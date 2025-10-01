Apa itu keamanan DNS?

Keamanan Domain Name System (DNS) melindungi pengguna dari ancaman siber dengan memastikan stabilitas kueri DNS—proses yang digunakan sistem untuk mengubah nama situs web menjadi alamat IP.
Keamanan DNS mencegah "aktor jahat" dan domain jahat mereka dengan menerapkan metode enkripsi, autentikasi, dan intelijen ancaman.
Mengapa keamanan DNS dibutuhkan? Sebagian besar karena peran sentral dan kunci yang dimainkan DNS services dalam komunikasi modern. DNS berfungsi sebagai "buku telepon" (atau daftar direktori) Internet, membantu mencocokkan permintaan domain dengan alamat IP.
Untuk benar-benar merasakan betapa pentingnya aktivitas tersebut, pertimbangkan sejenak berapa kali Anda membutuhkan layanan pencarian ini dalam satu hari. Sekarang kalikan angka tersebut dengan minggu, bulan, dan tahun, dan Anda dapat melihat dengan jelas betapa konstan dan berkesinambungannya aktivitas komputasi modern ini.
DNS juga merupakan aktivitas yang kaya akan alamat IP, yang merupakan data yang berpotensi berharga dan sensitif. Selain itu, teknologi lapisan DNS memiliki beberapa kerentanan yang membuatnya terekspos pada berbagai bentuk serangan siber.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Aktor jahat (juga disebut aktor ancaman) adalah entitas yang memiliki sarana untuk melakukan serangan siber atau tindakan berbahaya lainnya. Namun, siapakah individu atau kelompok ini? Di masa sekarang, kemungkinannya nyaris tak berbatas:
Apa yang benar-benar menakutkan dari semua pelaku potensial ini adalah seberapa baik mereka dapat menyembunyikan identitas mereka sendiri, sembari dengan kejam melanggar identitas orang lain.
Serangan dapat berasal dari mana saja asalkan penyedia layanan menawarkan wifi—mulai dari individu yang bekerja di ruang bawah tanah perumahan di ujung jalan Anda, hingga kelompok penjahat siber khusus yang beroperasi di lokasi tersembunyi di seluruh dunia. Kemampuan masking yang unggul ini membantu menutupi mereka untuk menghindari deteksi, sehingga mereka dapat terus menjalankan rencana mereka.
Keamanan DNS berkisar pada empat proses keamanan siber independen.
Disingkat sebagai DNS over HTTPS (atau DoH), enkripsi memainkan peran penting dalam melindungi permintaan DNS dan respons DNS. Itu dilakukan dengan melindungi mereka dari pandangan, memungkinkan akses ke aktivitas penelusuran dan riwayat tetap pribadi dan terbatas pada klien dan server DNS spesifik yang mereka gunakan. Dengan mencegah peluang untuk “menyadap”, enkripsi membantu membatasi kerentanan sistem, sehingga membantu mencegah penggunaan ransomware di kemudian hari.
DNS Security Extensions (DNSSEC) menggunakan tanda tangan digital untuk mengkonfirmasi keaslian data DNS. Ini membantu memastikan bahwa data yang masuk diterima dari sumber yang dapat diverifikasi sah. Penggunaan DNSSEC membantu mencegah keberhasilan skema keracunan cache DNS, di mana alamat IP palsu mengarahkan pengguna ke situs web berbahaya. Keracunan cache DNS adalah salah satu jenis utama serangan spoofing DNS.
Intelijen ancaman menghalau upaya calon peretas dengan menyediakan administrator sistem dengan database yang berisi informasi terverifikasi tentang alamat IP yang tidak dapat dipercaya dan domain berbahaya. Sedia payung sebelum hujan. Dengan data ini, keamanan DNS dapat memastikannya menghentikan permintaan DNS yang dapat membuka gerbang ke aktivitas siber yang tidak diinginkan, seperti serangan phishing atau pengenalan malware secara sistemik.
Cara lain keamanan DNS beroperasi adalah melalui penggunaan metodologi pemfilteran yang ekstensif. Kebijakan pemfilteran DNS dapat diarahkan secara tegas untuk kebutuhan pengguna. Jadi, pemfilteran memberi pengguna banyak pilihan. Mereka dapat memblokir situs web, domain (dan subdomain) tertentu yang menunjukkan karakteristik berisiko atau seluruh kategori konten.
Keamanan yang lebih tinggi dan privasi yang lebih baik adalah manfaat utama dari mengikuti prinsip-prinsip umum keamanan DNS, seperti yang dimanifestasikan dengan cara-cara berikut ini.
Serangan Denial of Service Terdistribusi (DDoS) dirancang untuk menyabotase aliran normal traffic DNS. Dengan membanjiri target yang dituju dengan begitu banyak traffic web, sistem yang ditarget akan lumpuh sepenuhnya.
Bayangkan jika Anda mengoperasikan restoran kecil di pinggir jalan dan tiba-tiba ribuan pelanggan yang lapar berkerumun—semuanya menuntut untuk dilayani saat itu juga. Serangan DDoS bekerja dengan cara yang sama, jumlah yang besar jadi kekuatan utamanya.
Ada juga serangan amplifikasi DNS, yang melanggar keamanan jaringan dengan menggunakan server DNS terbuka dan tersedia untuk memperkuat lalu lintas, semua dengan harapan membanjiri layanan atau domain Internet yang ditargetkan. (Ini disebut sebagai botnet ketika banyak komputer yang dikompromikan digunakan dengan cara ini.) Serangan amplifikasi menggunakan alamat IP sumber yang dipalsukan (milik korban yang dituju) untuk mengarahkan traffic internet yang tidak diinginkan dalam jumlah besar ke korban tersebut.
Keamanan DNS menangkal serangan DDoS dengan berbagai cara. Pertama, keamanan DNS memaksakan penggunaan tanda tangan digital sebagai pendahulu untuk menerima transfer data DNS. Ini juga menggunakan deteksi anomali untuk menemukan ancaman DNS unik dengan memanfaatkan algoritma yang didukung AI.
Metode lain, pembatasan kecepatan, membatasi berapa banyak permintaan DNS yang dapat dibuat oleh satu klien, berdasarkan berapa banyak waktu yang berlalu. Validasi zona DNS mengamanatkan bahwa hanya catatan DNS yang telah dikonfirmasi dan valid yang dapat dihapus untuk bergabung dengan arus lalu lintas DNS reguler.
Untuk membangun DNS yang benar-benar aman, sangat penting bahwa itu selaras dengan dan mendukung ideal keamanan siber zero-trust yang dengannya kita “jangan percaya, selalu verifikasi.” Itu berarti bahwa akses tidak diberikan kepada sumber daya (tidak peduli seberapa tidak signifikan kelihatannya) tanpa identitas pemohon terlebih dahulu diverifikasi dan kemudian diberi wewenang untuk akses.
Perusahaan yang sepenuhnya menganut ideal zero-trust memiliki kesamaan yang nyata, seperti yang diuraikan dalam laporan tentang keamanan zero-trust yang dikeluarkan oleh IBM Institute for Business Value. Laporan ini membahas “zero trust paceseters” dan tindakan spesifik yang diperkirakan diambil 23% perusahaan untuk mendapatkan keuntungan penuh dari prinsip-prinsip praktis nol kepercayaan.
Resolver DNS memainkan peran kunci dalam menegakkan prinsip-prinsip praktis zero-trust. Resolver bertindak sebagai perantara. Setelah pengguna meminta situs web tertentu, resolver DNS menangani permintaan itu. Kemudian memindai seluruh infrastruktur DNS itu dan memeriksa server DNS, mencari alamat IP yang benar.
Jika sistem DNS gagal menemukan alamat IP tersebut, DNS resolver akan menjangkau di luar sistem ke server nama resmi. Server nama ini memberikan "kata akhir" pada alamat IP yang dicari dengan mengeluarkan alamat IP yang dikonfirmasi. DNS resolver rekursif kemudian menyimpan alamat IP tersebut di dalam cache untuk disimpan dan akses internal yang cepat pada saat dibutuhkan.
Keamanan DNS manfaatkan berbagai layanan keamanan dan alat keamanan. Sistem deteksi didukung AI menyediakan otomatisasi. Hal yang sama berlaku untuk resolver DNS dan solusi keamanan lainnya yang mendapat manfaat dari machine learning dan intelijen ancaman.
Sistem dan solusi ini tidak hanya mengotomatiskan proses yang diperlukan, tetapi juga secara proaktif mengawasi lalu lintas DNS secara real-time. DNSSEC juga membantu mengotomatiskan proses keamanan dengan melindungi protokol internet dari serangan melalui pembajakan DNS, phishing, dan tunneling—serangan siber yang dapat sangat menggagalkan lalu lintas DNS dan membahayakan pengalaman pengguna.
Selain itu, keamanan DNS membantu memberikan perlindungan untuk objek dengan kemampuan Internet of Things (IoT). Keamanan DNS menjaga kerangka kerja IoT dengan beberapa cara, seperti memblokir perangkat IoT agar tidak berinteraksi dengan server perintah dan kontrol dan direkrut sebagai bagian baru dari botnet.
Mempertahankan keamanan siber adalah pekerjaan penuh waktu, mengingat serangan DNS yang canggih dan berkembang tampaknya mempertahankan kemampuan mereka untuk berhasil beradaptasi secara konstan. Jenis solusi keamanan DNS berikut ini terutama digunakan untuk melawan serangan tersebut dan meningkatkan keamanan siber:
Temukan bagaimana pemisahan DNS dari CDN Anda dapat menghasilkan peningkatan kinerja, penghematan biaya, dan ketahanan. Pelajari mengapa mengelola DNS secara mandiri memungkinkan kontrol lebih besar atas pengarahan lalu lintas, pemantauan kinerja, dan ketahanan di beberapa penyedia CDN.
Memilih penyedia DNS yang tepat sangat penting untuk mengelola lalu lintas, memastikan ketahanan, dan mengoptimalkan kinerja. Temukan 4 faktor penting yang harus Anda pertimbangkan, mulai dari profil risiko dan kebutuhan pengembang hingga mengelola beberapa CDN dan persyaratan kinerja.
Pelajari cara DNS terkelola meningkatkan kinerja dan keamanan, mengurangi latensi, dan menyederhanakan operasi Anda. Temukan perbedaan antara DNS terkelola dan DNS yang dikelola secara mandiri, dan jelajahi manfaat utama untuk bisnis Anda.
Pelajari manfaat dan tantangan DNS otoritatif dengan hosting mandiri untuk perusahaan besar. Pelajari tentang kompleksitas tersembunyi dari hosting mandiri dan mengapa solusi DNS terkelola bisa menjadi pilihan yang lebih baik untuk skalabilitas, ketahanan, dan efisiensi biaya.
IBM NS1 Connect adalah layanan cloud yang terkelola sepenuhnya untuk DNS perusahaan, DHCP, manajemen alamat IP, dan pengarahan lalu lintas aplikasi.
Solusi jaringan cloud dari IBM menyediakan konektivitas berkinerja tinggi untuk mendukung aplikasi dan bisnis Anda.
Konsolidasikan dukungan pusat data dengan IBM Technology Lifecycle Services untuk jaringan cloud dan banyak lagi.
Perkuat ketahanan jaringan Anda dengan IBM NS1 Connect. Mulailah dengan akun pengembang gratis untuk menjelajahi solusi DNS terkelola atau jadwalkan demo langsung untuk melihat bagaimana platform kami dapat mengoptimalkan kinerja dan keandalan jaringan Anda.