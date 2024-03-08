Apa itu DNSSEC (ekstensi keamanan DNS)?

Secara sederhana, DNSSEC membantu memastikan bahwa pengguna diarahkan ke situs web yang sebenarnya mereka cari, dan bukan situs web palsu. Meskipun tidak menjaga privasi pencarian (keamanan lapisan transport, atau TLS, adalah protokol keamanan yang dirancang untuk memastikan privasi di internet), ia membantu mencegah entitas jahat menyisipkan respons DNS yang dimanipulasi ke dalam permintaan DNS.

DNSSEC (singkatan dari Domain Name System security extensions) digunakan untuk memperluas protokol DNS dan mengatasi kerentanan dalam DNS yang membuat sistem rentan terhadap berbagai serangan siber, seperti spoofing DNS, racun cache DNS, serangan man-in-the-middle, dan modifikasi tidak sah lainnya pada data DNS. Penerapan DNSSEC membantu membentengi DNS dari potensi risiko ini, menyediakan infrastruktur yang lebih aman dan andal untuk internet. Ketika DNS resolver meminta informasi, respons pencarian DNS divalidasi melalui verifikasi tanda tangan digital, yang mengonfirmasi keaslian dan integritas data yang diterima.

Karena ancaman keamanan siber terus berkembang, permintaan akan langkah-langkah keamanan yang kuat, termasuk DNSSEC, kemungkinan akan tumbuh. Organisasi seperti Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) secara aktif mempromosikan adopsi globalnya, yang mencerminkan pengakuan yang terus meningkat atas peran pentingnya dalam keamanan DNS.