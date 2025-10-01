Apa itu keamanan DNS?

Serangan Denial of Service Terdistribusi (DDoS) dirancang untuk menyabotase aliran normal traffic DNS. Dengan membanjiri target yang dituju dengan begitu banyak traffic web, sistem yang ditarget akan lumpuh sepenuhnya.

Bayangkan jika Anda mengoperasikan restoran kecil di pinggir jalan dan tiba-tiba ribuan pelanggan yang lapar berkerumun—semuanya menuntut untuk dilayani saat itu juga. Serangan DDoS bekerja dengan cara yang sama, jumlah yang besar jadi kekuatan utamanya.

Ada juga serangan amplifikasi DNS, yang melanggar keamanan jaringan dengan menggunakan server DNS terbuka dan tersedia untuk memperkuat lalu lintas, semua dengan harapan membanjiri layanan atau domain Internet yang ditargetkan. (Ini disebut sebagai botnet ketika banyak komputer yang dikompromikan digunakan dengan cara ini.) Serangan amplifikasi menggunakan alamat IP sumber yang dipalsukan (milik korban yang dituju) untuk mengarahkan traffic internet yang tidak diinginkan dalam jumlah besar ke korban tersebut.

Keamanan DNS menangkal serangan DDoS dengan berbagai cara. Pertama, keamanan DNS memaksakan penggunaan tanda tangan digital sebagai pendahulu untuk menerima transfer data DNS. Ini juga menggunakan deteksi anomali untuk menemukan ancaman DNS unik dengan memanfaatkan algoritma yang didukung AI.

Metode lain, pembatasan kecepatan, membatasi berapa banyak permintaan DNS yang dapat dibuat oleh satu klien, berdasarkan berapa banyak waktu yang berlalu. Validasi zona DNS mengamanatkan bahwa hanya catatan DNS yang telah dikonfirmasi dan valid yang dapat dihapus untuk bergabung dengan arus lalu lintas DNS reguler.