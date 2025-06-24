Pada tingkat paling dasar, sistem AI dibangun untuk 'berpikir' dan mengambil keputusan secara mandiri. Di sisi lain, komputasi kognitif digunakan untuk menyimulasikan proses pemikiran yang lebih mirip manusia sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan manusia, bukan untuk menggantikannya.



Sebagai contoh, anggaplah AI sebagai alat yang dapat memenuhi tujuan tertentu. Sebaliknya, komputer kognitif bertindak lebih mirip asisten digital yang membantu mencapai tujuan lebih luas dengan menyediakan informasi bagi proses pengambilan keputusan secara keseluruhan.

Jika AI adalah GPS yang dapat memberikan rute tercepat antara A dan B, komputer kognitif lebih seperti pemandu perjalanan. AI dapat mereferensikan peta dan data lalu lintas yang ada untuk menyediakan hal yang 'menurutnya' adalah rute terbaik.

Namun, sistem kognitif bekerja sama dengan pengguna untuk mempelajari preferensi pengguna dan merespons informasi yang lebih bergantung pada konteks. Sistem ini dapat memfokuskan pada pemandangan menarik di sepanjang jalan atau memilih rute yang lebih indah ketika cuaca bagus, dan efisiensi sederhana tidak menjadi prioritas utama.

Secara umum, AI dapat dianggap sebagai alat pemecahan masalah khusus. Sistem AI unggul dalam menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat untuk mengenali pola dan mengambil keputusan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Sistem kognitif, yang dirancang untuk berpikir lebih seperti manusia, dibangun berdasarkan kemampuan AI, tetapi lebih baik dalam memahami data yang kompleks dan tidak terstruktur. Sistem kognitif belajar dari interaksi serta memberikan penjelasan dan rekomendasi.

Istilah umum AI lebih kerap digunakan untuk merujuk pada jenis model komputer terbatas yang spesifik, misalnya neural network dan model bahasa besar (LLM). Sebaliknya, komputasi kognitif lebih cocok dianggap sebagai metodologi hybrid. Komputasi kognitif menggabungkan ilmu kognitif dan ilmu komputer untuk menciptakan sistem yang membantu meningkatkan dan mematangkan proses pengambilan keputusan manusia.

Sistem kognitif sering menggunakan teknologi AI seperti machine learning (ML) atau pembelajaran mendalam untuk meningkatkan kemampuan pengenalan pola atau pengenalan ucapan. Selain itu, sistem jenis ini dirancang untuk memproses, menyerap, dan merespons data dalam jumlah besar secara real-time. Sistem kognitif menarik informasi dari beragam data atau sumber input potensial, antara lain isyarat visual, gestur, atau audio.

Sementara lingkup tiap model AI mungkin terbatas, sehingga menyebabkannya kesulitan beroperasi di luar rentang yang ditetapkan, sistem komputasi kognitif dirancang secara berbeda. Komputasi kognitif sangat cocok untuk mengatasi masalah kompleks yang mengandung ambiguitas, ketidakpastian, atau jawaban yang tidak spesifik.

Dengan kata lain, AI yang saat ini kita kenal dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan dengan memberikan jalan pintas bagi tugas-tugas yang biasa atau menantang. Komputasi kognitif lebih merupakan upaya untuk meningkatkan kognisi manusia demi pengambilan keputusan yang lebih tepat. Komputasi kognitif menggabungkan AI dengan berbagai disiplin ilmu yang saling melengkapi, seperti interaksi manusia-komputer, dialog, dan teknik pembuatan narasi untuk menciptakan mesin yang dapat belajar, bernalar, dan memahami layaknya manusia. Pendekatan ini membantu pengguna mengambil keputusan yang lebih baik.

Meski beberapa model AI bisa jadi sangat mahir, bahkan di luar kemampuan manusia, bahkan sistem AI yang paling canggih hanya dirancang untuk melakukan tugas dalam lingkup sempit. Walaupun sistem AI yang digunakan secara luas mungkin tampak sangat mumpuni, instruksi berbasis aturan membatasinya sehingga tidak dapat memahami fleksibilitas dan nuansa kognisi manusia.

Dalam tugas-tugas yang melibatkan konteks, misalnya memahami bahasa alami atau mengenali objek tertentu, AI tidak dapat menggantikan atau meniru kecerdasan manusia—atau setidaknya, belum.”

Komputasi kognitif tidak bertujuan untuk menggantikan pengambilan keputusan manusia. Sebaliknya, sistem ini berupaya meniru jenis sistem kognitif yang bertanggung jawab atas proses berpikir manusia demi meningkatkan pengambilan keputusan pengguna.