnya di luar perangkat lunak ke dalam infrastruktur dasar.
CEO SoftBank, Masayoshi Son, telah secara terbuka mendukung Proyek Stargate sebagai peluang strategis untuk menyelaraskan modal global dengan inovasi AS. Meskipun rincian di luar 100 miliar USD awal masih belum jelas, dukungannya—dan perannya sebagai ketua Stargate LLC—menambah kedalaman finansial dan bobot simbolis.
MGX adalah mitra ekuitas utama dalam Proyek Stargate. Selain menyediakan modal yang signifikan, MGX memainkan peran strategis dalam menyelaraskan investasi global dengan prioritas infrastruktur AI AS. Partisipasinya menambah dimensi internasional pada basis pendanaan proyek, membantu memastikan bahwa inisiatif ini dapat berkembang dengan cepat sambil mempertahankan ketahanan finansial selama pembangunan multi-tahun.
Selain perannya sebagai mitra ekuitas, Oracle sedang membangun tulang punggung arsitektur Proyek Stargate. Kontribusinya berfokus pada penyediaan sistem basis data, platformvirtualisasi, dan alat cloud-native yang dirancang untuk mengelola beban kerja AI dengan throughput ultra-tinggi dan penerapan kelas enterprise.
Microsoft berfungsi sebagai investor lama dan mitra infrastruktur dalam inisiatif ini. Perusahaan menyumbangkan kemampuan pembangunan skala cloud, kerangka kerja tata kelola, dan jejak kaki pusat data global—komponen kunci dalam menerjemahkan ambisi inisiatif menjadi realitas operasional.
NVIDIA akan menyediakan GPU untuk infrastruktur komputasi kinerja tinggi yang dibutuhkan untuk mendukung beban kerja AI berskala besar. Bahkan, Oracle, mitra infrastruktur utama, dilaporkan menghabiskan 40 miliar USD untuk 400.000 chip NVIDIA GB200 untuk mendukung inisiatif ini.
Arm menyediakan arsitektur chip yang mendasari banyak prosesor yang digunakan dalam infrastruktur AI, memungkinkan komputasi hemat energi, kinerja tinggi dalam skala besar. Desainnya membantu mengoptimalkan beban kerja AI untuk kecepatan dan konsumsi daya, mendukung tujuan Proyek Stargate untuk membangun sistem yang mampu mempertahankan pelatihan dan inferensi skala besar.
Ambisi Proyek Stargate juga sebanding dengan kompleksitasnya. Peningkatan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung AGI disertai dengan rintangan yang signifikan—teknis, politis, dan logistik.
Laporan industri menunjukkan bahwa, di Abilene, Texas, Proyek Stargate akan mencakup hingga 29 turbin gas GE Vernova LM2500XPRESS yang mampu menghasilkan sekitar 986 megawatt (MW) listrik. Izin juga telah diajukan untuk pembangkit gas alam 360 MW, yang berfungsi sebagai daya primer dan cadangan.
Bahkan dengan penambahan ini—yang mengandalkan bahan bakar fosil untuk pembangkitan—analis memperkirakan bahwa permintaan energi Stargate yang lebih luas dapat mendekati 15 gigawatt di seluruh instalasi yang direncanakan.
Tuntutan ini telah mendorong pengembangan koridor energi baru dan memicu ketegangan peraturan. Texas telah meloloskan langkah-langkah darurat yang memungkinkan pejabat negara untuk memutus Power® ke pusat data jika terjadi ketidakstabilanjaringan—sebagai respons terhadap pemadaman musim dingin tahun 2021 yang mematikan. Meskipun kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan ketahanan dan pertumbuhan, kebijakan-kebijakan ini menimbulkan ketidakpastian dan tantangan baru bagi para operator, termasuk:
Karena Proyek Stargate berfokus pada skala, beberapa laboratorium penelitian sedang menjelajahi jalur yang lebih ramping. DeepSeek, misalnya, menunjukkan kinerja kompetitif melalui pengoptimalan arsitektur dan strategi pelatihan yang ditargetkan—menimbulkan pertanyaan tentang apakah terobosan semacam itu selalu membutuhkan investasi skala nasional, atau sekadar desain yang lebih cerdas.
Terlepas dari skala upayanya, sisi positif dari Proyek Stargate sulit untuk dilebih-lebihkan. Dari keuntungan keamanan nasional hingga revitalisasi ekonomi, inisiatif ini menawarkan berbagai manfaat yang diklaim yang melampaui dinding pusat data.
Di Texas, kampus Abilene membantu mengembangkan infrastruktur energi kelas baru— yang dirancang untuk pengiriman dengan harga yang stabil dan rendah emisi. Model itu mendukung ekonomi AI dan transisi energi bersih yang lebih luas.
Sementara itu, pengembangan koridor energi di dekat lokasi Stargate, yang dilaporkandidukung oleh perusahaan seperti Crusoe Energy dan Engine No. 1, menciptakan kapasitas pembangkit yang dapat diskalakan yang dapat berkembang sesuai permintaan. Menurut Oracle dan OpenAI, pembangunan jaringan pusat data nasional Stargate diharapkan dapat menciptakan lebih dari 100.000 pekerjaan di seluruh sektor konstruksi, operasi, dan sektor terkait.
Di luar itu, manfaat meliputi:
Proyek ini dapat membuka kunci terobosan AI baru di bidang seperti penemuan obat, pemodelan iklim, dan sistem otonom.
Investasi modal dan pendapatan pajak jangka panjang dari situs Stargate dapat memperkuat ekonomi lokal dan mendanai perbaikan infrastruktur.
Perusahaan rintisan, laboratorium penelitian, dan penyedia layanan perusahaan akan mendapatkan akses ke infrastruktur berskala besar, sehingga mengurangi hambatan dalam eksperimen AI.
Inisiatif ini memposisikan AS sebagai pelopor dalam perlombaan menuju AGI—tidak hanya dalam teori, tetapi dalam kapasitas fisik.
Saat Proyek Stargate berlangsung, bisnis di seluruh industri akan merasakan efek riaknya. Penyedia layanan AI dapat memperoleh manfaat dari biaya pelatihan yang lebih rendah dan peningkatan ketersediaan komputasi, yang dapat mempercepat pengembangan dan penerapan produk. Di sektor-sektor seperti perawatan kesehatan, logistik dan keuangan, akses yang lebih besar ke infrastruktur AI dapat mendukung peningkatan dalam forecasting, diagnostik, dan efisiensi operasional.
Untuk organisasi yang membangun kemampuan AI, inisiatif ini memperkenalkan model akses baru yang dapat menurunkan hambatan teknis dan keuangan. Pembangunan yang didukung pemerintah dan kemitraan infrastruktur komersial dapat memungkinkan perusahaan dari berbagai ukuran untuk memanfaatkan sistem berkinerja tinggi tanpa pusat data.
Bisnis cenderung menghadapi ekspektasi baru seputar kinerja, integrasi, dan kepatuhan seiring dengan percepatan pembangunan. Kerangka kerja tata kelola dan perintah eksekutif yang muncul menunjukkan fokus kebijakan yang berkembang pada standardisasi AI. Kerangka kerja seperti kerangka kerja AI NIST Risk Management akan membentuk bagaimana sistem terkait Stargate dievaluasi untuk kepercayaan,ketahanan dan kepatuhan—terutama di sektor-sektor yang sensitif atau teregulasi.
Langkah menuju infrastruktur bersama juga akan menggarisbawahi pentingnya keamanan data dan kepatuhan data, terutama di lingkungan multi-penyewa. Enkripsi, kontrol akses, dan mekanisme audit akan sangat penting untuk melindungi model hak milik dan kumpulan data yang sensitif.
Pada akhirnya, Proyek Stargate mencerminkan perubahan yang lebih luas dalam cara AI didekati: tidak hanya sebagai seperangkat algoritma, tetapi sebagai infrastruktur. Orientasi ini memposisikan AS untuk bersaing secara global dalam perlombaan menuju AGI, dengan koordinasi berbagai pemangku kepentingan menjadi pusat pengembangan di masa depan.
Dapatkan insight unik tentang lingkungan solusi ABI yang terus berkembang, dengan menyoroti temuan utama, asumsi, dan rekomendasi bagi para pemimpin data dan analitik.
Sederhanakan akses data dan otomatiskan tata kelola data. Temukan kekuatan mengintegrasikan strategi data lakehouse ke dalam arsitektur data Anda, termasuk mengoptimalkan biaya beban kerja Anda dan menskalakan AI dan analitik dengan semua data Anda, di mana saja.
Jelajahi panduan pemimpin data untuk membangun organisasi berbasis data dan mendorong keunggulan bisnis.
Pelajari bagaimana pendekatan data lakehouse terbuka dapat memberikan data yang dapat dipercaya dan analitik serta eksekusi proyek AI yang lebih cepat.
Hubungkan strategi data dan analitik Anda dengan tujuan bisnis menggunakan 4 langkah utama ini.
Untuk berkembang, perusahaan harus menggunakan data untuk membangun loyalitas pelanggan, mengotomatiskan proses bisnis, dan berinovasi dengan solusi yang didorong oleh AI.
Buka nilai data perusahaan dengan IBM Consulting, membangun organisasi berbasis insight yang memberikan keuntungan bisnis.
Memperkenalkan Cognos Analytics 12.0, wawasan yang didukung AI untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
Untuk berkembang, perusahaan harus menggunakan data untuk membangun loyalitas pelanggan, mengotomatiskan proses bisnis, dan berinovasi dengan solusi yang didorong oleh AI.