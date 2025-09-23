Kedua kebijakan pemfilteran konten pada dasarnya berusaha untuk mencapai tujuan keamanan siber yang sama—untuk melindungi pengguna (dan sistem mereka) dari konten berbahaya yang ada di situs web jahat atau buatan aktor jahat lainnya. Setiap bentuk kontrol akses dibangun secara berbeda untuk melakukan fungsi terkait, tetapi terpisah.

Pemfilteran DNS didasarkan pada sistem nama domain (DNS) dan diarahkan untuk menghambat situs web yang berpotensi berbahaya sebelum dapat diakses. Pemfilteran web menyiratkan langkah-langkah keamanan yang lebih kaya dan lengkap; ini tidak hanya mendeteksi situs-situs berbahaya, tetapi juga melakukan pemeriksaan analitis terhadap situs-situs tersebut dan metode mereka.