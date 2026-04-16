MFT vs. SFTP

Transfer berkas terkelola (MFT) dan Secure File Transfer Protocol (SFTP), juga dikenal sebagai SSH (Secure Shell) File Transfer Protocol, mendukung transfer file yang terlindungi. Namun, MFT adalah sistem tingkat tinggi yang digunakan untuk mengelola, memantau, dan mengotomatiskan pertukaran file sebagai bagian dari alur kerja bisnis. Sebagai perbandingan, SFTP adalah protokol jaringan yang digunakan terutama untuk memindahkan file melalui koneksi SSH.
Organisasi bertukar data dalam jumlah besar, mencakup berbagai sumber seperti sistem internal, mitra eksternal, penyimpanan cloud, dan lingkungan hybrid. Faktor ini membuat pergerakan file yang aman dan andal menjadi penting.
Seiring dengan berkembangnya kebutuhan bisnis, tim TI ditugaskan untuk mendukung otomatisasi, volume data yang besar, dan integrasi yang lebih dari sekadar berbagi file. Data juga diakses oleh lebih banyak pengguna, mitra, perangkat, dan sistem daripada sebelumnya, meningkatkan pentingnya kontrol akses pengguna yang jelas dan langkah-langkah keamanan yang andal. Yang tidak kalah penting adalah persyaratan keamanan yang berkembang yang didorong oleh peraturan, harapan pelanggan, dan manajemen risiko. Mengenkripsi data saat transit, mengautentikasi pengguna, dan memelihara jejak audit telah menjadi ekspektasi dasar bagi banyak lingkungan perusahaan.
Platform transfer file terkelola dibangun berbasis protokol transfer file yang aman dengan menambahkan pemantauan, penegakan kebijakan, dan tata kelola, bersama dengan kemampuan otomatisasi yang lebih besar yang mendorong alur kerja audit, penjadwalan, orkestrasi, dan transfer file. Bersama-sama, teknologi ini memberi tim TI visibilitas dan kontrol yang lebih besar atas pertukaran file sekaligus memenuhi persyaratan keamanan dan kepatuhan serta mengurangi kompleksitas operasional pengelolaan transfer file dalam skala besar.
SFTP adalah protokol jaringan yang digunakan untuk transfer file yang aman antar-komputer melalui jaringan. Jaringan ini biasanya internet. Tidak seperti File Transfer Protocol (FTP) tradisional, yang secara default mengirimkan data dan kredensial login dalam teks biasa, SFTP mengenkripsi informasi autentikasi dan data yang ditransfer. Enkripsi ini membantu mencegah pengguna yang tidak sah mencegat atau membaca informasi sensitif saat informasi sedang dalam transit.
SFTP beroperasi melalui protokol Secure Shell (SSH), protokol jaringan kriptografi untuk akses jarak jauh dan komunikasi yang aman. Akibatnya, protokol ini menggunakan mekanisme keamanan yang sama seperti SSH, termasuk enkripsi yang kuat, autentikasi dengan menggunakan kata sandi atau kunci SSH, dan verifikasi identitas pengguna.
Server SFTP berjalan sebagai bagian dari layanan SSH dan menyediakan akses file yang aman melalui saluran terenkripsi tunggal melalui port 22. Karena SFTP bergantung pada saluran tunggal ini, umumnya protokol ini lebih mudah dikonfigurasi melalui firewall daripada alternatif lama seperti FTP. Protokol transfer file aman seperti SFTP banyak digunakan dalam bisnis, perawatan kesehatan, keuangan, dan lingkungan pemerintah di mana privasi data dan kepatuhan terhadap peraturan sangat penting.
MFT adalah platform teknologi yang digunakan untuk memindahkan file yang dilindungi antara sistem, mitra bisnis, dan titik akhir, sambil memberikan kontrol terpusat dan visibilitas di seluruh proses transfer file menyeluruh. Bagian inti dari MFT adalah fitur keamanannya. Banyak solusi transfer file terkelola yang mendukung enkripsi yang kuat untuk data yang sedang transit dan dalam penyimpanan, metode autentikasi yang kuat, dan kontrol akses yang terperinci.
Solusi MFT biasanya mendukung protokol aman seperti SFTP, FTPS, dan HTTPS, sambil menambahkan lapisan penegakan kebijakan dan pemantauan yang tidak disediakan oleh protokol dasar sendiri.
Aspek penting lainnya dari MFT adalah kemampuan otomatisasi. Platform MFT dapat mengotomatiskan alur kerja transfer file yang kompleks, seperti transfer terjadwal, pemicu berbasis peristiwa, percobaan ulang pada transfer yang gagal, dan pemberitahuan saat transfer berhasil atau gagal. Fungsi ini membantu merampingkan proses bisnis dan menanggapi masalah transfer secara real time.
Banyak industri dengan persyaratan kepatuhan yang ketat dan kebutuhan keamanan data mengandalkan MFT untuk memenuhi standar peraturan dan mendukung pertukaran data antar-bisnis. Dengan menggabungkan teknologi transfer aman dengan manajemen terpusat, visibilitas, dan otomatisasi, MFT menawarkan pendekatan yang dapat diskalakan dan efisien untuk menangani transfer file tingkat perusahaan.
Salah satu perbedaan utama antara transfer file terkelola dan Secure File Transfer Protocol adalah bahwa SFTP merupakan protokol transfer aman tunggal. Di sisi lain, MFT adalah solusi terkelola yang lebih luas yang menyediakan kemampuan perusahaan tambahan—seperti otomatisasi, pemantauan, audit, dan tata kelola—yang mendukung aktivitas transfer file berdasarkan protokol transfer.
Kategori
Managed File Transfer (MFT)
Secure File Transfer Protocol (SFTP)
Apa itu
Platform manajemen transfer file perusahaan
Protokol transfer file
Fitur inti
Manajemen berbasis kebijakan yang aman dan otomatisasi alur kerja transfer file
Memindahkan file point to point dengan aman dan mendukung operasi file dasar (mengunggah atau mengunduh file, daftar direktori, membuat atau menghapus folder)
Cakupan
Alur kerja lintas sistem, pengguna, mitra, kepatuhan, dan tata kelola operasional
Terutama transportasi data tingkat sesi dalam saluran terenkripsi
Dasar teknologi
Mendukung beberapa protokol (SFTP, FTPS, HTTPS, AS2); juga dapat mengintegrasikan API, konektor, atau Cloud Object Storage
Beroperasi sebagai subsistem SSH, mewarisi autentikasi dan enkripsi SSH
Fitur keamanan
Enkripsi dalam transit dan sering dalam penyimpanan, kebijakan keamanan terpusat, akses berbasis peran, audit, dan pelaporan kepatuhan
Enkripsi dan perlindungan integritas saat transit melalui SSH; perlindungan data dalam penyimpanan, dan verifikasi pasca-transfer memerlukan kontrol eksternal
Penanganan kesalahan
Percobaan ulang otomatis, titik pemeriksaan, pemulihan
Penanganan kesalahan biasanya diimplementasikan secara khusus melalui skrip atau alat eksternal
Skalabilitas
Dirancang untuk mengelola volume tinggi, banyak transfer bersamaan, dan banyak mitra
Dapat menangani file besar dan banyak koneksi tetapi tidak memiliki orkestrasi terpusat dan manajemen beban kerja
Solusi MFT menyediakan banyak cara untuk memindahkan file di seluruh sistem, organisasi, dan lingkungan, sehingga mendukung efisiensi operasional dan perlindungan data. Contoh penggunaannya meliputi:
Organisasi dapat menggunakan MFT untuk berbagi data dengan aman dengan pelanggan, pemasok, penyedia layanan, dan pihak ketiga lainnya. Protokol aman, enkripsi, dan verifikasi pengiriman membantu melindungi data sensitif yang dipertukarkan di luar perusahaan.
Di banyak lingkungan, MFT mendukung integrasi aplikasi perusahaan melalui kemampuan integrasi berbasis file yang mengelola pertukaran data antar-sistem seperti perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), manajemen hubungan pelanggan (CRM), dan platform data warehouse. Alih-alih bertindak sebagai platform integrasi penuh, MFT biasanya berfungsi sebagai satu komponen dalam arsitektur integrasi yang lebih luas.
Berbagi file yang aman antara sistem on premises dan platform cloud adalah contoh penggunaan MFT yang umum. Kontrol terpusat memungkinkan organisasi untuk mengelola transfer data di seluruh arsitektur hybrid dan multi-cloud.
Ketika berurusan dengan file yang sangat besar, MFT biasanya menyediakan mekanisme seperti pengaktifan ulang pemeriksaan dan transfer data yang dioptimalkan. Fungsi ini membantu mengirimkan file bahkan melalui koneksi jaringan yang lambat atau tidak dapat diandalkan.
MFT dapat mengotomatiskan dan merampingkan file untuk ditransfer sesuai jadwal atau sebagai respons terhadap peristiwa tertentu. Sebagai hasil, proses berulang seperti pekerjaan batch malam hari dan distribusi laporan berjalan dengan intervensi manual minimal.
Jejak audit terperinci, fitur pencatatan, dan pelaporan dalam MFT mendukung kepatuhan terhadap peraturan seperti Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA), Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR), Sarbanes-Oxley Act (SOX), dan Standar Keamanan Data Industri Kartu Pembayaran (PCI DSS). Kemampuan ini dapat mempermudah pelacakan aktivitas file dan menunjukkan kepatuhan selama audit.
Data penting dapat secara rutin ditransfer ke sistem cadangan atau lokasi alternatif menggunakan MFT, sehingga mengurangi risiko kehilangan data dan membatasi paparan jika terjadi pelanggaran data. Pendekatan ini mendukung pemulihan cepat dan pemeliharaan operasi selama kegagalan sistem atau gangguan besar.
SFTP terutama digunakan untuk mentransfer data sensitif terenkripsi melalui jaringan, menyediakan protokol yang ditentukan untuk pertukaran file point to point melalui koneksi SSH. SFTP menggunakan mekanisme autentikasi berbasis SSH dan saluran terenkripsi tunggal untuk kredensial dan data, yang mengurangi kompleksitas protokol dan menghindari ekspos informasi dalam perjalanan. Contoh penggunaan umum lainnya meliputi:
SFTP dapat digunakan untuk mengotomatiskan pertukaran file antar-aplikasi tanpa campur tangan manusia. Skrip atau pekerjaan terjadwal dapat dengan aman mendorong atau menarik file antara sistem internal, layanan cloud, atau lingkungan mitra. Pendekatan ini mengurangi kesalahan manual sambil menyediakan transportasi terenkripsi dan auditabilitas dasar, membuat SFTP sangat cocok untuk integrasi antar-sistem yang mudah.
Beberapa alur kerja mengharuskan pengguna untuk mengirim file untuk diproses atau ditinjau. Menggunakan direktori unggahan aman berbasis SFTP, organisasi dapat mengizinkan pengguna mengirimkan data tanpa mengakses file lain atau detail sistem. Pendekatan ini berguna untuk penyerapan SDM, pengiriman pelanggan, unggahan faktur vendor, atau pengumpulan data pihak ketiga.
Sistem yang lebih lama mungkin masih bergantung pada file tunggal dan pemrosesan batch. Mengganti FTP yang tidak aman dengan SFTP memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan proses lama sambil meningkatkan keamanan. Pendekatan ini memungkinkan peningkatan perlindungan tanpa merancang ulang seluruh aplikasi.
contoh penggunaan SFTP yang tumpang tindih dengan MFT berfokus pada pertukaran data sensitif dengan aman, mengotomatiskan pemindahan file sistem ke sistem, dan mendukung persyaratan kepatuhan melalui enkripsi, autentikasi, dan audit. Keduanya biasanya digunakan untuk pertukaran data mitra, transfer batch terjadwal, cadangan dan pengiriman file besar. Sementara platform MFT menambahkan lapisan orkestrasi, pemantauan, dan tata kelola, contoh penggunaan inti yang ditangani adalah kebutuhan transfer file yang aman, terkontrol, dan dapat dilacak yang didukung SFTP pada tingkat protokol.
Meskipun digunakan secara luas, SFTP dan MFT sering disalahpahami atau salah diperlakukan sebagai dapat dipertukarkan. Kesalahpahaman berikut menyoroti di mana perbedaan penting dan bagaimana kesalahpahaman ini dapat menyebabkan kesenjangan keamanan dan operasional.
SFTP adalah protokol transfer file yang aman, sedangkan MFT adalah solusi terkelola yang dapat berbagai protokol, antara lain SFTP. Platform MFT menambahkan orkestrasi, pemantauan, tata kelola, dan penegakan kebijakan di atas transfer file dasar. Memperlakukan mereka sebagai dapat dipertukarkan sering menyebabkan celah dalam visibilitas dan kontrol.
SFTP mengenkripsi data dalam transit dan mendukung enkripsi menyeluruh selama transfer file, tetapi kepatuhan biasanya membutuhkan lebih dari sekadar transportasi yang aman. Peraturan sering menuntut audit, pelaporan, kontrol retensi, dan peringatan, yang tidak disediakan oleh SFTP sendiri. Kemampuan ini biasanya disediakan oleh solusi MFT daripada protokol itu sendiri.
Banyak yang menganggap MFT berlebihan kecuali organisasi sangat besar atau sangat diatur. Namun, bahkan organisasi skala menengah pun bisa mendapatkan manfaat dari pemantauan terpusat, penanganan kesalahan, dan transfer terstandardisasi. Seiring bertambahnya volume transfer file dan kompleksitas, MFT dapat dengan cepat menjadi kebutuhan praktis.
Meskipun SFTP adalah protokol tingkat rendah, SFTP dapat mendukung alur kerja penting saat dipasangkan dengan alat skrip atau otomatisasi. Keterbatasannya bukan pada keamanan atau keandalan, tetapi kurangnya visibilitas bawaan dan manajemen siklus hidup. Inilah sebabnya mengapa bisnis sering memulai dengan SFTP dan kemudian mengadopsi MFT.
MFT tidak menghilangkan SFTP, tetapi sering menyertakannya. Banyak platform MFT menggunakan SFTP sebagai salah satu dari beberapa metode transfer yang didukung. Perbedaannya terletak pada cara transfer dikelola, dipantau, dan diatur.
Email dan unggahan web dasar dapat menggunakan enkripsi tetapi tidak memiliki kontrol akses yang kuat, kemampuan melanjutkan, dan audit. Protokol transfer file yang aman dirancang khusus untuk pergerakan data yang andal, berulang, dan dapat dilacak. MFT makin meningkatkan ini dengan menegakkan kebijakan di semua transfer.
Baik SFTP maupun MFT tidak menjamin pengiriman yang sukses tanpa desain proses yang tepat. Kesalahan konfigurasi, masalah izin, atau kegagalan sistem hulu masih dapat menyebabkan masalah. MFT mengurangi risiko dengan menambahkan peringatan, percobaan ulang dan pelacakan, tetapi disiplin operasional masih diperlukan.
MFT menyederhanakan operasi tetapi masih membutuhkan pengawasan. Sertifikat kedaluwarsa, mitra berubah, dan alur kerja berkembang seiring waktu. Memperlakukan MFT sebagai “atur and lupakan” merusak kontrol yang seharusnya diberikan olehnya.
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