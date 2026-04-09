Apa itu pengoptimalan biaya?

Pengoptimalan biaya adalah alternatif bagi pemangkasan biaya tradisional. Dalam solusi ini, CFO mungkin menurunkan biaya secara keseluruhan untuk memenuhi target jangka pendek atau menanggapi kondisi bisnis.

Sebuah artikel dari Gartner1 menjelaskan beberapa masalah pada pemangkasan biaya. Kurang dari separuh bisnis mencapai tujuan pemangkasan biaya mereka di tahun pertama. Hanya 11% yang mengalami pemotongan selama tiga tahun. Hanya 9% yang mengatakan bahwa mereka dapat mempertahankan laju inovasi yang diinginkan setelah pemangkasan biaya dilakukan.

Pengoptimalan biaya memerlukan strategi yang disesuaikan dengan industri tempat bisnis beroperasi serta tujuan khususnya. Sebagai contoh, dalam komputasi cloud dan TI, bisnis dapat beralih dari akses server sesuai permintaan ke instance yang disediakan, dengan komitmen penggunaan selama jangka waktu tertentu demi mendapatkan tarif yang lebih rendah. Terkait logistik rantai pasokan, pengoptimalan biaya mungkin melibatkan konsolidasi jumlah pemasok untuk suatu produk demi menurunkan biaya unit.

Berdasarkan sifatnya, praktik pengoptimalan biaya menolak strategi preskriptif top-down untuk menemukan inefisiensi. Namun, secara keseluruhan, ada beberapa praktik terbaik yang dapat digunakan organisasi yang ingin mengurangi biaya. Praktik-praktik ini mencakup transparansi dan kesadaran alokasi biaya di semua tingkatan, fokus pada aspek untung-rugi dalam pengurangan biaya di setiap area bisnis, dan prioritisasi pengurangan di area yang menimbulkan biaya terbesar.