Apa itu Proyek Stargate?

Masa depan inovasi AI bergantung pada akses ke Power besar-besaran. Saat ini, pasokan tertinggal di belakang permintaan.

Ketika model AI canggih mendorong terobosan dalam teknologi generatif, infrastruktur telah muncul sebagai hambatan penting. Proyek Stargate secara langsung mengatasi tantangan ini dengan berinvestasi dalam sistem generasi berikutnya yang mampu mendukung pelatihan dan penerapan AI skala besar.

Dengan memungkinkan skalabilitas strategis di seluruh sektor—mulai dari keamanan nasional hingga perawatan kesehatan—ini memastikan bahwa beban kerja penting, baik untuk pemerintah atau industri swasta, memiliki sumber daya yang mereka butuhkan. Proyek ini juga memperkuat posisi Amerika Serikat di tengah meningkatnya persaingan global dalam infrastruktur AI.

Lebih dari sekadar pembangunan, Proyek Stargate menandai perubahan dalam cara pemerintah AS bekerja sama dengan sektor swasta untuk mengamankan kepemimpinan jangka panjang AS dalam pengembangan AI. Gedung Putih telah mengisyaratkan dukungan sebagai bagian dari agenda kebijakan AI yang lebih luas, dengan perintah eksekutif, kerangka kerja peraturan dan kemitraan teknologi membantu membentuk inisiatif tersebut.

Proyek Stargate juga menandakan komitmen nasional untuk tetap menjadi yang terdepan dalam lingkungan yang berkembang pesat. Prakarsa ini merancang fasilitas masa depan untuk menangani beban komputasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, memanfaatkan GPU canggih dan sistem energi yang beroperasi pada skala gigawatt—besarnya yang sebanding dengan negara-negara kecil.

Situs Abilene, Texas akan menghasilkan daya 1,2 gigawatt, menjadikannya salah satu pusat data terbesar di dunia, sementara berbagai kampus di seluruh AS sedang dikembangkan untuk menghasilkan kapasitas total lebih dari 5 gigawatt.

Semua ini menunjuk pada satu tujuan: membangun infrastruktur yang diperlukan untuk mengaktifkan kecerdasan buatan umum (AGI).