Apa itu analisis kekritisan aset?

Dengan mengevaluasi secara cermat kemungkinan dan konsekuensi kegagalan, tim pemeliharaan dapat menggunakan analisis kekritisan untuk mengembangkan strategi yang ditargetkan, meningkatkan keandalan aset, dan mengurangi risiko operasional.

Saat ini, sebagian besar perusahaan yang sukses bergantung pada ribuan aset fisik untuk mempertahankan produksi. Mempertahankan aset ini makin membutuhkan integrasi teknologi baru seperti sistem manajemen aset perusahaan (EAM) digital, platform pemantauan kondisi (CM), dan alur kerja pemeliharaan prediktif. Analisis kekritisan aset sangat penting dalam menilai lokasi dan cara menerapkan teknologi ini sebagai bagian dari strategi pemeliharaan modern yang berpusat pada keandalan.

Analisis kekritisan berfungsi sebagai dasar untuk banyak inisiatif manajemen aset, termasuk: