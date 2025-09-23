Pemfilteran DNS dan pemfilteran web memblokir akses ke seluruh domain (situs web) yang mungkin menimbulkan ancaman siber dan bahaya keamanan lainnya terhadap sistem dan penggunanya. Kedua pendekatan ini berbeda dalam hal waktu dan cakupan, dengan pemfilteran DNS menyediakan solusi yang lebih cepat dan preventif, sedangkan pemfilteran web menawarkan analisis yang lebih mendalam.
Kedua kebijakan pemfilteran konten pada dasarnya berusaha untuk mencapai tujuan keamanan siber yang sama—untuk melindungi pengguna (dan sistem mereka) dari konten berbahaya yang ada di situs web jahat atau buatan aktor jahat lainnya. Setiap bentuk kontrol akses dibangun secara berbeda untuk melakukan fungsi terkait, tetapi terpisah.
Pemfilteran DNS didasarkan pada sistem nama domain (DNS) dan diarahkan untuk menghambat situs web yang berpotensi berbahaya sebelum dapat diakses. Pemfilteran web menyiratkan langkah-langkah keamanan yang lebih kaya dan lengkap; ini tidak hanya mendeteksi situs-situs berbahaya, tetapi juga melakukan pemeriksaan analitis terhadap situs-situs tersebut dan metode mereka.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita luangkan waktu sejenak untuk meninjau jenis konten web yang secara aktif dicari untuk dikecualikan oleh kedua jenis pemfilteran tersebut.
Di masa lalu, "konten tidak pantas" berarti "konten dewasa", yang secara tradisional digunakan untuk merujuk pada konten yang secara eksplisit bernuansa seksual. Tren terkini menunjukkan bahwa payung istilah ini telah berkembang untuk mencakup lebih banyak materi yang berpotensi menyinggung, termasuk situs-situs yang memuat ujaran kebencian atau ideologi kekerasan.
Selain itu, sebagian karena ledakan penggunaan kamera ponsel dan maraknya media sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya, kini terdapat banyak sekali rekaman video yang diambil oleh pengguna secara online. Jenis konten ini mencakup semua hal yang patut diperhatikan, beberapa di antaranya memerinci tindakan yang vulgar dan ilegal. Semua konten tersebut dapat dianggap tidak pantas, meskipun istilah subjektif ini tetap terbuka untuk penafsiran lainnya.
Sekarang kita pindah ke konten yang lebih jahat. Ini bisa jadi mengandung memuat citra yang menyinggung, tetapi mungkin juga tidak, karena akan lebih efektif jika terlihat normal, ibaratnya sebuah kuda Troya. Dengan begitu, pengguna kemungkinan besar tidak curiga konten ini berisi sesuatu yang tidak biasa.
Namun, hal yang biasa ini dapat menyesatkan dan menyembunyikan berbagai serangan siber, termasuk intrusi malware ke dalam sistem untuk mencoba mengganggu keamanan jaringan. Jenis ancaman ini memiliki urgensi tertinggi ketika melibatkan penggunaan ransomware yang dirancang untuk menyandera sistem pengguna sampai sejumlah pembayaran diberikan. Konten berbahaya juga dapat menyembunyikan serangan phishing yang mencoba mendapatkan data rahasia.
Kategori ketiga konten web yang memerlukan pemfilteran mencakup konten yang tidak cabul atau menghasut, dan kemungkinan tidak mengganggu solusi keamanan organisasi. Konten jenis ini tidak diinginkan, dan mungkin ada beberapa alasan mengapa demikian.
Meskipun benar bahwa istilah "tidak diinginkan" juga berlaku untuk konten yang tidak pantas dan konten berbahaya, di sini kita benar-benar berbicara tentang situs yang menampilkan konten yang tidak produktif. Situs media sosial dan chat room yang tidak dimoderasi memenuhi syarat dalam kategori ini, seperti halnya situs-situs yang memiliki fitur video streaming. Dan ini termasuk situs web tertentu yang menggunakan pengalihan untuk mengarahkan pengguna ke situs web lain, atau situs yang membombardir penonton dengan rentetan pesan iklan yang tidak ada habisnya.
Pemfilteran DNS bekerja dengan mendeteksi permintaan DNS yang berpotensi berbahaya sebelum permintaan tersebut dijalankan dan dicocokkan dengan alamat IP. Urutannya seperti ini:
Perlu dicatat bahwa ketika sebuah domain diblokir oleh solusi pemfilteran DNS, pemblokiran tersebut berkaitan dengan semua halaman web dalam domain tersebut—dan bukan hanya pada halaman-halaman tertentu yang berpotensi berbahaya. Dari sudut pandang keamanan, pemfilteran DNS membantu mencegah infiltrasi oleh situs web phishing dan domain berbahaya.
Proses pemfilteran web bekerja sedikit berbeda dari pemfilteran DNS. Ini adalah alat yang lebih presisi ketimbang pemfilteran DNS dan memiliki kedalaman analitis yang lebih besar. Namun, solusi ini tidak memiliki proses awal yang ada pada pemfilteran DNS, dan itu adalah perbedaan utama antara keduanya. Langkah-langkah pemfilteran web relatif sederhana:
Bagian penting dari proses pemfilteran web ditangani oleh Secure Sockets Layer (SSL), sebuah solusi keamanan yang membentuk tautan terenkripsi dengan aman antara server web dan browser web.
Beberapa kesamaan yang mencolok ada antara pemfilteran DNS dan pemfilteran web:
Temukan bagaimana pemisahan DNS dari CDN Anda dapat menghasilkan peningkatan kinerja, penghematan biaya, dan ketahanan. Pelajari mengapa mengelola DNS secara mandiri memungkinkan kontrol lebih besar atas pengarahan lalu lintas, pemantauan kinerja, dan ketahanan di beberapa penyedia CDN.
Memilih penyedia DNS yang tepat sangat penting untuk mengelola lalu lintas, memastikan ketahanan, dan mengoptimalkan kinerja. Temukan 4 faktor penting yang harus Anda pertimbangkan, mulai dari profil risiko dan kebutuhan pengembang hingga mengelola beberapa CDN dan persyaratan kinerja.
Pelajari cara DNS terkelola meningkatkan kinerja dan keamanan, mengurangi latensi, dan menyederhanakan operasi Anda. Temukan perbedaan antara DNS terkelola dan DNS yang dikelola secara mandiri, dan jelajahi manfaat utama untuk bisnis Anda.
Pelajari manfaat dan tantangan DNS otoritatif dengan hosting mandiri untuk perusahaan besar. Pelajari tentang kompleksitas tersembunyi dari hosting mandiri dan mengapa solusi DNS terkelola bisa menjadi pilihan yang lebih baik untuk skalabilitas, ketahanan, dan efisiensi biaya.
IBM NS1 Connect adalah layanan cloud yang terkelola sepenuhnya untuk DNS perusahaan, DHCP, manajemen alamat IP, dan pengarahan lalu lintas aplikasi.
Solusi jaringan cloud dari IBM menyediakan konektivitas berkinerja tinggi untuk mendukung aplikasi dan bisnis Anda.
Konsolidasikan dukungan pusat data dengan IBM Technology Lifecycle Services untuk jaringan cloud dan banyak lagi.
Perkuat ketahanan jaringan Anda dengan IBM NS1 Connect. Mulailah dengan akun pengembang gratis untuk menjelajahi solusi DNS terkelola atau jadwalkan demo langsung untuk melihat bagaimana platform kami dapat mengoptimalkan kinerja dan keandalan jaringan Anda.