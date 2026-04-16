MFT vs. SFTP

Organisasi bertukar data dalam jumlah besar, mencakup berbagai sumber seperti sistem internal, mitra eksternal, penyimpanan cloud, dan lingkungan hybrid. Faktor ini membuat pergerakan file yang aman dan andal menjadi penting.



Seiring dengan berkembangnya kebutuhan bisnis, tim TI ditugaskan untuk mendukung otomatisasi, volume data yang besar, dan integrasi yang lebih dari sekadar berbagi file. Data juga diakses oleh lebih banyak pengguna, mitra, perangkat, dan sistem daripada sebelumnya, meningkatkan pentingnya kontrol akses pengguna yang jelas dan langkah-langkah keamanan yang andal. Yang tidak kalah penting adalah persyaratan keamanan yang berkembang yang didorong oleh peraturan, harapan pelanggan, dan manajemen risiko. Mengenkripsi data saat transit, mengautentikasi pengguna, dan memelihara jejak audit telah menjadi ekspektasi dasar bagi banyak lingkungan perusahaan.



Platform transfer file terkelola dibangun berbasis protokol transfer file yang aman dengan menambahkan pemantauan, penegakan kebijakan, dan tata kelola, bersama dengan kemampuan otomatisasi yang lebih besar yang mendorong alur kerja audit, penjadwalan, orkestrasi, dan transfer file. Bersama-sama, teknologi ini memberi tim TI visibilitas dan kontrol yang lebih besar atas pertukaran file sekaligus memenuhi persyaratan keamanan dan kepatuhan serta mengurangi kompleksitas operasional pengelolaan transfer file dalam skala besar.