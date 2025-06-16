Apa itu komputasi kognitif?

Dibangun di atas kerangka kerja komputasi yang luas dari kecerdasan buatan (AI) dan pemrosesan sinyal, komputasi kognitif menggabungkan berbagai disiplin machine learning (ML) dengan prinsip-prinsip interaksi manusia-komputer, dialog, dan teknik pembuatan naratif untuk menciptakan mesin yang dapat belajar, bernalar, dan mengerti seperti manusia. Sistem komputasi kognitif yang efektif dapat memproses data dalam jumlah besar untuk mengidentifikasi pola dan hubungan di luar kemampuan manusia.

Meskipun ada banyak area di mana komputer dapat mengungguli manusia, bahkan sistem AI yang canggih pun masih kesulitan dalam beberapa tugas, seperti memahami bahasa alami dan mengenali objek tertentu. Komputasi kognitif berusaha untuk meniru sistem kognitif otak manusia (misalnya, pengenalan pola, pengenalan ucapan, dan sebagainya) untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Sistem komputasi kognitif dapat dirancang untuk menggunakan kumpulan data dinamis secara real-time dan berbagai sumber informasi dalam kombinasi, termasuk input sensorik seperti data visual, gestural, pendengaran, atau yang disediakan sensor.

Beberapa contoh penggunaan dunia nyata untuk komputasi kognitif mencakup analisis sentimen, penilaian risiko, dan bentuk pengenalan gambar, seperti deteksi wajah dan objek . Komputasi kognitif memiliki nilai khusus di bidang robotika, perawatan kesehatan, perbankan, keuangan dan retail.