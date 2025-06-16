Apa itu komputasi kognitif?

8 menit
Komputasi kognitif adalah bidang ilmu komputer yang berkembang yang menggunakan model komputer untuk menyimulasikan kognisi manusia atau jenis proses berpikir manusia lainnya untuk memecahkan masalah kompleks yang mungkin memiliki jawaban ambigu, tidak pasti, atau tidak spesifik.
Dibangun di atas kerangka kerja komputasi yang luas dari kecerdasan buatan (AI) dan pemrosesan sinyal, komputasi kognitif menggabungkan berbagai disiplin machine learning (ML) dengan prinsip-prinsip interaksi manusia-komputer, dialog, dan teknik pembuatan naratif untuk menciptakan mesin yang dapat belajar, bernalar, dan mengerti seperti manusia. Sistem komputasi kognitif yang efektif dapat memproses data dalam jumlah besar untuk mengidentifikasi pola dan hubungan di luar kemampuan manusia.
Meskipun ada banyak area di mana komputer dapat mengungguli manusia, bahkan sistem AI yang canggih pun masih kesulitan dalam beberapa tugas, seperti memahami bahasa alami dan mengenali objek tertentu. Komputasi kognitif berusaha untuk meniru sistem kognitif otak manusia (misalnya, pengenalan pola, pengenalan ucapan, dan sebagainya) untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Sistem komputasi kognitif dapat dirancang untuk menggunakan kumpulan data dinamis secara real-time dan berbagai sumber informasi dalam kombinasi, termasuk input sensorik seperti data visual, gestural, pendengaran, atau yang disediakan sensor.
Beberapa contoh penggunaan dunia nyata untuk komputasi kognitif mencakup analisis sentimen, penilaian risiko, dan bentuk pengenalan gambar, seperti deteksi wajah dan objek . Komputasi kognitif memiliki nilai khusus di bidang robotika, perawatan kesehatan, perbankan, keuangan dan retail.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Tujuan utama dari komputasi kognitif adalah mengembangkan sistem yang mampu memecahkan masalah yang kompleks dan beberapa langkah yang biasanya membutuhkan kognisi manusia. Jenis masalah ini biasanya melibatkan pengenalan pola tingkat tinggi yang bergantung pada konteks. Dalam hal menafsirkan bahasa atau gambar, manusia sangat baik dalam mengenali petunjuk konteks yang dapat menginformasikan pengambilan keputusan yang akurat. Jenis tugas ini bisa jauh lebih menantang untuk sistem komputer berbasis aturan.
Komputer kognitif, tidak seperti sistem tradisional, dikembangkan untuk menganalisis sejumlah besar data tidak terstruktur dari berbagai sumber dengan tujuan spesifik menghasilkan insight yang akurat dan berharga melalui pengenalan pola yang lebih canggih. Sistem komputasi kognitif yang efektif dapat menafsirkan teks (dalam font biasa dan tidak teratur), gambar, dan ucapan, dan mereka bahkan dapat membuat koneksi di berbagai jenis data yang berbeda. Jenis sistem ini juga mampu meningkat seiring waktu, meniru cara manusia belajar.
Model komputasi kognitif paling sering didasarkan pada neural networks, jenis AI yang menggunakan lapisan node, atau neuron buatan, yang terinspirasi oleh jalur saraf di otak manusia. Jenis jaringan ini dapat meningkat dari waktu ke waktu dengan secara efektif belajar dari setiap data yang diberikan untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan.
Sementara neural networks dapat menjadi kuat untuk jenis tugas tertentu, sistem kognitif juga akan sering menggabungkan jenis teknologi lain yang berbasis AI atau AI yang berdekatan, seperti pemrosesan bahasa alami (NLP) dan machine learning, untuk lebih memahami dan menafsirkan berbagai input dan sinyal.
Sistem komputasi kognitif dirancang untuk menggabungkan data dalam jumlah besar dari berbagai jenis sumber. Untuk menganalisis dan menimbang input yang berbeda, dan terkadang bertentangan, dan membuat kesimpulan berdasarkan konteks yang dipelajari, sistem kognitif menggunakan berbagai teknologi belajar mandiri yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia. Metode ini mencakup analitik prediktif, analisis data, penambangan data besar, dan berbagai model pengenalan pola untuk mengoptimalkan proses pengambilan keputusan.
Melatih jenis machine learning yang digunakan dalam sistem kognitif membutuhkan data terstruktur dan tidak terstruktur dalam jumlah besar. Selama pelatihan, sistem jenis ini mulai mengidentifikasi pola dan, seiring berjalannya waktu, menyempurnakan teknik pemrosesan datanya untuk membuat koneksi yang lebih cepat dan akurat.
Misalnya, sistem AI yang dilatih untuk mengidentifikasi berbagai jenis bunga dapat diberi makan basis data yang menyimpan ratusan ribu gambar bunga yang berbeda. Seiring dengan semakin banyaknya data yang disajikan, kemampuan sistem ini untuk mengenali perbedaan dan kesamaan di antara varietas bunga akan meningkat, dan sistem ini akan semakin akurat dan tangkas.
Namun, sistem yang dilatih untuk mengidentifikasi bunga hanya berdasarkan gambar bunga dapat salah menafsirkan petunjuk konteks tertentu yang tidak dapat disampaikan oleh gambar. Untuk mencapai kemampuan kognitif yang mirip dengan pengambilan keputusan manusia, sistem komputasi kognitif harus menghibridisasi berbagai jenis teknologi dan memiliki atribut spesifik tertentu. Yaitu, untuk dianggap sebagai komputer kognitif, suatu sistem harus memiliki atribut berikut.
Sistem kognitif harus dapat bereaksi dan beradaptasi ketika informasi berubah, dan harus cukup fleksibel untuk mengatasi berbagai jenis tantangan. Sistem harus dapat memproses data yang dinamis dan real-time, menyesuaikan diri dengan potensi perubahan informasi dan lingkungan.
Interaksi manusia-komputer adalah elemen penting dari sistem kognitif. Sistem kognitif harus responsif sehingga pengguna dapat melakukan tuning instruksi mereka seiring dengan perubahan dan perkembangan kebutuhan. Tetapi sistem kognitif juga harus dapat berinteraksi dengan jenis teknologi lain, seperti perangkat Internet of Things (IoT) dan platform komputasi cloud.
Platform komputasi kognitif harus bersifat iteratif dalam arti dapat mengidentifikasi masalah atau jenis masalah yang unik. Selain itu, mereka harus mampu mengajukan pertanyaan klarifikasi, atau tahu bagaimana cara mendapatkan informasi tambahan dari sumber-sumber yang baru atau berbeda. Untuk menyelesaikan masalah multilangkah dengan cara ini, mereka harus memiliki state, yang berarti bahwa mereka dapat menyimpan informasi yang relevan dengan situasi serupa yang telah terjadi sebelumnya dan mengunjungi kembali keadaan sebelumnya.
Memahami informasi kontekstual adalah komponen penting untuk kognisi manusia. Agar sistem kognitif dapat mencapai pemecahan masalah seperti manusia, sistem ini harus dapat menambang dan mengidentifikasi informasi kontekstual seperti sintaksis, waktu, lokasi, domain, dan profil, tugas, serta kebutuhan pengguna. Sistem kognitif harus dapat memahami tidak hanya konteks di mana data disajikan, tetapi juga konteks di mana masalah dirumuskan.
Sistem komputasi kognitif dibuat dengan menghubungkan berbagai jenis model komputasi ke dalam sistem hibrida yang dapat memperkirakan proses pemikiran dan kecerdasan manusia dengan lebih baik. Model-model ini mencakup berbagai jenis kecerdasan buatan dan model yang berdekatan dengan AI atau terkait AI, seperti:
Kemajuan terbaru dalam teknologi AI telah memiliki dampak besar pada aplikasi komputasi kognitif, dari program AI generatif seperti ChatGPT dan MidJourney hingga mobil self-driving dan seterusnya. Beberapa aplikasi dunia nyata yang umum untuk komputasi kognitif mencakup beberapa aspek, seperti:
Asisten AI virtual populer seperti Alexa, Siri, dan Google Assistant mengandalkan komputasi kognitif untuk meningkatkan utilitas mereka melalui otomatisasi dan interaktivitas. Asisten seperti ini menggunakan sistem machine learning untuk memproses bahasa alami dan menyesuaikan saran mereka untuk memberikan Hasil yang lebih baik bagi pengguna individu.
Sistem komputasi kognitif telah terbukti berharga untuk banyak aplikasi perbankan dan keuangan. Sistem kognitif digunakan untuk memantau kondisi ekonomi seperti variabel rantai pasokan dan tren pasar untuk memprediksi dan memodelkan peluang masa depan dan potensi krisis.
Sistem komputasi kognitif telah terbukti mahir dalam analitik data mendalam dan pengenalan pola. Kemampuan ini telah dimanfaatkan dengan baik terutama di bidang keamanan siber. Di sini, para spesialis menggunakan komputasi kognitif untuk menganalisis perilaku pengguna, seperti transaksi keuangan, untuk menandai pola potensi penipuan dan risiko.
Sistem kognitif telah berguna dalam aplikasi retail. Pengecer teknologi maju seperti Amazon dan Netflix menggunakan komputasi kognitif untuk mendapatkan insight yang lebih dalam tentang riwayat pembelian pengguna dan memberikan rekomendasi produk yang lebih baik yang ditargetkan untuk kepentingan pribadi individu.
Sistem kognitif juga berguna dalam layanan pelanggan di seluruh industri, memberdayakan chatbot canggih untuk berfungsi sebagai agen virtual. Agen-agen ini memberikan dukungan terperinci dan terinformasi dengan kecepatan dan skala yang lebih besar daripada sebelumnya.
Tentu saja salah satu sistem kognitif yang paling terkenal dan terkenal, IBM® Watson menjadi terkenal saat berkompetisi dalam acara permainan trivia populer Jeopardy, sementara pendahulu Watson, Deep Blue, mengejutkan dunia saat menjadi sistem komputer pertama yang mengalahkan juara catur dunia.
Iterasi hari ini (IBM® watsonx) dan aplikasi bahkan lebih mengesankan. Salah satu contoh penggunaan yang menonjol adalah industri perawatan kesehatan, di mana watsonx telah membantu penyedia dalam meningkatkan diagnosis medis. Watsonx mampu mengumpulkan dan memahami beberapa penelitian terbaru dan riwayat pasien yang rumit, dan telah berhasil mengekstrapolasi rencana perawatan yang disarankan untuk meningkatkan perawatan pasien.
Kami menyurvei 2.000 organisasi tentang inisiatif AI mereka untuk mengetahui apa yang berhasil, apa yang tidak, dan cara Anda untuk maju.
IBM Granite adalah rangkaian model AI kami yang terbuka, berkinerja, dan tepercaya, yang dirancang untuk bisnis dan dioptimalkan untuk menskalakan aplikasi AI Anda. Jelajahi opsi bahasa, kode, deret waktu, dan batasan.
Akses katalog lengkap kami yang terdiri dari lebih dari 100 kursus online dengan membeli langganan individu atau multi-pengguna hari ini, memungkinkan Anda untuk memperluas keterampilan Anda di berbagai produk kami dengan satu harga murah.
Dipandu oleh pemimpin terkemuka IBM, kurikulumnya dirancang untuk membantu pemimpin bisnis dalam mendapatkan pengetahuan yang diperlukan untuk memprioritaskan investasi AI yang dapat mendorong pertumbuhan.
Ingin mendapatkan laba yang lebih baik atas investasi AI Anda? Pelajari bagaimana meningkatkan AI gen di berbagai bidang utama mendorong perubahan dengan membantu para pemikir terbaik Anda membangun dan memberikan solusi baru yang inovatif.
Pelajari cara menggabungkan AI generatif dan machine learning dengan percaya diri ke dalam bisnis Anda.
Latih, validasi, lakukan tuning, dan terapkan AI generatif, model dasar, dan kemampuan machine learning dengan IBM watsonx.ai, studio perusahaan generasi berikutnya untuk pembangun AI. Bangun aplikasi AI dalam waktu singkat, dengan sedikit data.
Gunakan AI di bisnis Anda dalam perpaduan antara keahlian AI terdepan di industri dari IBM dan portofolio solusi Anda.
Temukan kembali alur kerja dan operasi yang penting dengan menambahkan AI untuk memaksimalkan pengalaman, pengambilan keputusan secara real-time, dan nilai bisnis.
Dengan menggunakan AI, IBM Concert mengungkap insight penting tentang operasi Anda dan memberikan rekomendasi spesifik aplikasi untuk perbaikan. Temukan cara Concert dapat memajukan bisnis Anda.