Apa itu analisis kekritisan aset?

Analisis kekritisan aset adalah proses terstruktur yang diandalkan organisasi untuk mengidentifikasi aset terpenting mereka dan memprioritaskan kegiatan pemeliharaan di sekitar mereka.
Dengan mengevaluasi secara cermat kemungkinan dan konsekuensi kegagalan, tim pemeliharaan dapat menggunakan analisis kekritisan untuk mengembangkan strategi yang ditargetkan, meningkatkan keandalan aset, dan mengurangi risiko operasional.
Saat ini, sebagian besar perusahaan yang sukses bergantung pada ribuan aset fisik untuk mempertahankan produksi. Mempertahankan aset ini makin membutuhkan integrasi teknologi baru seperti sistem manajemen aset perusahaan (EAM) digital, platform pemantauan kondisi (CM), dan alur kerja pemeliharaan prediktif. Analisis kekritisan aset sangat penting dalam menilai lokasi dan cara menerapkan teknologi ini sebagai bagian dari strategi pemeliharaan modern yang berpusat pada keandalan.
Analisis kekritisan berfungsi sebagai dasar untuk banyak inisiatif manajemen aset, termasuk:
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Penilaian kekritisan aset sangat penting dalam analisis kekritisan aset, yang memungkinkan organisasi untuk mengukur nilai aset fisik mereka menurut beberapa faktor:
Tujuan dari penilaian kekritisan aset adalah untuk menghasilkan peringkat kekritisan atau skor kekritisan sehingga manajer pemeliharaan dapat membandingkannya dengan aset lain. Tanpa penilaian kekritisan, organisasi tidak dapat melakukan analisis kekritisan aset.
Kekritisan aset dan kondisi aset sering membingungkan, dan meskipun kedua istilah tersebut terkait, ada beberapa perbedaan penting yang perlu diperhatikan. Ketika istilah tersebut salah diterapkan, organisasi berisiko mengoptimalkan proses pemeliharaan mereka untuk hal yang salah.
Kondisi aset menggambarkan kondisi saat ini atau keadaan operasi aset, sedangkan kekritisan aset mengukur pentingnya aset bagi organisasi. Misalnya, pompa lama dengan getaran berlebihan dapat secara akurat digambarkan dalam kondisi buruk. Namun, kecuali pompa adalah alat utama untuk memproduksi barang dan jasa, pompa mungkin tidak dianggap penting.
Tidak seperti kondisi aset, kekritisan aset mempertimbangkan peran pompa dalam operasi, produktivitas, dan dampak keuangan dari kegagalannya pada perusahaan.
Tim pemeliharaan melakukan analisis kekritisan aset dengan mengikuti proses tujuh langkah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memberi peringkat aset sesuai dengan risiko kegagalan dan potensi dampak kegagalan pada proses bisnis inti:
Berikut adalah pandangan lebih dekat pada setiap langkah.
Langkah pertama analisis kekritisan aset adalah membuat daftar lengkap semua aset fisik yang dimiliki organisasi, mulai dari peralatan produksi dan infrastruktur fasilitas hingga sistem kelistrikan, komponen, dan instrumentasi.
Untuk menyederhanakan proses ini, organisasi modern sering mengandalkan sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS). CMMS adalah perangkat lunak yang menggunakan kecerdasan buatan (AI), machine learning (ML), dan teknologi Internet of Things (IoT) untuk mengelola perintah kerja, riwayat pemeliharaan, dan catatan lain yang penting untuk analisis kekritisan aset.
Langkah 2 mengharuskan organisasi menetapkan kriteria untuk mengukur kekritisan aset. Pertimbangan umum selama tahap ini termasuk keselamatan pekerja, dampak pada produktivitas dan operasi, dampak lingkungan dan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan.
Manajer pemeliharaan harus dapat secara akurat menilai setiap aset dalam daftar dari Langkah 1 sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada Langkah 2.
Langkah selanjutnya dalam analisis kekritisan aset adalah mengevaluasi kemungkinan kegagalan untuk setiap aset. Misalnya, untuk menentukan kemungkinan kegagalan sabuk konveyor di pabrik manufaktur, perencana pemeliharaan akan mempertimbangkan usia, keausan, proyeksi kegunaan, dan kondisi pemeliharaan, bersama dengan faktor-faktor lainnya.
Organisasi tingkat lanjut makin banyak menggabungkan teknologi pemeliharaan prediktif seperti sensor IoT, analisis getaran, dan algoritma machine learning untuk probabilitas kegagalan yang lebih akurat.
Langkah keempat bisa dibilang yang paling penting dalam analisis kekritisan aset. Langkah 3 memberi tahu organisasi kapan aset kemungkinan akan gagal, sedangkan Langkah 4 memetakan bagaimana kegagalan kemungkinan akan berdampak pada operasi bisnis.
Meskipun dua komponen yang berbeda mungkin memiliki probabilitas kegagalan yang sama, jika salah satunya mendukung proses penting dan yang lainnya tidak, komponen ini akan menerima peringkat kekritisan yang lebih tinggi. Perubahan ini dapat terjadi meskipun mungkin lebih murah dan kurang kompleks.
Sistem penilaian membantu perencana pemeliharaan mengubah penilaian subjektif tentang pentingnya aset menjadi peringkat numerik yang objektif.
Meskipun tidak ada standar universal untuk sistem penilaian, sebagian besar organisasi menggunakan metode berbasis risiko yang menggabungkan kemungkinan kegagalan dengan konsekuensi kegagalan pada skala 1-5 atau 1—10. Untuk skala ini, 1 mewakili risiko dan konsekuensi yang lebih rendah dan 10 mewakili risiko dan konsekuensi yang lebih tinggi. Tujuannya bukan untuk menghasilkan skor sempurna secara matematis tetapi untuk menciptakan metodologi yang konsisten yang dapat digunakan untuk setiap aset fisik dalam portofolio.
Setelah menetapkan sistem penilaiannya, organisasi akan memberi peringkat asetnya menurut kekritisan. Peringkat kekritisan aset membantu organisasi menjawab pertanyaan penting tentang cara terbaik mempertahankan aset mereka. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa berupa:
Langkah terakhir dari analisis kekritisan aset melibatkan integrasi insight baru dan praktik terbaik yang ditemukan selama enam langkah pertama ke dalam program pemeliharaan yang ada.
Organisasi modern menggunakan peringkat kekritisan untuk menentukan beberapa tindakan, termasuk kegiatan pemeliharaan preventif, prioritas perintah kerja, alokasi sumber daya, dan perencanaan modal.
Sebagai bagian dari analisis kekritisan aset, organisasi modern juga makin beralih ke metodologi penilaian risiko terstruktur untuk membantu mereka mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memprioritaskan risiko terkait aset penting dengan lebih baik. Analisis mode dan efek kegagalan (FMEA) dan pemeliharaan yang berpusat pada keandalan (RCM) adalah dua yang paling efektif:
Analisis kekritisan aset adalah alat penting untuk membantu perusahaan mengidentifikasi aset yang paling penting untuk proses bisnis inti mereka dan memprioritaskan pemeliharaan yang sesuai.
Berikut adalah beberapa manfaat terbesarnya.
Perencanaan pemeliharaan yang matang dan berdasar memastikan bahwa organisasi mendapatkan hasil maksimal dari aset mereka sepanjang seluruh siklus hidup mereka, mulai dari perencanaan hingga pemasangan, operasi, dan penghentian penggunaan. Alih-alih menerapkan jadwal pemeliharaan yang sama untuk setiap aset, analisis kekritisan aset membantu tim menyesuaikan pendekatan individual untuk memenuhi tuntutan risiko kegagalan dan kekritisan.
Misalnya, sementara kompresor produksi penting mungkin memerlukan inspeksi bulanan, kipas ventilasi gudang yang tidak penting mungkin hanya perlu diuji setiap tiga bulan sekali. Memelihara kedua aset ini dengan rencana pemeliharaan yang sama akan mahal dan tidak efektif.
Sumber daya pemeliharaan terbatas, dan perencana pemeliharaan harus terus-menerus membuat dan menyesuaikan strategi agar sesuai dengan kebutuhan penganggaran, persyaratan kepatuhan operasional, dan jadwal pekerja. Analisis kekritisan aset membantu mereka mengarahkan personel dan bagian dengan lebih baik ke aset yang penting untuk menghasilkan nilai bisnis dan memaksimalkan ROI.
Misalnya, di pabrik manufaktur otomotif, 25 teknisi bertanggung jawab untuk memelihara lebih dari 2.000 aset produksi. Manajer mereka tahu bahwa mereka hanya memiliki cukup staf untuk menyelesaikan 30 tugas pemeliharaan preventif per minggu, meskipun 50 tugas harus dilakukan sesuai dengan perintah kerja yang dihasilkan oleh CMMS. Analisis kekritisan membantu tim memprioritaskan tugas untuk memastikan bahwa produktivitas tidak terganggu dan aset yang paling penting diperbaiki terlebih dahulu.
Kegagalan tak terduga sering mengganggu operasi dan menghasilkan biaya yang besar. Menurut laporan terbaru yang berfokus pada industri manufaktur, waktu henti yang tidak direncanakan menghabiskan biaya sekitar 50 miliar USD per tahun—260.000 USD per jam, atau hampir 9.000 USD per menit.
Dengan membantu manajer pemeliharaan mengidentifikasi aset penting dan memfokuskan upaya pemeliharaan preventif pada peralatan mereka yang paling berisiko, analisis kekritisan membantu mengurangi waktu henti yang tidak direncanakan dan meningkatkan keberlanjutan operasional.
Teknologi pemeliharaan prediktif membantu organisasi menggunakan data operasional dan pemantauan kondisi real-time untuk memprediksi kapan aset kemungkinan akan gagal. Tetapi teknologi ini berbiaya mahal, sering kali membutuhkan investasi awal yang signifikan dalam sensor, platform analitik, dan infrastruktur data.
Analisis kekritisan aset membantu organisasi menentukan di mana investasi ini akan memberikan nilai paling besar. Analisis ini juga membantu para profesional menyadari di mana mereka mampu untuk terus memantau aset dengan teknik yang lebih murah seperti pemeliharaan dan inspeksi visual.
Strategi pemeliharaan yang didasari oleh penilaian kekritisan aset memungkinkan teknisi untuk mengatasi kerentanan peralatan sebelum mengakibatkan kegagalan. Dengan memprioritaskan kegiatan pemeliharaan secara lebih strategis, mereka dapat mengurangi jumlah kerusakan dan meningkatkan keandalan aset dari waktu ke waktu.
Seiring peningkatan keandalan, organisasi juga memperpanjang siklus hidup aset, meningkatkan stabilitas proses produksi, dan mengurangi biaya pemeliharaan secara keseluruhan.
Aset yang lebih sehat dan dapat diandalkan biasanya merupakan aset berkinerja lebih tinggi. Ketika tim pemeliharaan menerapkan analisis kekritisan di seluruh siklus hidup aset, mereka juga sering melihat peningkatan kinerja aset.
Dengan memastikan kegiatan pemeliharaan berkonsentrasi pada peralatan dengan kekritisan tertinggi—bukan hanya peralatan yang paling sering rusak—manajer pemeliharaan memastikan bahwa aset mereka yang paling berharga selalu berkinerja pada tingkat puncak.
Analisis kekritisan aset berasal dari program pemeliharaan industri tetapi telah menyebar ke sebagian besar sektor. Saat ini, analisis ini membantu organisasi mengembangkan strategi pemeliharaan untuk aset yang beragam seperti pabrik manufaktur, fasilitas minyak dan gas, dan sistem perawatan kesehatan.
Berikut adalah lima contoh penggunaan untuk analisis kekritisan aset berdasarkan industri.
Industri manufaktur bergantung pada analisis kekritisan aset untuk mengidentifikasi aset di lini produksi mereka yang kegagalannya akan paling berdampak pada produksi.
Dengan menetapkan tingkat kekritisan dan membentuk hierarki aset, organisasi-organisasi ini dapat memutuskan peralatan mana yang akan dijalankan pada rencana pemeliharaan proaktif yang kompleks dan mahal dibandingkan dengan yang lebih murah, tidak rumit, dan reaktif.
Aset penting dalam industri manufaktur biasanya meliputi:
Industri minyak dan gas bergantung pada aset besar dan kompleks untuk sebagian besar bisnis inti, termasuk pengeboran, pemurnian, dan pengangkutan sejumlah besar minyak dan gas alam. Dalam industri di mana satu jam waktu yang tidak direncanakan dapat menelan biaya hingga 500.000 USD, memastikan aset penting terpelihara dengan baik adalah prioritas yang tak terbantahkan.
Kegagalan aset besar seperti instalasi pengeboran minyak, jaringan pipa,dan peralatan kilang dapat menyebabkan kondisi berbahaya dengan cepat. Untuk memastikan kesehatan aset, perusahaan minyak dan gas menggunakan penilaian dan analisis kekritisan peralatan untuk menentukan aset mana yang menimbulkan risiko terbesar bagi operasi dan pekerja merencanakan kegiatan pemeliharaan yang sesuai.
Perusahaan utilitas harus mengoperasikan jaringan aset yang besar dan saling berhubungan sebagai bagian dari proses bisnis inti mereka. Gangguan dapat merusak, menyebabkan pemadaman daya, dan bahaya lingkungan serta hukuman finansial karena melanggar peraturan.
Penilaian kekritisan membantu operator utilitas meningkatkan keandalan peralatan dan mengurangi gangguan layanan untuk area yang luas. Berikut adalah beberapa contoh aset penting dalam infrastruktur utilitas:
Rumah sakit dan jenis fasilitas medis lainnya bergantung pada aset besar dan kompleks untuk meningkatkan kesehatan pasien dan menjaga kenyamanan dan keselamatan dokter, pekerja klinis, dan teknisi di fasilitas besar yang saling berhubungan.
Analisis kekritisan aset membantu organisasi perawatan kesehatan memprioritaskan serangkaian kebutuhan pemeliharaan yang beragam untuk memastikan kelangsungan operasional dan memastikan keselamatan pasien. Berikut adalah beberapa aset penting di sektor kesehatan:
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